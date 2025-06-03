無主物業調查｜逾億元物業涉被冒簽借按揭轉售　兩間被申逆權侵佔

2021年涉冒簽按揭及買賣文件的「呃樓案」，大律師、律師及財務公司職員等12人涉串謀詐騙，侵佔八個總值6,270萬元的無主物業，被警方拘捕，惟四年過去，仍未有人被檢控。

《香港01》花數個月調查無主物業及繼承物業，翻查數十份物業文件、核對簽名，發現更大規模詐騙，涉七個總值過億元的物業。四個「無主物業」中，有三個逝世業主物業被他人冒簽作按揭及買賣，有兩個被申請逆權侵佔，申請人包括自稱網媒負責人的「軍火佬」。

涉事的七個物業均見「呃樓案」被捕團夥蹤影，至少牽涉十多宗司法案件，有兩間律師樓因此被接管；有代簽借貸的「人頭」在警方拘捕行動前一年疑因欠債輕生，生前稱被一名「師爺」害死。



《香港01》花費數個月調查「無主物業」及繼承物業，發現大規模詐騙，有三個「無主物業」及兩個繼承物業，共五個物業涉被人冒認業主簽借按揭或轉售，有一個繼承物業更註銷買賣及按揭文件。七個物業均發現2021年「呃樓案」被拘捕人士的蹤影，至少牽涉十多宗民事官司，部份仍未審結。

第一個個案涉80幾歲的婆婆伍月華。2008年，伍婆婆在灣仔景星樓的住所去世，遺下四個「無主物業」，包括樓齡超過50年的景星樓一個住宅單位及地舖、旺角砵蘭街一個地舖，及深水埗耀東街一個被納入重建的住宅單位。

伍婆婆無後人協助處理物業，她死後兩個物業被賣或申請按揭，均牽涉已被捕的律師林欣芳；有兩個單位被人入稟逆權侵佔。

有人在2021年冒認已逝世的伍婆婆簽名抵押景星樓住宅，向財務公司AB Capital借按揭500萬元，律師林欣芳當時作為伍婆婆按揭見證人在文件簽名。（楊凱力攝）

個案一：灣仔住宅遭冒簽抵押 律師林欣芳見證

伍婆婆生前居於她的灣仔景星樓住宅單位，樓下的地舖就由租客經營車房。車房職員說伍婆婆在生時，每月都會親自收租，但離世後就再無人來收租，車房亦不知如何繼續交租。

老街坊說伍婆婆的丈夫多年前已離世，無兒無女，只有一個已移居加拿大養子。養子多年前曾帶子女回港，但早已失去聯絡，估計現在已經60多歲。

老街坊表示，自伍婆婆離世後景星樓住宅就丟空多年，直到2019年，突然有人重新裝修入住。入住的人自稱是網媒負責人「軍火佬」胡家輝，街坊指從未見過或聽過婆婆提及此人。

2021年9月，林欣芳涉物業詐騙被捕，同年11月，她的律師樓遭香港律師會接管（紅色示）；李海光律師樓同樣被接管（紅色示）。（香港律師會文件）

林欣芳律師樓2021年遭接管 2023年申破產

2021年5月，有人冒認伍婆婆簽名抵押景星樓住宅，向財務公司AB Capital借按揭500萬元，律師林欣芳當時作為伍婆婆按揭見證人在文件簽名。涉事的AB Capital辦公室現時已經搬走，記者曾電郵查詢事件，截稿前未獲回覆。

2021年9月，林欣芳涉物業詐騙被捕，同年11月，她的律師樓遭香港律師會接管。香港律師會指她涉嫌不誠實簽署業權轉讓有關文件，疑偽冒賣方簽署的見證人，當時賣方已經離世。

現時在土地註冊處顯示，疑冒認伍婆婆按揭的文件狀態為「中止註冊」。林欣芳在2023年向法庭申請破產，至今亦未續領律師執業證書。

伍婆婆2008年在灣仔景星樓的住所去世，遺下四個「無主物業」。（楊凱力攝）

「軍火佬」自稱為契仔 兩度申逆權侵佔

2022年，「軍火佬」胡家輝向法庭申請逆權侵佔景星樓住宅單位，他在入稟狀聲稱是伍婆婆的契仔（godson），並表示伍婆婆在2007年將鎖匙交他上門探望及照顧。

「軍火佬」稱未曾見過伍婆婆的親人，伍婆婆曾向他提及有遺囑擺放在律師樓，但他從未問及律師樓的名字及遺囑意願。軍火佬亦稱他自伍婆婆死後入住單位持續使用至今，又稱在2020年4月曾做補救工程，以符合屋宇署的建築條例，並是唯一繳交物業款項的人。

不過，該份入稟文件現時在土地註冊處中止註冊，未見有上庭紀錄及審訊日期。2025年3月，HoyTV播出「軍火佬」逆權侵佔單位的報道，「軍火佬」在4月底再入稟申請逆權侵佔該住宅單位，暫未見聆訊日期。

「軍火佬」胡家輝2022年向法庭申請逆權侵佔景星樓住宅單位，他在入稟狀聲稱是伍婆婆的契仔（godson）。（軍火佬Facebook）

要成功申請逆權侵佔，申請人需連續佔用私人地12年或以上。「軍火佬」聲稱2008年就入住單位，已滿足佔用12年的條件，但有幾位不願具名的鄰居稱，「軍火佬」約在2019年，即6年前才在大廈出現，無交管理費，與他在入稟狀聲稱的情況不同。

翻查資料，「軍火佬」有31項定罪紀錄，當中有17項是爆竊，2021年涉嫌多次強姦外籍女傭被捕，警方上門拘捕的地點正是伍婆婆的單位。

軍火佬：不認識林欣芳 無協助管理伍婆婆其他物業

《香港01》記者就事件向軍火佬查詢，他透過WhatsApp用文字回覆稱，對伍婆婆死後被冒簽按揭借貸不知情，亦沒有參與，不認識律師林欣芳，又稱逆權侵佔官司交由律師處理，不便透露曾否開庭及進度等詳情。

除灣仔景星樓住宅外，他說自己不是伍婆婆的遺產承辦人，並無協助管理其另外三處物業。他稱理解別人的質疑，但認為不需要再作補充。

伍婆婆持有的旺角砵蘭街地舖，買賣文件同樣被他人冒簽。（梁祖饒攝）

個案二：砵蘭街地舖買賣現「假租約」遭冒簽

第二個個案是伍婆婆持有的旺角砵蘭街地舖，由嘉盛集團找換店承租。該地舖在2021年1月，以1,100萬元出售予姓趙的新買家。買賣文件有「伍婆婆」的簽名，但簽署日期是伍婆婆死後13年，明顯是被他人冒簽，簽名見證人同樣是律師林欣芳，文件同時註有找換店租約。

同年2月，趙姓買家向財務公司「卓爾金融」借按揭，並於一個月後簽署臨時買賣合約，以1,200萬元轉售舖位予另一間公司，但最終無成交。卓爾金融同年10月向趙姓買家及租戶找換店，追討531萬元按揭貸款。

嘉盛集團找換店稱在伍婆婆及趙姓買家的買賣合約上，註有了一份「假租約」，印章及負責人簽署都是由他人假冒。

租戶入稟告買家 買家同年破產

2024年5月，找換店入稟申請趙姓買家破產，稱在伍婆婆及趙姓買家的買賣合約上，註有了一份「假租約」。找換店稱該份租約是偽造，印章及負責人簽署都是由他人假冒，並稱公司從來未有與伍婆婆簽訂該份租約，已向警方求助。新買家同年12月宣布破產。

《香港01》曾到找換店了解事件，但找換店無開門，大閘上貼有告示，稱正進行內部裝修及系統維護。記者透過Whatsapp向嘉盛找換店了解「假租約」事件，集團回覆稱律師早已將相關資料及證據提交土地註冊處，但處方一直無註銷文件及取消業權登記，稱律師也表示無言。

伍婆婆持有的深水埗耀東街舊樓被強拍後，有人在2020年入稟申請逆權侵佔。（梁祖饒攝）

個案三：深水埗重建舊樓遭強拍 有人申逆權侵佔

2021年9月，警方「秉信行動」拘捕12人，涉嫌侵佔八個無主物業。綜合多間傳媒報道，被捕人士包括青年民建聯前副主席及大律師蕭震然、蕭震然妻子賈倩明、律師衛珮璇、一名法律行政人員、一名地產經紀及六間財務公司職員。案件至今近四年，仍未有人被檢控。

警方當時說明案情，提及納入重建計劃的土瓜灣榮光街72號單位，有騙徒在2020年冒認獲新業主委託，與市建局洽談收購，但原業主早在1991年逝世，市建局多年來未能聯繫，於是展開追查。

伍婆婆與其母親1958年用1.78萬元，購入並共同持有深水埗耀東街舊樓亦有類似情況。該單位被納入重建後，2020年突然有人入稟申請逆權侵佔。

據2021年的司法紀錄，發展商申請強制拍賣該棟舊樓獲批，業主理應分得1,500萬元，但此時伍婆婆與她母親早已離世。判辭亦指她們在2019年「已失蹤」，賣樓款項現時仍由法庭指定的律師樓託管。

判辭指有一名叫Chan Chi Wai的人士，曾通知發展商律師入稟申請逆權侵佔伍婆婆的重建單位，但無提供相關證明。

土瓜灣榮光街重建項目已拆卸舊樓。（梁祖饒攝）

個案四：警查重建住宅 有「人頭」拘捕前一年輕生

警方調查的土瓜灣榮光街重建單位，更出現「案中案」。2020年9月，即警方拘捕行動前一年，一名梁姓中年婦人在黃大仙東匯邨，與一名女雀友疑欠債燒炭身亡，梁婦被發現牽涉土瓜灣榮光街的「呃樓案」。她生前曾控訴被「葉師爺」害死，並留下遺言稱「葉師爺」會就榮光街單位退回200萬元給她。

翻查土地註冊處資料，原業主與一名梁姓女子於2020年5月，即賣出單位前三個月，向財務公司E Finance按揭借款。新買家在2020年8月購入單位，其後向四間財務公司申請按揭，當中一份按揭文件由李海光律師事務所的葉姓法律助理簽署見證。

警方在2021年拘捕行動中，透露律師、律師文員及財務公司的物業詐騙手法。（01製圖）

稱遭「葉師爺」害死 留遺言可取回200萬

在2020年3至8月期間，梁婦曾嘗試向12間財務公司或個人申請14宗、合共400萬元的樓按貸款，皆與「呃樓案」單位有關，當中包括土瓜灣榮光街及中環和安里單位。李海光律師事務所的葉姓法律行政人員，有份簽署兩個單位部份按揭。

2021年警方的拘捕行動中，大律師、律師及法律行政人員等12人被捕，李海光律師事務所同樣在2021年11月被香港律師會接管。香港律師會當時指，該律師樓一名前僱員涉嫌不誠實簽署轉讓及抵押文件，疑似偽冒賣方和借款人簽署的見證人，被冒認的人士經已離世或移居外地。

除了四個無主物業外，《香港01》亦發現有至少兩個繼承物業，同樣被他人冒簽文件，業主後人均有向法庭申請追討損失，有個案仍未取回物業，詳情請見另稿。