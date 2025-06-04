無主物業｜政府甚少接管遺產成漏洞　議員倡設五年期限主動接管

《香港01》的無主物業調查揭發大規模詐騙，有曾被警方拘捕的團夥專吼無人打理的無主物業，冒認已逝業主簽名借按揭或轉售圖利。

現時無後人認領的遺產，一般會交由司法機構的遺產管理官處理。律師兼立法會議員江玉歡表示，政府甚少會接管個人遺產，令犯罪團夥有機可乘，建議政府應利用大數據，及早搜索出無人認領的遺產，並立法賦權政府接管或變賣。



無主物業・專頁｜冒死者簽按揭賣樓、申逆權侵佔 拘捕四年未檢控

《香港01》花數個月調查本港的無主物業，發現七個無主物業及繼承物業涉被詐騙。至少四個無主物業，懷疑有人冒已逝業主簽名借按揭或變賣，當中兩個被人申請逆權侵佔；三個繼承物業的後人，亦發現親人的物業被侵吞，向新買家或財務公司等人追討損失。

涉事七個物業的冒簽文件，都見到涉2021年「呃樓案」，被警方拘捕的團夥蹤影，當中包括大律師、律師及財務公司職員。

政府甚少接管 無主物業成犯罪份子為目標

無主物業會成為目標，全因政府甚少會主動接管個人持有的物業遺產。根據《遺囑認證及遺產管理條例》，任何人在香港或其他地方去世，並在港遺下無立遺囑的遺產，該遺產須歸屬司法機構的遺產管理官處理。如遺產管理官認為適當，可收取及接管該遺產，直至遺產有人認領。

2022至2024年期間，遺產承辦處平均每年接獲約25,000多宗遺產個案，每年有數百宗無人認領。就每年無人認領的遺產物業數量，司法機構稱無相關數字。

江玉歡建議政府利用各個部門的大數據，如死亡紀錄、物業的業主紀錄等，及早搜索出無人認領的遺產，並立法賦權部門接管或變賣五年後無人認領的個人遺產。（夏家朗攝）

江玉歡倡設數據庫 賦權政府變賣無人認領物業

律師兼立法會議員江玉歡表示，政府甚少會主動管理或變賣個人遺產，或因擔憂接管、變賣遺產後，有後人出現認領，衍出其他法律問題或爭議，但亦因此令犯罪團夥有機可乘。她稱理解政府的擔憂，但認為若接管五年後，遺產仍無人認領，政府或應主動出擊。

江玉歡建議政府利用各個部門的大數據，如死亡紀錄、物業的業主紀錄等，及早搜索出無人認領的遺產，並立法賦權部門接管或變賣五年後無人認領的個人遺產。她舉例指《公司條例》已賦權公司註冊處，將不再營運的公司從登記冊中剔除，並可充公公司的資產，政府或可仿傚有關做法，賦權部門處理無人認領的遺產。

江玉歡亦建議政府仿效新加坡政府，代為管理無人認領的遺產；若後人出現認領遺產，會向繼承人收回管理費。