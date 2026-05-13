高等法院凍結太子集團陳志胡小偉共89億元資產　包括存款物業股票

太子集團創辦人陳志涉在柬埔寨經營詐騙園區，高等法院5月批准律政司申請，向陳志等42人及公司申請限制令，凍結合共89.3億元資產，包括存款、物業和股票。其中單是陳志一人的資產就超過63.6億元，包括22億存款，以及估值30億元的尖沙咀金巴利道68號全幢商廈，及估值10億元的山頂Mount Nicholson別墅，並指陳志擁有香港身份證。



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2026年1月7日，中國公安部派出工作組，將太子集團創辦人陳志，從柬埔寨押解回中國。中國公安指他是「重大跨境賭詐犯罪集團頭目」，並指他是中國籍人士。（中國公安部刑偵局影片截圖）

限制令禁處理近90億元資產

律政司4月入稟高等法院，根據《有組織及嚴重罪行條例》，申請向陳志（CHEN Zhi）、周芸（ZHOU Yun）、李添 （LI Thet）、胡晏銘（WU An Ming）及38間公司發出限制令（Restraint order）。

法庭5月4日批出限制令，及後成為公開註冊資料。根據限制令詳情，高院凍結陳志、胡小偉等人及公司，共89.38億元資產，包括個人及公司的銀行、證券戶口以及物業。

被限制的銀行及證券戶口共165個，單計戶口內的現金就超過43.6億元，持有的股票等值超過5.5億元。

金巴利道68號由太子集團陳志的關聯公司擁有。（資料圖片 / 羅國輝攝）

陳志在港資產逾64億元

當中太子集團創辦人陳志在香港持有13個戶口，港元及美元存款超過6584萬元。據法庭命令，17間英屬處女島（BVI）及香港公司，共37個戶口是由陳志簽名，屬於他的可變現資產（Realisable Properties）。他的戶口中有港元、美元、英鎊、歐元、瑞士法郎存款，超過22.1億元。

陳志控制的戶口中，以被美、英制裁的BVI太子集團控股有限公司存款最多，五個在港建立的戶口共有等值逾16.6億元。至於擁全球最大的古巴雪茄商「Habanos」一半股權的香港公司「協亞企業有限公司」（Asia Uni Corporation Limited），律政司按陳志持股57.1%計算，凍結戶口中超過2.2億元資金。

山頂Mount Nicholson樓王一號屋，2016年以10.8億元成交，轟動一時，但代表買家簽名的業主，是東涌公屋住戶，幕後買家身份一直未知，直至2025年美國制裁柬埔寨太子集團陳志，才揭發陳志就是幕後買家。圖為2019年拍攝，當時外牆正維修。（資料圖片 / 余俊亮攝）

尖沙咀商廈及Mount Nicholson屋 估值40億元

陳志在港物業亦被凍結。律政司估計，陳志透過千利有限公司（Cheer Capital Limited）持有的金巴利道68號全幢商廈市值30億元，山頂Mount Nicholson一號屋別墅市值10億元，有關估價尚待差餉物業估價處確認。加上陳志出任大股東的上市公司致浩達（1707）及坤集團（0924）的股票等值，他的在港總資產超過63.6億元。

限制令亦揭，原來陳志擁有香港身份證，還有此前已知的柬埔寨、瓦努亞圖、塞浦路斯護照。

周芸 ZHOU Yun，又名Sandy。（美國制裁文件）

周芸管理陳志財富 持20億元資產

被指協助陳志管理資產的湖北人周芸，她的總資產超過20億元。周芸名下11個個人戶口，共持有等值1592萬元的港元、歐元及Bitcoin。

她另外控制13間香港及BVI公司戶口，包括已被美、英制裁，並被證監會及保監局釘牌的一系列「Mighty Divine」保險、證券公司，公司資產超過19.8億元。

《香港01》獲得胡小偉（又名陳小二），於2015年在重慶出席活動的相片。

「幕後大佬」胡小偉 擁奧運站柏景灣物業

胡晏銘原名胡小偉（HU Xiaowei），被指是太子集團幕後大佬，又名陳小二（CHEN Xiaoer）、HU Shi，他在香港約有4億元資產，包括奧運站柏景灣單位，估值1500萬元。

胡晏銘共有12個個人戶口，及33個公司戶口，共持有超過3億元現金。曾被胡晏銘用來間接股博雅互動（0434）的BVI公司「Future King Incorporated」有最多存款，超過1.7億元。

他名下香港公司「東融財富有限公司」又以「Wu An Ming's Trust」信托人的名義，持有博雅互動及HKE Holdings（1726）分別2.5%及1.7%股份，價值約7600萬元，未觸及持股5%須披露的門檻。

大角咀奧運站上蓋柏景灣（右）、帝柏海灣（左）。（C0818 / Wikipedia）

李添 LI Thet。（美國制裁文件）

財務總監資產達1.72億元

太子集團財務總監李添，被指負責太子集團非法資金流、管理黑錢和大宗現金走私，在港資產達1.72億元。他的七個個人戶口，有超過6850萬元存款。李添亦透過一間BVI公司，持上市公司FSM Holdings（1721）股份成為大股東，股票連同BVI公司的存款等值超過一億元。

8月再開庭

法庭將於8月3日再開庭，決定是否延續限制令，並命令陳志等人及公司要在7月限期前，向律政司披露近六年的財政收支、香港及海外資產等詳情。

案件編號：HCMP661/2026



高等法院凍結太子集團陳志胡小偉共89億元資產 包括存款物業股票

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