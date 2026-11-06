太子集團新加坡籍骨幹成員陳秀玲落網　涉教唆偽造賬目及企圖欺詐

涉與跨國詐騙集團太子集團（Prince Group）有關、被指是集團「賬房總管」的44歲新加坡籍女子陳秀玲，11月5日在新加坡機場被捕，她6日上庭，被控教唆他人偽造賬目及企圖欺詐兩項罪名，同時她希望申請保釋回家休息，法官駁回其申請。



陳秀玲現年44歲，據新加坡《海峽時報》（The Straits Times）報道，她於5日在樟宜機場（Changi Airport）被捕，警方透過聲明指，陳秀玲涉嫌在2022年9月6日或之前，指使Capital Zone Warehousing（下稱 CZW）公司的一名職員偽造一份雪茄投資協議。

該協議虛假聲稱，一間名叫Cars and Coffee Gem的公司，將在三年內投資2300萬新元（約1.4億港元），通過CZW購買雪茄，並由CZW負責分銷、儲存及代售。不過，控訴指兩家公司實際上並沒有簽訂有關協議。

2026年11月5日，涉嫌與跨國詐騙集團太子集團（Prince Group）有關的44歲新加坡籍女子陳秀玲，於樟宜機場（Changi Airport）被警方拘捕。（新加坡警察官網）

另外陳秀玲亦被控告通過TACEL Consultancy私人有限公司的顧問，向新加坡裕廊集團提交上述虛假協議，企圖讓裕廊集團相信該投資計劃確實存在，從而將一間廠房租給Skyline 1 Investment Management私人有限公司。

警方指，陳秀玲是上述多間公司的註冊董事，這些公司據信與太子集團創辦人陳志有關聯，亦相信這些公司實際由陳志擁有。陳秀玲被指是「賬房總管」。

美國財政部制裁經營柬埔寨電訊詐騙跨國犯罪組織「太子集團」，列出組織內各人，包括陳志、陳秀玲等人（美國財政部文件）

同時警方亦透露，今年六月來當局對其14個房產發出「禁止處置令」，並扣查多個銀行賬戶，涉及資產總值估計約1億新元（約6.12億港元）。而與太子集團有關的被扣押資產總值已超​​過7億新元（約42億港元）。

2026年1月7日，中國公安部派出工作組，將太子集團創辦人陳志，從柬埔寨押解回中國。中國公安指他是「重大跨境賭詐犯罪集團頭目」，並指他是中國籍人士。（中國公安部刑偵局影片截圖）

另外，辯護律師向法官表示尚未有機會與被告溝通，不清楚其保釋意向，故申請當庭徵詢；陳秀玲藉此向法庭表示反對繼續還押，理由是希望保釋回家休息。法官考慮後拒絕其保釋申請，下令繼續還押。

案件將於11月12日提堂，而被告在此期間可被帶出協助調查。據海峽時報指，教唆他人偽造帳目，最高可被判處10年監禁，並處以罰款，或兩者併罰。而企圖詐欺而被定罪者，最高可被判處10年監禁，並處以罰款。