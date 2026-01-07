將軍澳領都停車場裝電動車充電樁　有駕汽油車車位業主不滿要夾錢

將軍澳日出康城領都停車場加裝電動車充電樁，停車場車位業主要為每個車位付2.1萬元，有現時非駕駛電動車的車位業主不滿「被夾錢」，又質疑業委會沒有採納最低價的標書，反而選擇中間價的標書。



領都業委會昨午發通告澄清，指由於工程涉及屋苑及車場公眾部份，因此採用整體車位同步推行之模式，以確保設施兼容及管理一致性；充電工程顧問服務已於2022年進行公開招標。業委會稱將於周五（9日）舉行業主大會，呼籲居民親身出席「了解真相」。西貢區議會環保南區議員張美雄表示，業委會曾辦過不少解說會，向業主解釋有關事宜。



將軍澳領都於2025年10月業主大會中，以大比數通過停車場電動車充電基礎設施安裝工程，每戶需支付2.1萬元。（吳美松攝）

900個車位之業主需共夾1800萬元

領都申請環保署「EV屋苑充電易資助計劃」，在屋苑停車場安裝電動車充電基礎設施。由於領都本來並沒有相關配套，因此有關工程並非只安裝充電椿，涉及舖設電線電纜等工程。

有關工程會先由業主投票決定是否贊成，然後再由有車位業主揀選承建商。由於該資助計劃只有1,500萬元，不足以應付工程所需開支，因此900個車位的業主，需為每個車位付2.1萬元，共集資1,800萬元。住宅單位業主毋須為此項付款。

港鐵：環保署資助條款列明充電基礎設施須覆蓋所有停車位

對於有業主指，不解為何需所有車位同時進行工程。領都發展商港鐵回覆查詢指，環保署規定屋苑必須以一個發展項目為單位作申請，而充電基礎設施須覆蓋所有停車位，因此客務處的申請均須按此原則進行。

港鐵續說，客務處一直與業委會保持溝通，確保業委會及特別業主大會對項目工程計劃及費用，以及及後的集資安排，有清晰的評估。客務處會繼續根據大廈公契及《建築物管理條例》和領都業委會的決議和指示，執行關於安裝電動車充電樁及其他物業管理事宜。業委會則說，由於工程涉及屋苑及車場公眾部份，因此採用整體車位同步推行之模式，以確保設施兼容及管理一致性。

將軍澳領都於2025年10月業主大會中，車位業主以大比數通過停車場電動車充電基礎設施安裝工程。（康城 - 領都通告Facebook）

業主：第三低價公司中標 最低價兩間不符條件

對於車位業主質疑有關工程並非由最低出標價的公司中標，業主黃小姐向《香港01》表示，共有5間公司投標，港鐵方面有協助業主篩查，其中出價最低的公司並沒有任何過往的工程範例作參考，第二低的公司則欠缺環境管理系統及職業健康與安全管理系統兩個ISO認證，因此最終選擇了第三低價的公司。

西貢區區議員張美雄跟進領都事宜多年。（資料圖片/馮子健攝）

區議員張美雄：案獲大部份業主贊成

西貢區議會環保南區議員張美雄表示，安裝電動車充電基礎設施的議案獲大部份車位業主贊成，當日特別業主大會有97.35%業主，共36,750份業權份額同意相關工程合約，及扣除政府資助後需支付的費用。他又說，明白非電車的車位業主可能會有不滿聲音，但強調議案獲大比數通過，而且當日有900多人出席，比以往每次500、600人都要多。