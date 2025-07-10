紅山半島塌山泥30業主遭檢控　首披露有定罪個案黑雨前一個月僭建

2023年9月9日黑色暴雨，紅山半島等屋苑多間獨立屋塌山泥，意外揭發紅山半島、蟠龍半島有大範圍僭建。其中屋宇署檢控紅山半島30間違規獨立屋業主，首兩宗兩名獨立屋業主在今年6月認罪被判罰款。《香港01》向屋宇署取得兩案的案情撮要，首度披露被檢控的兩名業主都是在買入單位後才有僭建物，一名業主在塌山泥前八個月才買入單位，其後在塌山泥前夕，即在8月7日至9月13日期間，僭建150呎搭建物及拆除160呎分隔牆；另一名業主於2022至2023年期間僭建多個搭建物。

另外，屋宇署稱在蟠龍半島有25張已經或將會展開檢控程序的命令，有三名業主已被定罪罰款。



紅山半島在2023年9月9日塌山泥，意外揭發屋苑多間獨立屋僭建，屋宇署向30違規獨立屋檢控，首兩宗兩名獨立屋業主在今年6月認罪被判罰款。（資料圖片／蔡正邦攝）

僭建案兩業主認罪罰款共11萬元

紅山半島在2023年9月9日，因連日暴雨塌山泥，意外揭發多間獨立屋有僭建地牢及違規搭建物，《香港01》當時對比多張航拍圖片，發現逾35幢獨立屋都疑似霸山坡及僭建，更有15間獨立屋拆去擋土牆建地牢。

截至今年6月屋宇署共向30違規獨立屋檢控，首兩宗兩名獨立屋業主在今年6月認罪，被判罰款3萬元及8.3萬元。

2023年9月《香港01》報道，黑色暴雨後紅山半島塌山泥，意外揭發大範圍僭建。（01製圖）

塌泥前八個月買屋 事發前一個月有工程

《香港01》向屋宇署取得兩宗案件的案情撮要，一名業主在塌山泥前八個月才買入獨立屋。屋宇署發現該屋二樓天井僭建一個約150呎搭建物，並在一樓主人房違規拆除約160呎的分隔牆，以磚牆遮蔽，要求在2024年5月4日或之前還原。

屋宇署委聘專家比對多年航拍相片，認為150呎僭建物工程是在2023年8月7日至9月13日期間進行，拆分隔牆則在2023年8月7日至10月13日期間進行。

另一業主至少五項違規 同樣買屋後僭建

同樣認罪的另一名業主，則在2020年10月購入單位。屋宇署發現五項違規工程，包括二樓、三樓及天台均有違規僭建物，並拆除一樓及二樓部份構築物，同樣要求在2024年5月4日或之前還原。屋宇署委聘專家比對多年航拍相片，認為五項違規工程在2022年2月15日至2023年10月30期間進行。

紅山半島兩名獨立屋業主在今年6月認罪被判罰款，一名業主在塌山泥前夕僭建150呎搭建物及拆除160呎分隔牆。（資料圖片／王譯揚攝）

屋宇署發72清拆令 19宗上訴、3宗無行動被檢控

屋宇署回覆稱，截至2025年5月底，向紅山半島72間獨立屋發出的72張清拆令當中，18張命令已獲遵從，21張命令的修繕工程正在進行中，11張命令的相關業主已委任註冊建築專業人士就修繕工程擬備或呈交建議書及建築圖則；另外，19張命令正待上訴審裁小組處理；至於餘下的3張命令，在清拆令限期屆滿時仍未有任何實質跟進行動，屋宇署已向當中一位業主提出檢控，並正準備向其餘2張命令的相關業主展開檢控程序。

地政總署稱有向33間獨立屋張貼法定通知，要求相關人士在限期前拆除政府土地上的構築物及停止佔用政府土地。截至2025年5月底，31間獨立屋的業主已拆除政府土地上的構築物或已展開拆卸工程。餘下2間獨立屋的業主已提交拆卸工程建議書或申請延長期限提交拆卸方案，署方正審視及處理相關拆卸方案和延期申請。

地政署發11傳票 6宗認罪罰款

地政總署已向其中六間獨立屋的八名相關人士發出合共11張傳票，涉不合法在未批租土地上建造構築物，當中法庭已就其中八張傳票對六名認罪人士判處罰款，另外三張傳票的司法程序正在進行中。

蟠龍半島僭建有三宗定罪罰款

此外，《香港01》亦揭發屯門蟠龍半島獨立屋至少10幢涉霸佔官地，僭建花園、樓梯，甚至建私人碼頭。地政總署在巡查28間獨立屋後，向13間獨立屋張貼法定通知，要求相關人士在限期前拆除政府土地上的構築物及停止佔用政府土地。截至2025年5月底，五間獨立屋的業主已停止佔用相關政府土地，署方會繼續跟進餘下八間獨立屋的遵辦情況。

屋宇署回覆稱，在蟠龍半島有25張已經或將會展開檢控程序的命令，其中有三間獨立屋業主已被法庭定罪及判處罰款。