無主物業調查｜兩繼承物業被冒簽轉售　三後人追討　有單位未取回

《香港01》調查無主物業及繼承物業，發現有無主物業被冒簽文件及被申請逆權侵佔外，記者比對數十份文件及簽名，發現至少兩個繼承物業同樣被他人冒簽出售；另一遭入稟註銷按揭及買賣文件的交易，背後亦涉「呃樓案」團夥。業主後人興訟追討損失，有人仍未取回物業。

三個有問題的物業交易都發現律師林欣芳及李海光律師樓職員的蹤影，兩間律師樓均已被接管。林欣芳與其中一個購入物業的「新業主」、大律師蕭震然妻子賈倩明等12人，在2021年涉串謀詐騙被捕。蕭震然稱妻子案件已進入司法程序，不便回答；另外兩間涉事的財務公司，一間辦公室已搬遷，兩間在截稿前均未有回覆。



無主物業・專頁｜冒死者簽按揭賣樓、申逆權侵佔 拘捕四年未檢控

中環和安樓單位原業主女兒在2022年入稟控告「新業主」賈倩明，稱賣樓是受被告詐騙團夥影響，賈倩明在2021年涉「呃樓案」被捕。（楊凱力攝）

個案一：中環住宅遭轉售未取回 新業主為「呃樓案」被捕者

《香港01》調查的七個無主物業及繼承物業，全部均為樓齡偏高的舊樓，當中三個繼承物業分別位於中環、天后及尖沙咀，後人甚少打理。

第一個懷疑遭詐騙的單位位於中環和安樓，根據土地註冊處資料，目前單位持有人是青年民建聯前副主席、大律師蕭震然的妻子賈倩明，夫妻二人都是在2021年「呃樓案」中的被捕人士。

2021年，賈倩明以530萬元買入涉事單位，原業主女兒在2022年入稟控告賈倩明，稱父親當時已離世，她認為賣樓是受被告詐騙團夥影響。

中環和安樓單位原業主女兒在2022年入稟控告「新業主」賈倩明，稱賣樓是受被告詐騙團夥影響。

後人稱賣樓受詐騙影響

記者近月到涉事單位視察，差餉信件的收件人是賈倩明。有關民事案件未完結，女兒仍未取回單位。

記者聯絡過蕭震然查詢其妻賈倩明被控一事，蕭震然稱不想回答，並指案件已進入司法程序，不便透露詳情，著記者衡量刊登報道會否影響司法公正。

另外，單位原業主、已去世的楊澍堂，曾於2020年向財務公司E Finacne按揭借貸520萬元，文件由李海光律師樓葉姓法律助理簽名見證。李海光律師樓在2021年亦有前職員涉不誠實簽署轉讓及抵押文件，疑似偽冒賣方和借款人簽署的見證人，被香港律師會接管。

有人冒認天后雅景樓單位逝世業主，簽署多份按揭文件。（梁祖饒攝）

個案二：原業主遭冒簽借多次按揭 「財仔」轉售予新買家

第二個案例是天后雅景樓一個單位。2001年，業主林孝良於台灣逝世，無立遺囑。2020年8月至10月期間，有人冒認林孝良簽名，向E Finance及AB Capital等數間財務公司抵押住宅單位，合共借款1,830萬元，當中李海光律師樓的葉姓法律助理，為AB Capital的按揭文件作見證。

同年12月底，有人向土地註冊處註冊一份買賣合約，有新買家以900萬元買入涉事單位，賣家為AB Capital。買賣文件見證人是李海光律師樓的陳姓文員，現時文件顯示為「中止註冊」。

有人冒認天后雅景樓單位逝世業主，簽署多份按揭文件。（梁祖饒攝）

新買家須交回單位 可向財務公司追回損失

2021年2月，林孝良的遺產執行人林小姐，就該單位的按揭及買賣合約入稟高院，控告新買家、財務公司等多人，要求取回單位業權。法庭要求新買家歸還單位，但指他可向財務公司追回買樓時期原業主繳付的借貸還款。

AB Capital及E Finance向法庭稱，簽署按揭文件時不知原業主已逝世。他們自稱是受害者，交易是其他中介或財務公司轉介。E Finance在2022年亦有就合約問題，入稟控告李海光律師樓。

尖沙咀華敦大廈業主2021年入稟要求取消按揭及出售物業的文件，2024年終獲批命令，當中承按單位的是財務公司AB Capital，簽名見證的律師是林欣芳。（梁祖饒攝）

個案三：原業主控新買家、財仔 註銷買賣及按揭文件

第三個案例是尖沙咀華敦大廈住宅單位，業主鄧潔冰在2021年入稟控告新買家及數間財務公司，要求取消按揭及出售物業的文件，當中承按單位的是財務公司AB Capital，簽名見證的律師是林欣芳。業主在2024年終獲批法庭命令，取消按揭及出售物業的文件；單位的新買家在2023年亦有控告為他辦理買樓的律師樓。

綜合三個繼承物業案件，借按揭及買賣文件均有涉及律師林欣芳及李海光律師樓職員。林欣芳及李海光的兩間律師樓均在2021年被香港律師會接管，聲明指涉不誠實簽署業權轉讓文件、疑偽冒賣方簽署的見證人。

財務公司AB Capital及E Finance有借款予當中兩個涉冒簽的繼承物業個案，記者發現AB Capital已經搬走，截稿前AB Capital都無回覆電郵查詢；E Finance仍有營運，但在截稿前亦未有回應。