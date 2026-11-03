乒總教練涉粗口辱罵　辯稱兜巴星屬德育訓話　學生控總會處理不當

籃球教練翁金驊6月涉中學校隊體罰風波，警方指證據不足無檢控，但不少被他教過的學生指控曾被他辱罵，其他運動界別都有類似情況。有乒乓球教練被指控任教中學校隊時，疑用不當教學手法，用粗言穢語、性器官字眼辱罵學生之餘，更向學生稱試過出手「兜巴星」。

有學生向中國香港乒乓總會（乒總）投訴，但認為乒總處理不當，無詳細交代詳情，又以事件非近期發生「難逐一查證」結案。涉事教練否認有出手掌摑學生，稱當時是以誇張方式作「德育訓話」，又認為乒總對他的處罰不公允。乒總以保障私隱為由，拒公開具體細節或評論事件。



【01偵查YouTube Playlist】

阿程（化名）和阿文（化名）曾加入中學的乒乓球校隊，指控外聘的乒總教練常辱罵學生。（蕭堃桁攝）

外聘乒總教練教校隊 學生指控常遭辱罵

阿文（化名）中學時加入過乒乓球校隊，學校透過康文署外展教練計劃，聘用的一名乒乓球總會註冊教練。他們指教練最初沒有太大問題，但疫情之後，教練教學時不停辱罵學生。

疑不滿學生發球 問是否用性器官發力

阿文稱，曾有一次教練認為他發球的姿態不正確，他當刻無法回答正確的發力方法，教練就反問他是否用性器官發力。

記者獲得一條被指是事發時的錄音，一名男子說：「這樣發球。重心轉移，轉移什麼？用XX轉移嗎？」錄音中男人使用較市井的說法表達性器官，但接下來教訓學生的說話中就夾雜粗口：「X你，成班都不明白，這樣的模式可以學到波？⋯⋯真陰功，百X成材是對的。」

有學生指控，被涉事乒總教練要求為其私下執教的乒乓球班訂場。（康文署圖片）

靠責罵才會進步 稱百X成材被錄音

阿文稱，教練認為透過責罵學生才會進步，而當時教練使用性器官字眼，及指「百X成材」，阿文指感到不舒服。他指，曾有學生不堪被罵，要求退出校隊。

當時和阿文同屬校隊的阿程（化名）稱，除了辱罵學生，涉事教練亦要求學生於早上七時，到康文署體育館為他私人教授的乒乓球班訂場，做不到又會在群組中罵人：「如果不去他就會不開心，覺得你一定要去，不去就是不好，然後就開始用言語性侮辱，會說『早半小時起床都不行，你是豬嗎？』（教練行為）像「老奉」（奉旨）一樣。」

阿裕（化名）是高年級的師兄，他認為教練有違職業操守，於是向中國香港乒乓總會（乒總）投訴。（蕭堃桁攝）

乒總曾指教練認辱罵錄音 向學校寫道歉信

阿裕（化名）是高兩人一級的師兄，他指當時見到有關情況感生氣和無力，一群學生向學校反映事件後，校方翌年已終止與涉事教練合作。但阿裕認為，教練有違職業操守，教學方式有問題，不當言詞涉及性騷擾，於是向中國香港乒乓總會（乒總）投訴，並提供了教練教發球時的錄音。

教練稱最初向乒總稱，不確定錄音中是否自己的聲音，但至2025年初，乒總回覆稱教練承認錄音內容，認為他違反教練守則，會作出相應的懲罰，教練亦已向阿裕的中學發道歉信，學校不追究。

阿裕稱，乒總一直無交代罰了什麼，反而學生向體院投訴涉事教練後，獲回覆對方收到乒總的警告信。

學生稱向乒總投訴多時無回音，曾打算在網上公開聯署，要求乒總嚴懲涉事教練。（蕭堃桁攝）

學生蒐集證據再投訴 揭教練曾稱「兜巴星」學生

學生不服乒總處理方式，四出收集同學的證詞，並發現了一段教練透過通訊軟件向學生發出的錄音。錄音中，一名男子稱他聘用的助教、讀本港名校的得獎學生，「全都被我罵，是罵到哭的」，更稱有人在比賽時被他「兜巴星」。

阿裕稱疑被掌摑的當事人願意向乒總提交證詞，但不想報警或與傳媒聯絡。2025年7月，乒總收到學生提交的新資料後再調查，阿裕指多番追問都無得到回覆。

2026年5月，乒總回覆投訴人指，部份事件非近期發生，難逐一查證，但認為教練部份行為違反《教練守則》，已發出書面警告及暫停委派他擔任乒總教練一年。（受訪者提供）

乒總稱非近期事件難查證罰停派職務一年 學生不滿

至2026年5月，重啟調查近一年後，阿裕指有學生醞釀於網上發公開信，乒總終回覆指，部份事件非近期發生，難逐一查證，但認為教練部份行為違反《教練守則》，已發出書面警告及暫停委派他擔任乒總教練一年。

「我們提交新證據後，原來也只是罰一年這麼簡單。」阿裕說，他和其他學生不滿乒總以「難逐一查證」結案，無交代涉事教練具體違反了守則的哪一項，亦不滿罰則過輕，上訴過但被駁回。2026年9月乒總官網，已重新加入涉事教練的資料，學生質疑根本未罰夠一年，但稱追問乒總多時都無得到答覆。

「這樣我們更覺得不公道、不公平，給我們的感覺是總會站在教練的角度審查。總會應站在受害者的角度處理事件。」阿裕說。

學生不滿乒總以非近期事件難以逐一核實為由結案，又認為懲罰過輕。（蕭堃桁攝）

涉事教練稱無「兜巴星」 錄音屬誇張「德育訓話」

《香港01》聯絡到涉事教練，他否認「兜巴星」學生，稱通訊軟件上的錄音被人斷章取義，當時以誇張的方法訓示學生「認真點」：「我的意思是叫師弟不要嘲諷師姐，即是德育訓話。」他又稱，如曾掌摑學生，乒總不可能向他續發教練牌。

涉事教練又否認曾在教學期間，用粗口或性器官字眼訓斥學生，只要翻查學校的閉路電視就會清楚，又稱曾私下聘用部份學生任球會助教，才要求他們幫忙預約場地。至於教學時間以外又有無辱罵學生？教練稱不記得：「他們要提供證據給我。」

稱乒總處罰不公允 配合向學校寫道歉信為息事寧人

對於乒總指他承認辱罵學生錄音是自己的聲音，曾寫信向學校道歉，他稱乒總想息事寧人自己才配合，又認為乒總對他的懲處不公允。他又稱乒總去年調查期間，暫停了他的教練資格，至今已滿一年，故懲罰已屆滿。

乒總：保障私隱 不便公開細節或評論

乒總回覆《香港01》指，接獲相關投訴後已即時啟動內部機制調查，並向投訴人正式回覆調查結果及處理解決方案。

不過，有無向投訴人交代處分詳情、調查是否已完結、暫停委派涉事者出任乒總教練是否等於停牌、懲罰到何時結束等問題，乒總都無正面回應，稱要保障所有涉事人士私隱，不便對外公開具體細節或作進一步評論。

乒總又指，如任何人士認為涉事件違法行為，強烈建議直接向相關執法部門舉報或求助，稱乒總會配合調查。

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