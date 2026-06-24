美國再制裁太子集團胡小偉關聯實體　涉多名香港人及多間香港公司

美國財政部在華盛頓時間6月23日公布新一輪針對柬埔寨太子集團的制裁，鎖定集團「二號人物兼老大哥」、月中在日本大阪被捕的胡小偉（HU Xiaowei），指他透過多間香港公司接收資金，並制裁多名香港人及香港公司。

記者對比美國公布最新的制裁令，發現部份公司，已被香港高等法院應律政司入稟頒發限制令；亦有部份人士，此前《香港01》的調查報道亦有提及。

美國公布新一輪制裁的同一日，新加坡警方亦公布，調查胡小偉、邱東（QIU Weiren），並凍結1億新加坡元（約6億港元）資金，二人同遭美英制裁，已在去年離開新加坡。



【太子集團陳志調查・專頁】

2026年6月23日，美國新一輪制裁太子集團相關人士及公司，公布制裁人士的相片。包括胡小偉（HU Xiaowei）、何浩銘（HO Ho Ming）、江嘉安（KONG Ka On）、李煇（LI Hui）、邱東（QIU Weiren）、代德文（DAI An）、方智振（FANG Zhizhen）、陳波（CHEN Bo）。（美國制裁文件）

美國財政部在6月23日公布指，進一步打擊「太子集團跨國犯罪組織」，新增制裁9人及26間公司，其中制裁與該集團有關的9名人士及26個實體，包括領導層、詐騙園區的投資者以及空殼公司，其中3人是香港人，6間是香港公司。

與太子集團有關、負責處理加密貨幣洗黑錢的「匯旺集團」（Huione Group），在柬埔寨關閉所有業務，並改名為「H-Pay」。美國財政部金融犯罪執法局（FinCEN）亦將「H-Pay」加入制裁和限制。「匯旺集團」被指是全球最大的暗網洗黑錢平台，負責人李雄4月在柬埔寨被捕後，被押解回中國。

「有組織犯罪和貪腐報道項目」（OCCRP）發布胡小偉（HU Xiaowei）的舊照。（OCCRP）

美國財政部指出，2025年10月14日，財政部外國資產控制辦公室（OFAC），與英國外交部協調，將太子集團列為跨國犯罪組織（TCO），該組織控制一個全球洗錢網路，並將犯罪收益投資於各種業務，包括房地產、航空和豪華雪茄。在財政部採取行動之後，世界各國動員起來打擊這個惡毒的犯罪集團，扣押財產、進行逮捕，並凍結了總價值達數十億美元的資產。

今年1月，太子集團負責人陳志（CHEN Zhi）在柬埔寨被捕，遭剝奪柬國國籍及遣返到中國，遭中國公安正式拘捕。同樣遭美英制裁的胡小偉（HU Xiaowei），2026年6月14日在日本大阪被捕。

美國聯邦調查局（FBI）紐約辦事處於6月23日，查封了匯旺集團用來詐騙美國人的基礎設施。美國多個部門的行動，有與日本警察廳密切協調，並得到澳洲交易報告及分析中心（AUSTRAC）的協助。

《香港01》獲得胡小偉（又名陳小二），於2015年在重慶出席活動的相片。

此輪制裁鎖定太子集團「第二號人物兼老大哥」胡小偉（HU Xiaowei），美國指他有多個化名——陳小二（CHEN Xiaoer）、胡晏銘（WU An Ming）、HU Shi，與《香港01》此前的調查報道吻合，他擁有中國內地、香港特區、柬埔寨、塞浦路斯、聖基茨和尼維斯護照，以及中國內地及香港身份證。

美國制裁令指胡小偉代表太子集團跨國犯罪組織，在柬埔寨境外設立和監督附屬實體，牽涉飛機、房地產、非法賭博活動，並擁有由陳志控制的公司。

美國新增太子集團制裁人士及詳情 資料來源：美國財政部、香港01記者整理 胡小偉 HU Xiaowei 又名：CHEN Xiaoer 陳小二、WU An Ming 胡晏銘、HU Shi。 中國江蘇出生。 更新制裁內容，確認他有多個化名、多本護照。 陳波 CHEN Bo 中國出生，擁有柬埔寨、瓦努亞圖、緬甸護照。 至少六間太子集團跨國犯罪組織公司的董事；香港公司「九璽雲四號租賃有限公司」（Cloud Nine No. 4 Leasing Company Limited）董事；柬埔寨CCU商業銀行大股東。 代德文 DAI An 中國湖北出生，擁有柬埔寨、塞浦路斯、瓦努亞圖護照。 太子集團高層，曾任柬埔寨太子寰宇地產集團高層。 方智振 FANG Zhizhen 中國義烏出生，擁有中國護照。 牽涉太子集團用於洗黑錢的網上支付公司。 何浩銘 HO Ho Ming 香港出生，擁有香港護照及身份證。 胡小偉關聯公司「東儲證券」（China Reserve Securities）、「東融財富」（Future Wing Financial Company）、「Future Oasis」高層。 江嘉安 KONG Ka On 香港出生，擁有香港護照及身份證。 胡小偉關聯公司「Future Cosmos」高層，控制香港公司「Tycoon Yachts (HK) Limited」，及11家總部位於英國的公司。 李煇 LI Hui 香港出生，擁有香港護照及身份證。 胡小偉關聯公司「Future Wing」高層。 羅平華 LUO Brendon 中國湖南出生，擁有塞浦路斯護照。 太子集團詐騙園區主要投資者。 陳志全資擁有尖沙咀金巴利道68號大廈中，已結業餐廳「P」的公司董事。 邱東 QIU Weiren 中國福建出生，擁有塞浦路斯、聖基茨和尼維斯護照。 太子集團詐騙園區主要投資者。 曾任香港上市公司「致浩達」執行董事。

記者對比美國新一輪制裁名單，及香港高等法院批出對太子集團的限制令，部份公司是重疊的，包括多間與飛機租賃有關、名稱為「九璽雲」的公司；胡小偉為前董事、何浩銘為董事的「東儲證券有限公司」（China Reserve Securities Limited），何浩銘為董事「東融財富有限公司」（Future Wing Financial Company Limited）。

「Merit Wise」（明睿）的管理層。獨立非執董Andy Hongbobo LEE（左一）、執行董事兼股東代德文（DAI An）（左二）、主席張剛耀（TEO Kang Yeow Cliff）（左三）、非執董熊華軍（XIONG Huajun）（右二）、執行董事兼股東陳星（CHEN Sokly）（右一）。（Merit Wise網站）

《香港01》發現，此次被制裁的代德文（DAI An），曾與太子集團台灣公司負責人張剛耀（TEO Kang Yeow Cliff），一同擔任投資公司「Merit Wise」（明睿）的管理層，張剛耀是主席，代德文是執行董事兼股東，其他高層包括執行董事兼股東陳星（Chen Sokly）、行政總裁TOBIAS Tirta Atmadja、非執董熊華軍（XIONG Huajun）、非執董陳秀玲（CHEN Xiuling）。

張剛耀被指黑吃黑，遭台灣通緝；熊華軍是「匯旺」在加拿大公司的董事；陳秀玲是太子集團財務總管，遭新加坡通緝。

2017年6月17日，太子集團董事長陳志（右二），柬埔寨福建商會會長、太子地產副董事長邱國興（左二），太子集團董事陳波（右一），太子地產副總裁張波（左一），在柬埔寨出席太子地產獎學金活動。（柬華日報）

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示：「東南亞詐騙園區，每年從美國受害者身上竊取數十億美元。特朗普政府團結一致，致力於瓦解這些海外犯罪企業，財政部將繼續運用其工具來打擊這種令人髮指的欺詐行為背後的網絡，並保護美國人。」

新加坡警察部隊6月23日晚上公布，今年3月起調查胡小偉、邱東（QIU Weiren），凍結三處房產、銀行和證券戶口、現金，總值1億新加坡元（約6億港元）資金，二人同遭美英制裁，已在去年離開新加坡。新加坡至今已凍結太子集團超過6億新加坡元（約36.3億港元）資產。

【太子集團陳志調查・專頁】

胡小偉化名及證件一覽 姓名 Names HU Xiaowei 胡小偉 CHEN Xiaoer 陳小二 WU An Ming 胡晏銘 HU Shi 護照 Passports 中國 China 🇨🇳 香港 Hong Kong 🇭🇰 柬埔寨 Cambodia 🇰🇭 塞浦路斯 Cyprus 🇨🇾 聖基茨和尼維斯 Saint Kitts and Nevis 🇰🇳 身份證 ID Cards 中國內地 Mainland of China 🇨🇳 香港 Hong Kong 🇭🇰

高等法院凍結太子集團陳志胡小偉共89億元資產 包括存款物業股票

太子集團胡小偉藉香港公司擁多架飛機 曾載洪森 制裁後頻飛日本

太子集團陳志調查｜幕後大佬胡小偉四度改名 掌上市公司慈善基金

太子集團陳志調查｜暗網洗黑錢平台「匯旺」揭秘 早年香港註冊