日出康城領都車場風波｜逾600名業主開會　通過撤銷充電樁合約

將軍澳日出康城「領都」停車場加裝電動車充電基礎設施，停車場車位業主要為每個車位繳付2.1萬元，加上屋苑要增加屋苑管理費，引發部分業主不滿，爭議持續多時。昨日（30日）領都再開特別業主大會商討上述事項，期間各方輪流發言陳述立場，據知在場有逾600名業主出席及投票，成功通過撤銷及重新招標充電樁合約的議程，並且撤銷2026年度增加住宅和停車場的管理費。



昨日（30日）領都再開特別業主大會。（陳浩然攝）

昨晚的特別業主大會，支持及反對方均各自發表意見，中科監察主席潘焯鴻亦受邀請到場分享其想法，並經過兩個多小時的討論。

期間有居民代表臨時動議撤換業委會及港鐵客服處經理錢經緯，錢經理提醒因屬臨時動議，電子系統沒有備用票供投票之用，居民代表建議舉手表決，錢經理強調以其他方式進行投票的結果並沒有法律效力。在場贊成撤換的業主及潘焯鴻等人舉手同意，居民代表指眼見有七成人同意，會紀錄在案，之後再向港鐵提出。居民代表指為免港鐵不承認，呼籲業主在大會結束後另外簽署意向書表明立場。

其後大會正式進行原定議程的投票，在場的業主需連接會場的無綫網絡及掃描其所屬的二維碼後，便可以進行投票，但有業主指，顯示為「沒有網絡連接」，亦無法進入投票畫面。有業主埋怨是首次使用電子投票，不少業主向來用實體紙本投票，不熟悉電子操作，質疑是有意刁難，亦有部分業主能成功連接，現場出現一陣鼓譟。最終在工作人員協助下，業主們均成功登入投票頁面，開展全體業主議決撤銷及重新招標充電樁合約的議程，最終贊成業權分數為304,604，反對則為227,088，以57%贊成票通過。

將軍澳領都於昨日業主大會中，以大比數通過繼續停車場電動車充電基礎設施安裝工程。（資料圖片 / 吳美松攝）

至於撤銷2026年度增加住宅和停車場之管理費的議程，贊成票數高達87.68% ，大比數通過。贊成的業權分數為362,455，反對則為50,943。

其餘兩項議決分別是「經理人重新制定 2026年財政預算案，並提出開源節流方案」及「如領都增加管理費超過3%必須交付業主大會由全體業主議決，並要求經理人和領都業主附屬委員會遵守」，兩項均獲大比數通過。

領都客務處發出通告，顯示周五（30日）將舉行特別業主大會，全體業主須投票議決是否「撤銷並重新招標供應和安裝電動車基礎設施工程合約」。

由於原承建商已完成約280萬元的工作，客務處早前曾發出通告，指如果議案獲得通過，全體業主包括住宅單位及車位業主，均須支付承建商已產生的費用，亦可能須就因提前終止合約而導致的損失。