林鄭PLAN｜土地註冊處拒供成交分類數據　公開守則等21日終獲取

「林鄭PLAN」實施一周年，為首置人士放寬樓宇按揭門檻，申請八成按揭的樓宇價格上限由600萬元增至1,000萬元。600萬及1,000萬元成為統計數字的重要「分水嶺」，回顧「林鄭PLAN」一年成效。 但是，土地註冊處在2019年或之前的有關數據卻只有「1000萬或以上」、「500至1000萬」、「300至500萬」等分類數字。記者向該處查詢2019年住宅成交統計數字（按百萬元分類），惟處方僅以「沒此區分」為由不作提供。記者最終以公開資料守則，苦等21日終能獲取數據。 本土研究社成員陳劍青表示，開放數據除了有否開放外，更重視數據質素，譬如可否作分類比較。他批評近年官方數據愈趨弱化，未能透過數據反映香港實況。

林鄭PLAN一周年偵查報道：

林鄭PLAN｜直擊經紀教買家「私了」樓價 與業主造假騙八成按揭（附影片一）

林鄭PLAN｜990至1000萬成交急增 施永青估約千萬樓價70%或造假（附影片二）

林鄭PLAN｜土地註冊處拒提供成交分類數據 以公開守則苦等21日終獲取

▼住宅樓宇買賣合約數據 2019與2020年按成交金額分類差別▼

處方稱只有2020年住宅成交量（按百萬元分類）

行政長官林鄭月娥去年10月發表施政報告，協助首置人士上車，放寬樓宇按揭門檻。在「林鄭PLAN」下，600萬元或以下可申請最高九成按揭，「600萬至1,000萬元」可申請八成按揭，「1,000萬元以上」最多申請五成按揭。

記者翻查《2020年住宅樓宇買賣合約統計數字：按成交金額分類》數據，住宅成交量數據每百萬元便作統計。但是，2019年數據卻只有「1000萬或以上」、「500至1000萬」、「300至500萬」等統計，沒有按百萬元區分數字。

▼林鄭PLAN一周年數據圖表▼

土地註冊處：此區分不適用於2020年之前統計數字

記者在上月27日便向土地註冊處查詢2019年住宅樓宇買賣合約，以百萬元區分的統計數字，惟處方即日回覆指，「有關按成交金額分類之住宅樓宇買賣合約統計數字，本處於2020年開始按市場需求以每百萬元作區分，此區分並不適用於2020年之前的統計數字。」

土地註冊處回覆指，有關按成交金額分類之住宅樓宇買賣合約統計數字，本處於2020年開始按市場需求以每百萬元作區分，此區分並不適用於2020年之前的統計數字。

有地產研究及數據中心存有類似數據

記者曾反問為何2020年有此分類數據，為何2019年沒有此分類數據，更不介意等候數日，惟處方職員只稱沒有此項區分數字。記者其後以公開資料守則再去處方索取，並要求如不能提供，請提供合理理由解釋。記者最終苦等21日獲得2019年要求索取的數據。

然而，地產代理的數據及研究中心均有收集相關統計資料，記者更能即時取得類似統計，但官方數據始終較具代表性。

根據土地註冊處的統計資料，2020年「逾600萬至1000萬元」的住宅成交量（截至10月）逾20,000宗，較去年同期多近1,200宗，增加6%。但其他成交額分類均呈現下跌趨勢，反映放寬600萬至1,000萬元按揭的顯然令成交宗數增加。

陳劍青以過往「各個郊野公園季度人流」數據作例子，表示往年均有相關數據，但近年卻只有「所有郊野公園季度人流」整合的情況，未有各個郊野公園的人流數據，數據質素愈趨下降。（資料圖片／羅君豪攝）

陳劍青批開放數據應重視質素

本土研究社成員陳劍青表示，開放數據除了有否開放外，更重視數據質素，譬如可否作分類比較。他指記者遇到的便是不同分類的數據不適合作比較，並批評近年官方數據愈趨弱化，未能透過數據反映實況。

陳劍青以過往「各個郊野公園季度人流」數據作例子，表示往年均有相關數據，但近年卻只有「所有郊野公園季度人流」整合的情況，未有各個郊野公園的人流數據，數據質素愈趨下降。近年應否發展郊野公園邊陲地成爭議，港人也愈來愈愛郊遊，「各個郊野公園季度人流」為優質的數據作比較，但現時只有「所有郊野公園季度人流」整合的數字，未能更仔細掌握各個郊野公園的使用情況，更只會模糊土地使用情況，未能讓公眾掌握實際使用情況。