美國加碼制裁逾一個月　警國安助理處長江學禮一筆過還清中銀按揭

撰文： 陳晶琦 周偉強 勞顯亮 最後更新日期： 2021-03-02 12:54

美國1月16日加碼制裁中港官員，包括人大常委譚耀宗；中共中央統戰部部長尤權；警方國安處處長蔡展鵬，警務處助理處長（國家安全）江學禮和簡啟恩；以及駐港國安公署副署長孫青野。 《香港01》調查發現，最新一輪制裁名單中，警務處助理處長江學禮被制裁後，不足一個多月率先還清旗下持有的沙田大圍「溱岸8號」的兩個按揭。警務處回覆《香港01》指，相關事宜屬私人事務，與工作無關；至於中銀香港則尚待回覆。

沙田大圍「溱岸8號」單位2012年購入

根據土地註冊處最新資料，江學禮與另一何姓的人士共同持有沙田大圍「溱岸8號」的單位，於2012年以981.5萬元購入，當中的500萬元貸款由中銀香港承按，另外有約209萬元貸款則由政府借出二按。

被制裁後不足一個多月 於上周還清按揭

自美國於1月16日再宣布新一輪制裁中港官員，不足一個多月，江學禮分別於2月24日及25日，合共簽署兩份「Receipt of discharge of a charge」解除法定押記，清還按揭的贖契文件。由於江未償還按揭尚餘中銀（香港）的一按及政府的公務員二按，所以江於同日一次過清還中銀（香港）的一按以及政府的二按。兩份贖契文件剛於上周五（26日）交付土地註冊處登記。

江學禮於2012年與另一何姓人士以981.5萬元購入沙田大圍「溱岸8號」單位，於今年2月24及25日先後兩次簽署解除法定押記，一筆過還清中銀香港及政府的按揭，並於上周五（26日）交付土地註冊處登記。（土地註冊處）

江學禮持有的沙田大圍「溱岸8號」單位，實用面積為936呎的中層單位，屬三房間隔，一間主要銀行最新估價為1699萬元。

公布制裁當日，特區政府以「美國向六名中國及特區政府官員實施所謂『制裁』表示極度憤怒」為題發稿，文中嚴厲指責美國國務院對六名官員實施脅迫措施，斥其干預中華人民共和國內部事務及阻撓特區機關採取行動維護國家安全，「行徑荒唐及卑劣無恥」。



江學禮於1996年加入警隊，於2018年5月晉升為總警司，翌年重返保安部，擔任部門副主管。2020年7月，江擢升並出任警務處助理處長 ( 國家安全2 )。《警聲》曾介紹江學禮一家為「警察世家」，其父親江志添退休前為警長，從事警隊工作達38年。



警務處回覆《香港01》指，相關事宜私人事務，與工作無關；至於中銀香港，則尚待回覆。

▼美國首輪制裁的中港官員名單及理由▼

+ 5 + 5 + 5

美國自2020年8月起至今，先後三輪宣布中國及香港官員合共21人的制裁名單，當中包括特首林鄭月娥、律政司司長鄭若驊以及警務處處長鄧炳強等，禁止商業及金融機構包括銀行與他們生意往來，並要求凍結屬於他們的相關資產。

而今年最新一輪制裁6名中港官員，新增人大常委譚耀宗、中共中央統戰部部長尤權、警方國安處處長蔡展鵬、助處長江學禮及簡啟恩，以及駐港國安公署副署長孫青野。江學禮是上述6人中，首名官員率先還清按揭。

江學禮持有沙田大圍「溱岸8號」的單位，於2013年以981.5萬元購入，當中的500萬元貸款由中銀香港承按。（資料圖片／鄭子峰）

▼12月美國制裁全國人大全部14名副委員長▼