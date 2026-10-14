沉香投資疑為騙局　售場外股票、數字資產、認購樹木　警拘4人

馬來西亞人葉植森2013年在香港創立「BBB Group」，中文名是「好好好集團」。這公司聲稱在馬來西亞投資沉香產業 ，生產茶、枕頭、精油等產品，但同時推出多種財務產品、有「優先股」、又供人認購沉香樹，再自稱會到美國上市而需要集資。

實際上這間公司是層壓式吸納市民投資，美國上市的只是「場外交易」股票，苦主由入市至今，股價大跌99.99%，根本無在納斯達克等主板上市。公司已無法支付財務產品利息達11個月，騙局9月爆煲，多名苦主報警。警方接獲21人報案，涉及與這間公司有關的投資項目，涉款1400萬元。商業罪案調查科正以「串謀詐騙」調查。消息指，警方已展開拘捕行動，至今暫有4人被捕。



一支售8000港元的沉香精油。（方承恩攝）

葉植森曾於央視節目，聲稱在香港本來是做黃金、金融，與朋友聊天的時候認識了沉香木，及後投資。2013年，他在香港創立「BBB Group」，中文名是「好好好集團」。這公司聲稱在馬來西亞投資沉香產業 ，有茶、枕頭、精油等產品。

官網介紹BBB在馬來西亞有三座沉香山，會建為「風水寶地」，是「千億新產業」，將在美國主板上市。

May（化名）。（方承恩攝）

聲稱2018年美國主板上市 至今無影

May（化名）及朱小姐（化名），分別在2016年及2018年，買入了BBB的OTC（場外交易）股票。她們各自投資了20萬及30萬元。

朱小姐（化名）。（方承恩攝）

朱小姐聲稱不懂股票，要問人什麼是優先股、上市，但因相信熟人而投資：「我就認為最重要是快點（有回報），不用等太久的。」

BBB聲稱，目標是在2018年於美國主板上市，但計劃至今「無影」。Ｍay說：「BBB去到疫情也未上市，又說全世界都停頓，到疫情過後，OTC都沒實現到。（今年）有一日再追問OTC怎樣了，他們就說OTC沒有了。」

美國場外交易OTC的空殼公司股價變動。（網站截圖）

苦主購入OTC股票 跌幅99.9%

翻查資料，她們實際上購入的是美國場外交易OTC的空殼公司股票，從未在主板上市。該空殼公司在2020年之後已無交年報。May於2016年買入時股價為1.5美元，現時跌至0.0002美元，跌幅達99.9%。

BBB最新的說法是，會在2027年2月或之前，將OTC股票轉為「數字資產」加密貨幣。

BBB認購沉香樹價目。（方承恩攝）

認購沉香樹再租回 至今「欠租」十個月

還有一種投資方法是認購沉香樹。每棵樹用1萬元買入，公司每月再用1%，即大約100元「租」回。不少人投資20至30萬買樹，每月收2000至3000元，但自2025年11月起，BBB就無再支付租金。

BBB創辦人葉植森。（官網截圖）

創辦人在馬來西亞涉數宗案件

BBB創辦人葉植森以馬來西亞護照，在香港開設多間公司。他在馬來西亞，牽涉刑事、商業及民事案件。2026年初亦在香港，牽涉一宗侵權案件。

2024年11月，BBB因在發行優先股時，無登記招股說明書，而遭馬來西亞證監會譴責。

BBB總經理楊女士。（黃學潤攝）

總經理問買滙豐股票蝕錢會否賠

BBB 在2025年租下全層過萬呎的海景單位，辦公室設產品展示區，會議室及設講座的禮堂。記者10月初上去BBB觀塘辦公室，BBB創辦人葉植森不在場。總經理楊女士及自稱是市場推廣部的職員負責回應。

BBB總經理楊女士（左）及自稱是市場推廣部的職員權哥（右）。（黃學潤攝）

楊女士稱OTC是投資，她說：「亦都好坦白，你買了滙豐的股票，滙豐跌到29元，但你買時100元，你叫滙豐賠100元給你，你賠不賠？」她稱該空殼公司因「業績做得不好」而被除名，因此今年已到新加坡做「數字資產」。

BBB至今拖欠約10個月「租樹」款項，無法支付「租金」有否違約？楊女士稱，合約列明公司有權去調整「任何條款」，合約另列出可取回同等價值的產品。

BBB的觀塘辦公室。（黃學潤攝）

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警接21人報案 涉款1400萬元 列「串謀詐騙」

警方稱2026年9月至今，共接獲21人報案，稱早前參與一投資項目、懷疑受騙，涉款共約1400萬元，案件暫列「串謀詐騙」，由商業罪案調查科跟進。消息指，商業罪案調查科已展開拘捕行動，暫有4人被捕。

楊女士再稱，需要知道有哪些人去報警：「我們都收到有人說（BBB）現在支付不了租金，要『搞大鑊』、要整到你們公司生存不了，像恐嚇我們一樣。」

選委界立法會議員吳傑莊。（資料圖片／湯致遠攝）

吳傑莊：具龐氏屬性

立法會議員吳傑莊8月中至今收到約20名市民求助。他分析，部份投資者認為項目是「低風險高回報」，及因熟人介紹而放下戒心。他說：「如果有個朋友告訴你，這項目好好賺、風險又低，一起投資吧。會否介紹的朋友都有佣金分到呢？這是典型有點像層壓式、龐氏的屬性。」

他呼籲就算是親友介紹，投資前都要三思，建議市民去持牌、合規的機構投資，勿相信本小利大的投資產品。