許家印山頂兩屋僭建7000呎地宮曝光　馬路下建泳池　還原耗1625萬

中國恒大創辦人許家印涉非法吸收公眾存款、集資詐騙等八罪，2026年8月一審被深圳市中級人民法院判處無期徒刑、剝奪政治權利終身，沒收全部個人財產。他在香港透過離岸公司持有三幢山頂布力徑10號大宅早已被債權人接管，當中兩間毗鄰的大宅涉大規模僭建，還原工程圖則令7,000平方呎地下「皇宮」曝光，當中包括大型套房，更有僭建出屋苑馬路的千呎泳池。加上地面層的搭建物，僭建總面積近8,000呎。

兩間獨立屋於2026年已完成還原工程，涉款至少1,625萬元。屋宇署指，兩間獨立屋的接管人已委任專業人士完成還原工程，但正調查屋苑內其他獨立屋有無僭建物或失修，會按調查結果採取適當執管行動。



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許家印被接管的兩幢山頂布力徑獨立屋，涉大規模挖空混凝土僭建地牢（綠色部份），更僭建出屋苑馬路建地底千呎泳池（藍色部份），地牢僭建總面積約7,000呎。（香港01製圖）

布力徑三大宅淪銀主盤 兩屋未售出

許家印分別透過三間本港或離岸註冊的公司，持有山頂屋苑布力徑10號的B、C及E屋。後因中國恒大陷債務危機，三間獨立屋被債務代理人接管，淪為銀主盤，而10B屋於2024年以4.48億元售出。

10E屋曾被接管人於市場放售，但及後被收回，疑與大規模僭建有關。

2026年8月20日，深圳市中級人民法院判決許家印終身監禁。（深圳市中級人民法院圖片 / 新華社）

大規模挖地牢 僭建7000呎地下皇宮

2025年8月《香港01》報道，10E屋於2025年6月被屋宇署發出違例建築清拆令，僭建涉獨立屋地面層及地牢，除了大宅正門前院逾千呎的平台被向上僭建加高，地牢混凝土亦被大面積挖空，僭建總面積6,028呎。清拆令無詳細交代僭建空間的用途，但隨着接管大宅一方提交還原工程圖則，僭建的7,000呎地下「皇宮」終曝光。

10E屋地下低層的混凝土遭向外挖空擴建，在獨立屋範圍內已僭建近4,000呎地牢，又拆去了部份結構牆、分隔牆及剪部份鋼筋。僭建地牢中有一間逾300呎的大型套房、未標明用途的千呎空間，亦有數間房間、儲物室、機房等。

布力徑10C及E屋均涉僭建，當中E屋除在僭建前院（紅框），僭建更延伸出屋外馬路，在地底建千呎泳池（藍框），圖為2025年7月還原工程前狀態。（資料圖片／周智堅攝）

布力徑10C及E屋均涉僭建，當中E屋除在僭建前院（紅框），僭建更延伸出屋外馬路，在地底建千呎泳池（藍框），圖為2025年7月還原工程前狀態。（資料圖片／周智堅攝）

僭出馬路 拆道路支撐建千呎泳池

僭建地牢不僅只在獨立屋範圍，更延伸出屋外空間。布力徑10號六幢獨立屋之間有私家馬路，10E屋的地牢僭建延伸出該馬路正下方。馬路下原本是空心的地底結構，有X形支撐用來防止道路變形倒塌，但支撐被人拆除，僭建出逾千呎泳池。

2025年6月，恒大許家印山頂布力徑10E大宅僭建6,000呎遭勒令拆除。（香港01製圖）

另一屋同涉僭建1800呎地牢

相關法定命令已於土地註冊處釘契，屋宇署2025年回覆指，除10E屋外，亦接獲兩宗同一屋苑其他獨立屋懷疑有僭建物的舉報，當時已派員進入其中一間屋視察及調查，會發出清拆令。當時屋宇署指的其中一個個案，原來就是同屬許家印被接管資產、毗鄰的10C屋。

10C屋於2025年8月，被屋宇署發出違例建築清拆令，同樣涉挖空地牢混凝土僭建、拆分隔牆及剪去部份鋼筋。僭建出來的空間估計約1800呎，被分間成數間房間。

兩間大宅僭建的總面積約8,000呎，是前政務司司長唐英年九龍塘大宅僭建地牢的3.5倍。

布力徑10號C及E屋已完成還原工程，但屋宇署指正調查屋苑內其他獨立屋有無僭建及失修。（資料圖片／周智堅攝）

還原工程耗至少1625萬元

翻查持有兩間獨立屋的公司賬目，2025年5月至2026年5月，兩公司共收到1,624.7萬元，用於物業還原工程（property reinstatement works）。

屋宇署回覆指，10C及10E屋的僭建物面積，分別約1,829呎及6,028呎，稱兩份清拆令分別於2025年7月及9月在土地註冊處的相關業權註冊紀錄登記。兩間獨立屋的接管人已自行委任建築專業人士完成跟進所需的清拆及修繕工程，署方於2026年9月已去信通知業主，有關命令已獲遵從。

另外，布力徑10號的其他獨立屋亦於2025年，被屋宇署納入為大規模行動目標，就取締僭建物及樓宇失修情況採取執法行動，署方人員現正視察有關獨立屋，之後會按調查結果採取適當執管行動。

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