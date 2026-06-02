體罰風波｜翁金驊致歉：任何情況不應如此責罰同學　絕不重蹈覆轍

香港籃球名宿及學界名帥翁金驊捲入體罰學生風波，社交平台昨日（6月1日）流傳短片一名男中學生遭教練捉着左手疑似自摑。涉事漢華中學今日（2日）表示已暫停該名涉事教練的職務，並與警方緊密聯繫，並指事件發生在2023/24學年。



翁金驊下午於社交媒體向該名中學生致歉，稱任何情況下都不應以此方式責罰同學，會深刻反省，絕不會重蹈覆轍。他說，從職業球員退居教練近30年，教授及傳承籃球運動仍是他的抱負，對辜負大眾期望致歉。



香港籃球名宿及學界名帥翁金驊。（資料圖片）

翁金驊於社交媒體向該名中學生致歉，稱任何情況下都不應以此方式責罰同學，會深刻反省，絕不會重蹈覆轍。（facebook圖片）

翁金驊：全面配合任何相關調查

翁金驊下午近5時於Facebook發文，表示對影片中的學生深表歉意。對於網絡上的批評與斥責，他亦會深刻反省，絕不會重蹈覆轍。他已經停止在學校的教練職務，並全面配合任何相關調查。

無論學生犯了任何規則或過失，或基於任何情況，本人都不應以此方式責罰同學，明白事件為他帶來不適或傷害，本人謹此衷心致歉。 翁金驊

圖為2026年6月1日，社交平台流傳籃球隊學生疑遭強逼自摑的短片。（Threads影片截圖）

事件辜負大眾期望 向社會致歉

翁金驊表示，從職業球員到退居教練工作近30年，對於自己用了不當方式責罰學生，他深感歉意。他又認為事件辜負大眾對他的期望，致以最深的歉意，又稱傳承籃球仍是他的抱負。

籃球是我的終身事業，我的人生亦一直圍繞着籃球運動。教授籃球，傳承這項運動，仍然是我的抱負。 翁金驊

《香港01》6月2日上午到涉事的漢華中學欲向校方了解事件查詢，校方代表表示暫不接受採訪。（黃煦緻攝）

漢華中學校董會：已安排專責人員為學生提供適切支援

漢華中學校董會發聲明，指網上流傳一段於校內球場拍攝的短片，內容涉及一名校隊教練及學生。校方對此事件深表關注，獲悉事件後立即啟動「危機處理小組」跟進及詳細調查。聲明指影片拍攝的事件發生於2023/24學年，校方已聯絡學生，並已安排專責人員為該名學生提供適切的支援。

為保障學生的福祉及確保調查工作能在公平公正的情況下進行，校方已暫停該名涉事教練的職務，並與警方緊密聯繫。

校方又稱一直極為重視學生的身心健康，並致力為學生提供一個安全、和諧的學習環境。如學生有任何情緒上的需要，可向學校輔導主任、駐校社工或教育心理學家尋求協助，校方將會為學生提供適切的輔導及支援。

影片顯示翁金驊捉着學生左手掌摑面部

該段短片約半分鐘，發帖者指現場為港島區一家中學，但未交代事發時間，僅指籃球隊教練疑似體罰學生，暫時未知涉事學校是否知情。

根據畫面，現場除受罰男生及教練翁金驊，另被約20名相信是籃球隊成員包圍，翁身旁另有兩名疑似教員的成年人。受罰學生當時仍背着背包，其他成員則已更換球衣，未知是否遲到。翁先將男生手上的外套丟到地上，隨即捉起男生左手自行拍打臉部數次。

之後，翁金驊一直捉住該學生的手，再迫其大力自摑至少三下。在翁放手之後，男生還主動自摑多一次，然後把雙手放在身後，續聽取教練說話。

翁金驊於社交媒體向該名中學生致歉，稱任何情況下都不應以此方式責罰同學，會深刻反省，絕不會重蹈覆轍。（資料圖片/張倩儀攝）