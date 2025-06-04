無主物業｜若知逝世業主有在律師樓立遺囑　可向律師會查遺囑

《香港01》揭發至少兩個無主物業被他人申請逆權侵佔，業主後人已失去聯絡，友人只知死者生前有立遺囑，但無人知道存放於哪一間律師樓。申請逆權侵佔的人士身份成疑，若親友發現問題，有何方法可取得遺囑？

香港律師會會長湯文龍指，公眾可委託律師樓發布「遺囑搜尋申請」，惟律師會一般不會接納與死者完全無關人士的查詢，申請人與死者有否血緣關係亦是審批時考慮因素之一。



無主物業・專頁｜冒死者簽按揭賣樓、申逆權侵佔 拘捕四年未檢控

香港律師會會長湯文龍指，公眾可委託律師樓發布「遺囑搜尋申請」，惟律師會一般不會接納與死者完全無關人士的查詢。（資料圖片／盧翊銘攝）

《香港01》揭發了政府甚少管理無主物業的漏洞，令犯罪團夥有可趁之機，佔用無後人管理或繼承的物業。若死者親友物業侵佔者身份有可疑，與死者無任何關係，又知道死者生前有立遺囑，就可委託律師樓向香港律師會查遺囑。

香港律師會會長湯文龍指，律師會每星期都會發出一份「遺囑搜尋」公告，列出已獲批的遺囑搜尋申請。若存放遺囑的律師樓在公告中發現其顧客的名字，便會直接聯絡申請人委託的律師提供資訊。

不過，律師會一般不會接納與死者遺產完全無關人士的遺囑查詢，申請人是否與死者有血緣關係，亦是律師會審批申請時的考慮因素之一。香港律師會強調，由於每項申請的背景或原因均不同，考慮因素也會有差異，若公眾有任何疑問，可委託律師向律師會查詢。

律師兼立法會議員江玉歡表示，新加坡有電子遺囑的中央資料庫，方便公眾在網上查閱。她認為，港府甚少主動監管無主物業成漏洞，尤其現時講求大數據及智慧政府，港府不論在無主物業的管理，還是電子遺囑制度上都應與時並進，建立資料庫統計無主物業的數量，以及紀錄死者曾否立下遺囑。