跳舞群組病毒基因排列與第四波患者相近　小西灣福建中學生染疫

本港新冠肺炎疫情持續，今日（26日）新增81宗確診，累計5948人染疫，跳舞群組共311人。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生指出，得悉香港大學研究團隊已就跳舞群組進行基因分析，發現與第四波病毒接近，相信並非新品種。 今日新增13宗無源頭個案中，包括一名福建中學學生、正受訓的海關學員、及一名港怡醫院護士，護士在接觸病人及咽喉樣本時有穿全套保護衣。

網上片段可見，美孚君好宴會廳曾於11月中，有人包場舉辦生日會，不少人於席間載歌載舞，非常熱鬧，但大部份人跳舞時未有戴口罩。(網上片段截圖)

張竹君表示，昨日兩宗個案5814及5816仍在調查中，初步顯示5816曾於醫局街留家檢疫，之後搬到其他住處，檢疫期間其親戚5814曾上家中取食物給她，因此屬於輸入或本地感染都有可能，需要再調查。

張又指，5814曾在深水埗通洲街公園參加跳舞聚集，但未與跳舞群有關，潛伏期到過不同地方，包括有麻雀活動，感染機會高危，會進行基因分析，檢驗是否與跳舞群組有關。張續指，知悉港大正就跳舞群組進行基因分析，發現與第四波初時的其他患者好接近，暫時不是一個新品種。

另外，今日有13宗無源頭個案，包括一名福建中學學生（個案編號：5931），學校需要停課安排師生測試。張竹君指該染疫學生暫無特別高危因素。一名於大欖受訓的海關學員（個案編號：5948），曾與10多名緊密接觸者與宿舍同住及受訓，相關人士要檢測及檢疫。一名染疫港怡醫院護士（個案編號：5902）曾接觸病人，及幫手取咽喉樣本，期間有穿全套保護裝備。

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