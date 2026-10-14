兒童宿舍管理風波｜憂人手頻換影響服務　狄志遠倡授權前線決定權

《香港01》報道，學生輔助會及寶血女修會營運的男童院、兒童之家及兒童院，均被前職員和宿生指控管理有問題，社署確認收到投訴，會嚴肅跟進。前社福界立法會議員狄志遠指，院舍人手流失嚴重致前線照顧人手不足，在社福界不是個別個案，擔心會令服務質素下降。他又批評，政府以財赤為由削減對社福機構的整筆撥款，令情況雪上加霜。

兩個社福機構的管理層和職員、宿生之間，在遇上緊急事件時應否送院、處理投訴手法等問題上都有矛盾。狄志遠認為在危機管理上，管理層應授權前線職員做適當決定，而重建和員工、服務使用者之間的關係，亦是管理層「無從抵賴」的基本責任，但社署除了「捉錯處」監督，或可擔任從中協調的角色，做好服務。



前社福界立法會議員狄志遠認為，在危急情況下，院舍管理層應授權前線職員做適當決定。（鄧倩螢攝）

涉事的兩個社福機構同樣被指控，抗拒將宿生送院，召緊急服務要層層上報，前線和高層的判斷又有分歧。

前社福界立法會議員、新思維主席狄志遠認為，院舍服務常涉及危機管理，認為在危急情況下，管理層應授權前線職員做適當決定：「管理層的考慮可能好多元，可能機構會問責，另有資源或政策等問題，和前線照顧的距離變遠了，對個案未必能最即時和有效地處理。」

學生輔助會總部及男童院荷蘭宿舍，現時暫置於黃大仙一幢空置的老人院。（湯致遠攝）

對於兩個社福機構亦被指人手流失問題嚴重，前線照顧人手不足，狄志遠認為院舍服務蘊含多元問題和危機，依賴具經驗的前線員工處理。如果機構資源不足，無法聘用更多人手，人手流動性大，又遇上突然間有人離職，未能彌補空缺，他稱這情況在社福界不是個別個案。他擔心機構無法承接工作量，又無法優先花時間為新職員提供培訓，照顧宿生的人手比例亦會變得不理想，令服務質素下降。

狄志遠重申，院舍要提供的是24小時照顧，當宿生遇上危機，職員需即時處理、幫助宿生才能解決，如果累積問題只會惡化得更嚴重。

社署對兒童住宿服務的人手要求不高，據社署訂立的《津貼及服務協議》基本服務規定，男女童院及兒童院的工作人手要求，均為「任何時間內須至少有一名工作人員當值」。

狄志遠曾為兒童住宿照顧及相關服務檢討委員會委員，他認為當年提交的建議無一一落實，改善進度亦不如他的想像。（鄧倩螢攝）

2021年童樂居虐兒事件後，政府成立兒童住宿照顧及相關服務檢討委員會，全面檢視兒童住宿照顧及相關服務的監管。委員會報告提出過多項建議，包括提升兒童院及兒童之家的前線照顧人手比例至一比四。

狄志遠當時亦是委員之一，他認為非所有建議都有落實，「有些地方未必做得好，進度不如我們的想像」。

2000年代初，政府曾因財政問題，削減受資助社福機構9.3%經費性撥款。2025年財政預算案再以財赤為由，分階段削減對社福機構的撥款，受津助不足5000萬元的非政府機構削減3％撥款；獲5000萬元以上的機構，至2027/28年度累計削7%撥款。

狄志遠認為此舉令情況雪上加霜。他批評，政府以公平為由「一刀切」削所有社福機構撥款，但無發現此舉影響很多基層、弱勢社群服務的需要，形容是「在乞兒兜裏揦飯食」，認為削社福撥款對庫房幫補不多。

政府為社福機構提供整筆撥款，雖可以令機構有較大自由度決定資源分配，但亦令前線員工質疑資源分配不當。狄志遠認為，在整筆撥款政策實施後，不同的使費預算再無標準可從，社署無角色，亦無能力和知識判斷機構的資源分配有無問題，而機構管理層多數為專業社工，未必有能力管理以數以億元計的資源。

位於粉嶺的寶血兒童村，被前職員和宿生指管理有問題。（方承恩攝）

社署每年會按《津貼及服務協議》的服務表現標準，檢視不同受資助社福單位的表現，但無公布表現是否達標。除服務量外，協議亦列明會檢視服務成效，當中包括宿生滿意的百分率。不過有宿生向記者表示，對服務有不滿，嘗試向院舍及管理層反映亦不果。

狄志遠認為，此情況反映社福機構處理和服務使用者關係不理想，以致容易將小問題變成爭執：「可能（機構）董事聽完投訴認為是很小事。但你覺得小事而已，但當宿生對機構有了負面感覺，就會覺得是一件好嚴重的事。」

另外，有宿舍的前職員亦反映不滿管理方式及人事問題。狄志遠認為，資源不足的情況下，管理層和前線職員的關係變成更複雜的問題，但提供培訓、合理待遇、做好溝通仍是管理層的基本責任，「冇得抵賴」。管理層有責任和宿生及職員重建關係之餘，他認為社署除突擊巡查「捉錯處」外亦可多做一步，協助從中調停，才能改善服務。他又指，社署應定期向公眾交代受資助機構的服務表現，增加透明度。