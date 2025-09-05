遭釘牌一諾中學疑有學生上堂　普通話答記者「你怎知道」

私校一諾中學有學生持深港「雙重學籍」，又違規收家長20萬元建校費，教育局7月將其釘牌。但《香港01》發現，9月1日開學後，一諾中學無獲教育局批准的「新校舍」疑有學生上課，有多名操普通話、學生年紀的人士，進入早前稱會用來辦學的商廈單位，大部份人都無回應是否一諾中學的學生，但有人用普通話反問記者「你怎麼知道的呀？」有疑為職員的成年人開門，催促學生「進去進去」。

一諾校長祁文迪至截稿前都無回應查詢。教育局無回應一諾中學是否違規辦學、開學至今有無突撃巡查九龍塘及紅磡校舍等問題，只重申無收到一諾中學的遷校申請。



【假學歷、高才通簽證造假調查報道・專頁】

9月3日，一諾中學紅磡校舍地下正門無開放，所有櫥窗都有布廉遮擋。（楊凱力攝）

教育局拒續牌 紅磡新校舍仍有人出入

九龍塘一諾中學的臨時註冊將於9月到期，學校被揭已遭教育局「釘牌」前，校長祈文迪曾向傳媒稱，會遷校至紅磡商廈結好中心的地下、二、四及五樓繼續辦學，但教育局無收到遷校申請。

記者周三（9月3日）到一諾中學紅磡校舍視察，學校地下正門並無開放，所有櫥窗都有布廉遮擋，只見到窗邊陳列的教材。地下單位烏燈黑火，但有人在內整理物品，亦有工人運送桶裝水入內。

有進入結好中心二樓單位的女子稱，一諾中學的學生「都轉走了」。（楊凱力攝）

有人稱一諾學生「已轉走」

商廈二樓標示單位是一間經營藝術品交易平台的公司，無標示「一諾中學」。大門有密碼鎖，中午時份有多名身穿便服的人士出入，大部份人都是學生年紀，均操普通話。

記者詢問一名按門鐘等候進入單位的女子，是否一諾中學的學生，該女子用普通話否認：「不知道，你想知道就找他們校長。」她沒有透露該單位內是經營什麼業務，記者問及有無見過一諾的學生在單位內上學，女子表示「都轉走了」，但在追問之下，她又改稱「我怎麼知道？不要問我。」

記者問進入單位的多名男學生是否一諾中學的學生，有人問「你怎麼知道的呀？」。（楊凱力攝）

記者問是否一諾學生 有人問：你怎麼知道？

後來有成年人帶同多名男學生進入單位，記者問他們是否一諾中學的學生，有人問「你怎麼知道的呀？」成年男子開門後，着學生「進去進去」，其餘的人都無回應問題。

涉事的商廈二樓的窗戶均被單位內的木板遮蓋，無法從大廈外面見到室內情況。單位門外標示的藝術品交易平台職員指，公司早已遷出該單位。

有消息指，有內地家長不想就讀高年級的子女轉校，即使一諾已被「釘牌」，都希望子女繼續留在該校完成最後一年課程。

8月，一諾中學校長祁文迪曾於紅磡結好中心受訪，稱會遷校至該處。（資料圖片／夏家朗攝）

有無違規辦學、突擊巡查？ 教育局僅均無回應

一諾中學校長祁文迪無接聽電話，至截稿前亦無回覆記者的短訊。

教育局無回應一諾中學是否違規辦學、開學至今有無突撃巡查九龍塘及紅磡校舍等問題，只重申無收到一諾中學的遷校申請。教育局亦無回應開學至今，突撃巡查了多少間私校。

教育局指，會按既定機制突擊巡查所有私立學校，核查其營辦情況，以確保學校遵守《教育條例》、《教育規例》 及教育局不時頒布的其他規章和要求，如發現任何學校涉嫌違規、涉及違法行為，教育局定必嚴肅處理，有關行動包括向違例人事發出警告或提出檢控，以保障學生福祉。

一諾中學原本租用九龍塘陳樹渠紀念中學的舊校舍，但因租務糾紛被「二房東」趕走。（資料圖片／夏家朗攝）

九龍塘一諾中學有學生持深港「雙重學籍」、違規收家長20萬元建校費，又一度稱和內地中介合辦深圳課程中心。學校原本租用九龍塘陳樹渠紀念中學的舊校舍，但又因租務糾紛，被「二房東」「立德書院有限公司」、前柯士甸學校（凱莉山學校前身）校監陳金兒趕走，並追討逾千萬元欠款。

事件於8月爆出後，校長祁文迪承認有違規收建校費，並稱不會再辦深圳課程中心。祁文迪當時在紅磡結好中心校舍向傳媒稱，會遷校至該商廈的地下、二、四及五樓繼續辦學，但當晚就被教育局揭破，因不滿學校管理及及財政狀況，早於7月已通知一諾，不會延展九龍塘校的臨時註冊，亦無收過遷校至紅磡的申請。

教育局早前回覆指， 一諾九龍塘校的臨時註冊將於9月30日屆滿，並已知悉會於學校會於2024/25學年結束後停止營運，校方已向家長發出正式停辦通知。局方指一直與該校保持聯繫，密切跟進情況，亦已透過該校向家長提供教育局區域教育服務處的聯絡資料，以便有需要的家長可查詢區內學校資料。