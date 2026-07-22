SEN兒童訓練機構稱遇電騙停運　70家長已付140萬元　預繳制缺監管

有為特殊學習需要（SEN）學童提供行為治療（ABA）的私人機構突稱被詐騙，資金鏈斷裂而宣布停運，約70名家長預繳逾140萬元，至今未獲通知退款及復課安排。負責人稱，正與潛在投資者商討，未能作出任何承諾。

現時提供ABA訓練及學前班的私人機構，服務及收費不受任何政府部門規管，有受影響的家長指現時求助無門。

警方確認收到家長報案，初步列作「消費者糾紛」；海關指已接獲舉報，現正跟進，如發現違反《商品説明條例》會採取適當執法行動。



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中心門外信件堆積 海關貼公告指正調查

記者周二（21日）到過「星兒發展中心」位於荔枝角的辦公室，但無人在內，門上的招牌亦已不見，門外堆積了未拆的信件。

中心門上貼上了海關20日發出的公告，指正就中心疑突然結業展開調查，呼籲市民舉報疑違反《商品說明條例》個案。

「星兒發展中心」門上貼上了海關7月20日發出的公告，指正就中心疑突然結業展開調查。（李穎霖攝）

訓練收費不菲 一個月可達2.5萬元

「星兒發展中心」提供一對一行為治療，及為三歲以下的SEN幼兒而設的學前班。據中心的收費表，密集式單對單ABA訓練分為不同計劃，一星期可上二至五堂，每月計作一期，每期收費1.2萬元至2.5萬元不等，家長一次預繳三期或以上會有優惠。

7月8日，「星兒發展中心」以Whatsapp短訊通知家長，稱遇上「重大商業欺詐」周轉不靈，需暫時停運。（受訪者提供）

稱遇上欺詐被騙23萬元 惟家長預繳費用多5倍

家長7月8日晚上，收到中心Whatsapp短訊通知，稱遇上「重大商業欺詐」，周轉不靈，需暫時停運，又稱正與一名家長投資者商討，由對方接手。

「（9日）上到去負責人就開始哭，說自己是電騙受害者，失去了數十萬元，又說這五年是賠錢做生意，稱自己虧蝕了500多萬元。」家長Kelly（化名）說。她的小朋友有自閉症譜系障礙（ASD）及過度活躍症（ADHD），尚有約值1.3萬元的訓練未完成。

Kelly形容，停運的消息有如「惡夢」，當時感到彷徨，有中心的導師向她稱，同樣是當晚才收到通知，並被拖欠薪金。

「星兒發展中心」一對一行為治療，每期收費1.2萬元至2.5萬元不等。（星兒發展中心）

負責人向家長稱被騙金額是23萬元，但家長對他的說法不買單，指中心服務70多名家長，家長自行統計，未取得服務的預繳金額超過140萬元，遠高於負責人聲稱的被騙金額，不理解為何會陷財困，涉事中心於6月仍在宣傳暑期班。

「家長每個月付超過一萬元，絕對不便宜。」Kelly說。

2025年12月，家長Kelvin為女兒預繳200堂、為期一年的行為治療訓練，付款合共17.5萬元。（受訪者提供）

以優惠吸引家長預繳 有人一次付17.5萬元

另一家長Kelvin的女兒被評估有自閉症傾向及發展遲緩，2023年起在「星兒發展中心」訓練。他指，中心一開始以預繳優惠作招徠，推銷預繳三期的計劃，到後來開始推銷預半年，甚至一年的服務。因訓練有成效，期間亦不曾出現問題，加上SEN兒童需要持續、密集式訓練，故2025年12月，他為女兒預繳200堂、為期一年的課程，付款合共17.5萬元。

稱會交代但無影 負責人拒接家長電話

中心停運後，負責人原稱會於上周五（17日）交代後續復課及退款安排，但後來無交代之餘，亦無再接家長電話。他指家長向區議員求助，區議員其後曾成功聯絡負責人，並引述對方指，負責人稱家長投資者接手中心的方案推進不順利，現希望有同行接手，但無提及詳情。

「我們透過這些資訊，覺得中心復課安排不像訊息說的一般順利，擔心拖延下去會倒閉或負責人失聯。」Kelvin說，女兒尚有100多堂未上，涉款約9萬元。

「星兒發展中心」曾在長沙灣「83瓊林街」設辦公室，2026年4月被業主入稟追租。（李穎霖攝）

財困早有迹可尋 中心被業主僱只入稟追討

Kelvin稱，中心6月曾搬遷到面積較小的單位，當時並無多加留意，到中心停運才得知職員亦被中心拖欠薪金。翻查資料，2026年4月，「星兒發展中心」被「尚域有限公司」（SUPER RECORD LIMITED）入稟追租，「尚域」是「星兒發展中心」舊地址長沙灣「83瓊林街」的業主。6月，公司再被一名僱員入稟勞資審裁處追討。

「星兒發展中心」董事兼股東周羨文（左）。（網上圖片）

稱中心多年虧蝕 負責人：呢刻我未可以承諾

涉事的「星兒發展中心」於2019年成立，董事兼股東周羨文回覆《香港01》指，個人及公司都遇上詐騙，資金鏈斷裂，正和兩個投資方商討接手中心事宜，但未有新消息。他承認被詐金額低於家長預繳的費用，但稱公司多年虧損，過去一年虧蝕500萬元，中小企及私人賃款的金額都已用在租金及出糧上，自己已「清零」無助。

周羨文指，已收到警方、勞工處及區議員聯絡，及交代事件，又稱有新投資者上周與前員工商討合約問題，但他不便參與，不知道詳情。

至於保證及退款，他指「呢刻我未可以承諾」，稱今個星期內會向家長交代最新發展，又稱正和部份前員工商討，私下向部份受影響的SEN學童提供服務。

2026年6月，即停運前一個月，中心仍在社交媒體上宣傳暑期班。（星兒發展中心Facebook）

私營SEN訓練機構無監管 家長出事嘆求助無門

家長Kelvin及Kelly均指，現時社會對SEN學童支援不足，即使「確診」了特殊教育需要，但要輪候公營機構提供的言語治療服務或其他訓練，動輒一兩年，家長唯有轉向私人機構。他們指，事件帶來不止金錢損失，亦擔心突然轉換訓練環境、模式，對SEN小朋友有影響。

據現行規例，幼稚園提供的學前班受《教育條例》及教育局規管，幼兒中心則受《幼兒服務條例》 及社署規管。但如「星兒」般提供訓練及學前班的私人機構，既不屬幼稚園，亦不屬幼兒中心，即使提供服務的專業人士具國際認證資格，中心本身無須領牌，收費、預繳亦無何部門監管，一旦倒閉或有無何收費糾紛，家長亦求助無門。

海關跟進 如違《商品説明條例》會執法

警方指有收到家長報案，初步列作「消費者糾紛」，已將案件轉介相關部門跟進。海關指已接獲舉報，現正跟進，如發現違反《商品説明條例》會採取適當執法行動。

消委會不評論個別個案，2023年至2026年7月20日，共收到12宗涉及為SEN學童提供訓練的私人機構投訴個案。