借殼辦學風波源頭　崇正中學三年無校長　教育局曾轉介警方查刑事

崇正中學涉「借殼」予內地補習社辦學，被教育局勒令暫停營辦。崇正校董首度開腔，對《香港01》承認有委託內地機構招生，但歸咎「被人利用」，更揭校內亂局已持續多年，三年無校長營運，2024年初更已自行暫停辦學。教育局曾轉介警方跟進，該校懷疑有人造假文件。

崇正總會、崇正中學的董事會都有糾紛權鬥，一方指已炒校長，但教育局註冊校長一直無變，局方無回應為何鬧出借殼風波後，才暫將崇正「釘牌」，僅指與管理層保持溝通，知悉收生及營運情況。

教育界立法會議員朱國強指，註冊學校三年「無人駕駛」，甚至有迹象已停運是匪夷所思，認為教育局直至「借殼」才高度介入，處理上不夠果斷。



【假學歷、高才通簽證造假調查報道・專頁】

崇正中學校董黎國威向《香港01》承認，委托內地補習社「摘星」招生，但重申無允許機構利用崇正校舍辦學。（羅國輝攝）

崇正校董現身 承認委托「摘星」招生

私立的崇正中學8月被爆疑「借殼」予內地補習社在港辦學，但校監、校長均稱不知情，更爆出原來辦學團體早已失去學校控制權。

《香港01》聯絡到崇正中學校董黎國威，他承認有找內地補習社「摘星」合作，但重申只是口頭要求該機構幫忙招生，並沒有簽署「摘星」在直播上展示的招生授權書或任何合約，亦沒有允許機構利用崇正校舍辦學。

2025年8月8日，「摘星」在微信公眾號直播「澄清」，稱只是代理祟正招生，並展示有崇正中學校印的「授權書」。（直播截圖）

2024年初已無學生 被人利用「借殼辦學」

黎國威指，崇正中學於2024年初已無學生就讀，又因希望翻新校舍，故通知了教育局會暫停辦學。至2025年，黎國威稱希望可以招收來自不同地方，但有香港身份的學生，故找了不同人代為招生。

對於「摘星」稱可「借殼辦學」、展示不知從何而來的授權書，黎國威稱感到驚訝，形容自己「被人利用」。不過，他指不便透露和「摘星」的什麼人溝通，事件爆發後就再無與該機構聯絡。

《香港01》亦揭發，「香港紫荊書院」的關連公司股東「禮路教育」，亦持有同款招生授權書，但黎國威稱不認識「禮路教育」及其負責人鄺努英。

「香港紫荊書院」的關連公司股東「禮路教育」九龍灣辦公室擺放了一張崇正中學「授權香港禮路教育進行2025-2028年度招生工作」的授權書。（資料圖片／廖雁雄攝）

辦學團體爆糾紛 爭資產、學校控制權

據教育局回覆，「崇正總會」（總會）一直為「崇正中學」的辦學團體（Sponsoring body）。不過，總會的主席、學校校監黃華安早前回應事件時，稱已失去學校控制權。而崇正中學多年的校政亂局，沿於總會的會務糾紛。

綜合法庭文件和黎國威的說法，總會於1990年代成立「祟正中學有限公司」，公司註冊為慈善團體，並將崇正中學註冊為其附屬組織（subsidiary），負責學校的日常營運。黎國威指，他於2017年獲總會第36屆理事會委任，成為學校其中一名校董。

後來，總會爆發會務糾紛，更鬧上法庭，背後牽涉五億元灣仔酒店物業的權益。黃華安勝訴後，總會理事會換屆，黃華安亦成為第37屆主席，於2020年接管總會。然而新舊理事會因資產移交、開除會員問題，爭議不斷。

私立的崇正中學校舍位於長沙灣廣利道。（黃寶瑩攝）

教育局轉介警跟進校監用假文件指控 不涉刑事

會務糾紛後來演變成爭奪學校控制權。新理事會稱開會通過開除黎國威及另外幾名校董職務，委任黃華安出任校監；黎國威一派校董又指控有關會議根本無開過，直指有人偽造文件，訛騙教育局。事件驚動教育局，局方轉介警方處理。

警方回覆指，2021年2月接獲相關部門轉介，指懷疑有人偽造長沙灣區一中學的校務會議紀錄，經調查後發現不涉及刑事成份，無人被捕或檢控，並已經將結果通知相關部門。

另外，黃華安及總會的代表曾因未通知學校的情況下到訪，被拒進入校園，事件又再鬧上法庭。總會一度獲批臨時禁制令，當中包括校董不可阻止干預總會在指定的時間內進入校舍，但校董上訴勝出，禁制令被撤銷。

黎國威指，早於2021年已解僱校長董福，並禁止他和校監黃華安進入校園。（羅國輝攝）

校董稱早已解僱校長 學校「無人駕駛」三年

黎國威又稱，早在2021年，已因不滿校長董福的表現而將他解僱。他展示一份由教育局發出的信件，指已知悉解僱校長的事宜，並要求校董會在限期內聘請到新校長，但校董會無照辦。黎稱局方後來口頭回覆，指因黃華安已成為新校監，校董會不可自行解僱及聘任校長。

據教育局早前的回覆，崇正中學由2018年至今，註冊校長仍是董福。然而，據黎國威的說法，在他解僱董福後，已禁止董福、黃華安等人進入校園。

黎國威指，崇正中學於2021年仍有20多名學生，當時由前國際課程總監、香港紫荊書院校監張紫伶的公司，在校內營運國際課程，至2024年初才暫停辦學。他承認，2021年至2024年間，學校實際上並無校長營運。

崇正中學註冊校長董福。（資料圖片 / 勞敏儀攝）

亂局持續數年 校董批教育局無處理

校董稱學校的營運、控制權仍在「崇正中學有限公司」手上，但法庭文件披露，校監黃華安於2021年成立了「崇正中學（管理）有限公司」，向總會借款610萬元，稱用於學校營運。借款用於支付爭奪學校控制權官司的法律費用，每月向被拒入校園的校長董福支付逾四萬元薪金，並向另一位由黃華安聘任的學校秘書支薪。

幾年間辦學團體和學校管理層分成兩派，互相指控、開除，教育局要聽哪一方的說法，去了解學校的情況？黎國威指局方「兩邊都聽」，亦沒有處理學校的亂局，認為事態發展至今，是因局方一直沒有處理用虛假文件委任校監的指控：「處理咗咪無事囉。教育局有責任處理。」

崇正中學校監黃華安否認使用假文件成為校監及開除校董，但指關於學校的問題需待9月初校董會開會後再一併交代。（廖雁雄攝）

校監否認用假文件 稱校董開會後再交代

崇正中學校監黃華安向記者否認使用假文件，但針對崇正中學的問題，他指暫無其他回應，待9月初校董會開會後，再一併交代。

黃華安早前就「借殼辦學」事件回應傳媒，指無和「摘星」合作，形容事件起因是「有人夾硬嚟」，總會9年前已未能控制學校，學校亦於一年前已停止收生。記者8月底向他了解事件時，他改稱學校控制權仍在總會手上，一直有與教育局溝通。問及是否不承認黎國威一派的校董，他指待開校董會後再回應。

黃華安8月初回應總會的會務糾紛及法律訊訟等問題，表示總會現時仍由他領導的第37屆理事會營運，「日常會務冇變」，以後不會再就會務問題回應。

私立的崇正中學校舍位於長沙灣廣利道，校內和校外都佈滿枯枝。（資料圖片／黃寶瑩攝）

教育局：一直清楚知悉崇正收生及營運情況

《教育條例》列明，如常任秘書長認為學校已不再存在，或已連續停辦不少於一個學期，就有權取消學校註冊。不過，崇正中學幾年間校政混亂，教育局仍准許崇正中學繼續辦學、招生，直至今年爆出「借殼辦學」事件，才將崇正中學暫時「釘牌」。

教育局指，得悉多宗關於香港崇正總會管理權的民事訴訟案件正在進行，並一直就崇正中學的管理問題與學校管理層保持溝通，亦清楚知悉學校的收生及營運情況。不過，局方並無回應本港還有多少「零學生」在籍的學校，及有多少學校因校政糾紛停擺。

內地補習社「摘星教育」在多個社交平台宣傳「香港崇正中學」校區，列出招生簡章。但香港教育局無接獲「摘星」於崇正中學校址營辦學校、或開辦教育課程的申請。（招生簡章截圖）

釘牌原因由「不滿校董行為」變「不滿學校管理」

教育局8月初回應崇正中學「借殼辦學」事件時，指「鑑於常任秘書長覺得該校校董的行為並不令人滿意」，故按《教育條例》暫停學校營辦，但9月再回覆《香港01》時，改稱因「認為學校的管理並不令人滿意」。崇正中學現有五名校董，但教育局指名單並非公開資料，在保障個人資料的原則下未能透露。

教育局指會按既定機制定期突擊巡查私立學校，核查營辦情況，以確保學校遵守《教育條例》、《教育規例》及局方不時頒布的其他規章和要求。

教育界立法會議員朱國強形容，一所註冊學校三年「無人駕駛」，甚至有迹象已停運是匪夷所思。（資料圖片／廖雁雄攝）

朱國強：教育局處理不夠果斷

教育界立法會議員朱國強認為一所學校三年「無人駕駛」，校長無法參與管理，甚至有迹象學校已停運，但學校註冊仍然有效，是匪夷所思。他認為，政府勅令崇正中學停辦的決定適當，但學校擁有權爭議及訴訟持續多年，亦迹象早已暫停運作，教育局直至「借殼」才高度介入，似乎處理上不夠果斷。

朱國強指，當局以往對自負盈虧、不獲政府資助的私校規管相對寬鬆，採用「無事就不管」的心態，致管理與財政等方面風險未得到妥善處理，甚至助長個別人士心存僥倖，挺而走險，無視規管。他指，政府成立突擊巡查小組，就潛在風險的私校進行巡查，認為當局加強監管，同時應該完善制度，持續監察，及時糾正，才能避免同類事件。

9月1日開學日，教育局局長蔡若蓮見傳媒回應「借殼辦學」，指會嚴肅懲處違規行為，密切跟進有懷疑的學校。（政府新聞處圖片）

蔡若蓮：嚴懲違規行為 設立小隊突擊巡查私校

教育局局長蔡若蓮於開學日回應「借殼辦學」的問題，指會嚴肅懲處違規行為，現已處理有問題的學校，亦正密切跟進有懷疑的學校。局方設立了突擊巡查小隊，並將列明私立學校辦學的實務守則，以及即將推出私立學校以自願方式表列的名冊，讓公眾查閱可信賴、具誠信和合法合規辦學的私立學校。