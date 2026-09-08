Fun Coffee騙局｜加密貨幣分析99戶口四層洗錢5.7億　現餘12港元

加密貨幣投資騙局「Fun Coffee」今年8月初被搗破，香港警方與澳門司警拘捕多人涉嫌詐騙，涉及至少286宗案件，港澳涉款達1.18億港元。

區塊鏈安全公司BlockSec以受害者的加密貨幣轉賬紀錄，找到99個收款及處理資金的賬戶，涉款達5.7億港元。騙局在8月搗破前的一個月，收到1434萬USDT（即1.1億港元），是平台吸金的高峰。

騙局搗破前有約2.15億港元資金已被轉走，終點不明；另有約3.6億元曾「回流」予投資人及「團長」的戶口，但無法肯定款項有否發還給受害者。而騙局搗破後，這些戶口僅餘1.52USDT（約12港元）。



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有苦7月底接受《香港01》訪問時，已無法登入Fun Coffee的應用程式。（黃學潤攝）

《香港01》早前報道，聲稱紥根越南的「Fun Coffee」表面上投資咖啡生意，實際上是加密貨幣投資騙局，2025年底更進軍香港。2026年5月，越南公安部警告「Fun Coffee」疑為「龐氏騙局」。

8月初，香港警方與澳門司警拘捕多人涉嫌詐騙，至今涉至少286宗案件，港澳涉款達1.18億元。

選委界立法會議員吳傑莊8月5日召開「Fun Coffee」涉嫌騙案記者會，苦主展示筆記。（資料圖片 / 湯致遠攝）

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99賬戶處理5.7億港元

區塊鏈安全公司BlockSec近日發表報告，指透過一名受害人的轉賬記錄，分析了99個收錢的賬戶，發現這些賬戶處理了一共7283萬美元等值加密貨幣USDT（約5.7億港元）。

BlockSec發現，有2744萬USDT（約2.15億港元）被轉走，終點不明，形容這是受害人損失的最少金額。另外有約4539萬USDT（約3.6億港元）屬於「回流」，被拆成小額回轉到投資人和「團長」（即上線）的賬戶，惟無法統計有幾多款項真正退還給受害者。

2025年12月底，Fun Coffee在西九舉行跑步活動。（Fun Coffee facebook）

7月為入金高峰

BlockSec將「Fun Coffee」的資金流向分作四層。首層是「Fun Coffee」用來向收散戶（即受害人）收錢的地址，有91個，對外公布的收款賬戶有持續替換。

BlockSec發現，2025年11月受害人向這91個戶口入金約52萬USDT（約41萬港元），2026年7月的九個月間，入金金額每月遞增，從未回落，至2026年7月，單月入金額達1434萬USDT（即1.1億港元），是2025年11月的27.7倍。BlockSec分析指，2026年7月是「Fun Coffee」吸金的高峰，證明平台不是因為欠缺資金而停運。

Fun Coffee網站（網頁截圖）

停運前幾日最後活躍 資金已全數轉出

91個賬戶收錢後，會過數至第二層的一個特定戶口，再轉至第三層的四個中轉地址。去到第四層，資金就開始分流到三個外部樞紐和地址，其中一個賬戶只在今年7月15日至23日，即是Fun Coffee平台停運前幾日活躍。

99個賬戶全數轉出，所有賬戶合計餘額只有1.52USDT（約12港元）。不過，這99個賬戶只是「Fun Coffee」的部份賬戶，BlockSec指出，「Fun Coffee」仍有以其他方式處理資金的賬戶，但無納入是次分析之中。

2026年7月29日，有苦主一同到警署報警。（資料圖片/黃學潤攝）

選委界立法會議員吳傑莊8月5日召開「Fun Coffee」涉嫌騙案記者會。（資料圖片 / 湯致遠攝）

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