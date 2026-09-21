兩成屋苑電動車充電樁工程延誤　罰款抵銷環保署資助　屋苑零處罰

環保署2020年推出「EV屋苑充電易資助計劃」，注資35億元予私人屋苑安裝電動車充電樁。《香港01》於8月揭發承辦商「保德」有10個充電樁工程未完工，部份工程拖延一年。環保署指全港61個屋苑正在做此類工程，有12個延期1至12個月，包括7個要重新招標，亦無收到屋苑的罰款。

一般工程延誤，屋苑可向承建商罰款，但此工程有環保署資助，罰款與資助抵銷，要全數交還。記者聯絡到數間監督充電樁工程的顧問公司，均指有延誤情況，更要在顧問合約期外工作，要「硬食」或要另外追薪，日後不願再做類似工程。有顧問建議可將承建商罰款作為額外的顧問費，否則全數交還環保署，令屋苑無誘因向承建商罰款。



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環保署2020年推出「EV屋苑充電易資助計劃」，合共注資35億元，資助私人屋苑停車場安裝電動車充電基礎設施，資助上限為每個車位3萬元或整個屋苑1500萬元，以較低者為準。除聘請承建商外，屋苑會聘請工程顧問協助招標及監督承建商進度，並需確保充電樁及供電設施等設計符合法規，顧問價格大概由十多萬至數十萬元不等。

環保署稱有12個屋苑充電樁工程延誤，最多長達一年，有7個屋苑重新招標，包括港灣豪庭。有顧問建議延誤罰款轉為作出糧予合約期外工作的顧問。（資料圖片／梁祖饒攝）

《香港01》於8月揭發承辦商「保德」有10個屋苑電動車充電樁安裝工程未完工，部份工程拖延一年，合約總金額高達2億元，環保署至少批出2,700萬元「EV屋苑充電易資助計劃」資助。

數個工程多兩倍工期 已延遲一年仍未完工

記者聯絡到數間監督屋苑充電樁工程的顧問公司，有顧問稱充電樁工程普遍延遲3個月或以上，有數個150日需完工的工程，現時共花了約450至515日仍未完工，即延遲多一年，用多兩倍工期。若承辦商未能按時完工，會按合約釐定的金額罰款，每日罰款通常約1,000至5,000元不等。若每日罰款3,000元，延遲一年完工便可罰款約109萬元。

環保署指全港61個屋苑正在做此類工程，有12個延期1至12個月，包括7個要重新招標，亦無收到屋苑的罰款。麗港城第1及4期停車場工程未依時完工，只安裝了部份電線槽。（資料圖片／梁祖饒攝）

延期罰款須交回環保署 屋苑無誘因處罰

但是，數名顧問均反映多個屋苑不願意向承建商收取延誤罰款，除罰款要交回環保署外，屋苑需填寫多份文件解釋罰款的緣由，致屋苑完全無誘因罰款。根據「EV屋苑充電易資助計劃」，屋苑申請的資助要實報實銷，如申請人最終所支付予承建商的金額少於工程合約金額，相關未使用的資助餘款，須退還給政府，包括延誤罰款。數名顧問稱若屋苑不願罰款，只能發警告信，根本無力約束承建商，導致有數間承建商採取「拖字訣」。

有顧問表示工程出現拖延，不應只歸究於承辦商，有部份管理公司或法團處理文件緩慢，甚或居民反對電箱安裝在其車位旁邊等糾紛，都會拖慢工程進度。

批「白做」多一年無補償 斥承建商拖延無後果

「充電樁工程」牽涉四方角力，包括承辦商、顧問公司、屋苑及環保署，數名顧問均認為有關工程並非顧問監督不力，延誤罰款未能發揮效用，屋苑無誘因罰款，顧問公司變成「代罪羔羊」，只能夠發警告信，並要花多一年去監督承建商，每兩星期交一次報告予環保署。

環保署稱有12個屋苑充電樁工程延誤，最多長達一年，有7個屋苑重新招標，包括港灣豪庭。有顧問建議延誤罰款轉為作出糧予合約期外工作的顧問。（資料圖片／梁祖饒攝）

12屋苑工程延遲1至12個月 七屋苑重新招標

有顧問稱會向屋苑追討在合約期外的薪金，建議環保署應將承建商罰款，轉作為他們出糧的薪金；有顧問則因工程延誤期短而選擇「硬食」。但數名顧問均表示，他們不會再承接類似工程，直言十分浪費時間及人力資源，若計算人手整個工程都係蝕錢。

環保署稱有559個屋苑已完成充電樁工程，有61個屋苑現正進行工程，有49個屋苑按計劃進度施工中，當中有12個屋苑工程延遲約1至12個月，包括7個屋苑將重新招標，5個屋苑預計於今年內完工。

環保署雖稱現時只有12個屋苑延遲，但有顧問稱很多已完成的工程都有大幅延誤，不少工期都多了1倍，工程延誤實際很多及普遍，否則顧問不會想追討薪金。

有承建商低價投標多個屋苑 缺資源同時施工

為什麼12個屋苑工程延遲，會有7個屋苑選擇重新招標呢？有顧問表示，有數間承辦商以極低價格中了多個屋苑充電樁工程的標書，並附送很多設備及增值服務，包括早前拖延工程的「保德」。但該批承辦商根本無充足的人力資源施工，導致多個屋苑工程一直拖延，進度大幅落後。顧問稱涉及500個車位或以上的充電樁工程，環保署往往未能全數資助，屋苑居民通常要夾錢，居民會較擔心「爛尾」，較易出現重新招標的狀況。

環保署回覆稱，屋苑法團、管理公司及工程顧問認為工程準時完成最為重要，已有足夠的誘因去督促和監管承建商如期完工。署方認為罰款有效約束承建商，若屋苑法團和管理公司可收取延誤補償金，反而可能會減低屋苑法團、管理公司和工程顧問對監管工程如期完工的誘因，實不可取。但是，環保署稱該12個延遲工程的屋苑，未有通知曾向承建商收取延誤補償金。