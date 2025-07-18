輔助醫療法例灰色地帶　磁力共振未規管　放射師指不當操作可致命

《香港01》調查發現，有私營體檢中心僱用無在港註冊為放射技師的外籍人士，為客人進行超聲波檢查，取得醫學診斷，惟現行法例模糊，對有關行為的規管存灰色地帶。

同屬醫療影像檢查的磁力共振（MRI），現時並無法例規管操作儀器人士的資格，但有放射技師警告，不當操作磁力共振可以致命，希望政府可以盡快修例規管。



圖為落馬洲中央援港應急醫院的磁力共振設備。（視覺中國）

《輔助醫療業條例》列明放射技師定義，當中包括受訓操作放射診斷、超聲波及溫度紀錄設備，以達到進行放射診斷的目的。不過，條例並未涵蓋同屬醫療影像檢查的磁力共振，故現時法例並無規管操作該項檢查人士的資格。

「這是一個遺漏。」立法會醫療衞生界議員兼林哲玄形容，他指上一次修訂《輔助醫療業條例》已是1989年，當時的檢查技術仍未有磁力共振，故至今一直都未被規管。林哲玄指，間中都有聽過非醫生或註冊放射技師的人士操作磁力共振掃描檢查。

不過，不當操作磁力共振檢查亦存在高風險，更不乏致命意外的案例。

立法會醫療衛生界議員兼醫生林哲玄指，上一次修訂《輔助醫療業條例》已是1989年，當時的檢查技術仍未有磁力共振，故至今一直都未被規管。（林幸泉攝）

香港放射師協會會長伍達明指，磁力共振帶有的非電離輻射，對人體細胞傷害非常小，但機器帶有強烈磁場，金屬物品會高速撞向機器：「甚至小如一把剪刀，都會飛入機器之中，你想想會有何後果？世界上已有很多死亡例子。」他指，業界因此重視操作機器的人士有無受過正式訓練及考試，是否學習過和磁力共振相關的安全知識。

伍達明指，磁力共振的強烈磁場對公眾有一定風險，操控機器的人士須有專業知識，確保影像質素及環境安全。他指，國際放射師學會已將磁力共振納入放射技師的專業範疇，香港亦應追上。

無論是超聲波還是磁力共振，如操作檢查的人士無在港註冊成放射技師，伍達明對有關人士提供予醫生作診斷的影像質素亦有疑問。

2025年3月，政府向立法會提交了《2025年輔助醫療業（修訂）條例草案》，包括新增有限度註冊及暫時註冊，作為引入非本地培訓輔助醫療業人員來港執業的新途徑，並於7月16日在立法會獲得通過。不過，修訂並未包括規管磁力共振檢查。

香港放射師學院曾就修訂發出建議書，建議將磁力共振明確列入放射師的專業範疇；香港放射師協會在其建議書也認同該點。2025年4月，立法會《2025年輔助醫療業（修訂）條例草案》委員會會議上，委員會主席林哲玄曾提到，業界建議的改動只是新增「磁力共振」四字，形容相當簡單。

前醫務衞生局副局長李夏茵曾指，需更多時間檢視如何處理《輔助醫療業條例》附件中的專業人士釋義。（梁鵬威攝）

時任醫務衞生局副局長李夏茵當時回應，「我懷疑不止是磁力共振，他們可能建議整個句子都需要修訂。 」不過，她表示越來越多新的設備面世，需更多時間檢視如何處理附件中的專業人士釋義。2025年6月，醫務衞生局副秘書長李統殷在會議上指，將邀請輔助醫療業管理局統籌及檢視。

伍達明指過往極力爭取將磁力共振納入放射技師的法定工作範疇，希望政府可以盡快將有關規管納入《輔助醫療業條例》，保障檢查質素及公眾安全。