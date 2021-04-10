收緊查冊｜中國身份證首六位數代表省市縣　難核證董事是否同一人

撰文： 梁祖饒 最後更新日期： 2021-04-10 11:01

立法會財經事務委員會周五（9日）討論收緊公司查冊，財庫局局長許正宇指，香港身份證登記的董事，只提供身份證首4位字母及號碼，與中英文全名搜尋，重複的機率低於0.01%。 但是，財庫局並未有討論持非本港的身份證或護照的董事。不少公司董事以中國身份證號碼登記，共16個號碼，首6個號碼是代表持有人居住省、市、縣，之後8位是出生年月日。公司註冊處指，未來查冊將顯示前半部份，即依然無法核證中國身份證登記的董事是否同一人。 另外，護照號碼會隨著更換而有所更改，如想核證兩本護照號碼是否為同一人，該護董事的住址或成關鍵線索，惟新措施下通常住址也被禁查。

收緊查冊・專頁｜限查董事、車牌 詳解對新聞、工商界深遠影響

立法會周五（9日）就收緊查冊事宜再作討論，除多個專業界別，包括律師、會計師及傳媒未獲豁免成討論重點外，只提供部份證件號碼能否識別身份也令各界關注。財庫局局長許正宇指，58.8萬在港註冊公司並持港身份證人的董事中，只有8對是中英文全名的人士與身份證首4個號碼相同，稱「低過0.01%」。

但在港註冊營運公司業務的董事並不限於香港人，不乏內地及外國商家。公司註冊處指，其他證件號碼只提供一半號碼，但相較提供部分香港身份證號碼更難識別。

公司註冊處容許內地人以中國身份證號碼登記。中國身份證號碼首6位數字，為省市縣代碼，如圖中左邊22代表吉林省，右邊的42代表湖北省；之後8位數字為出生年月日，如圖中左邊為1991年出生，右邊為1992年出生。（勞顯亮攝）

中國身份證號碼首6位為省市縣地址碼

以16個號碼組成的中國身份證為例，首6個號碼代表持有人出生或登記身份證時的省、市及縣；其後的8位數字是持有人的出生年月日，之後3位數字為順序碼，其中單數為男性、雙數為女性；最後一個號碼為校驗碼。

如廣東省廣州市天河區，首6個號碼一定為440106，若公司查冊只提供內地身份證的首8位號碼，只會顯示44010619以及44010620，只可判斷該名董事居住的省、市、縣（或區），以及在2000年前或後出生，難以判斷是否同一人。

約14億人口的中國，在省市內不乏同名同姓的人，中英文全名多以拼音組成，只有首8個內地身份證號碼，已缺少出生日期及性別等關鍵資訊，令查證難度\大大增加。

如果以護照號碼登記為公司註冊董事，因一般護照號碼會隨著更換而有所更改，如發現兩本護照號碼的人同名同姓，該董事的住址便成關鍵線索核實其身份。（資料圖片／羅國輝攝）

護照號碼會更換 董事住址成關鍵

此外，持外國及中國護照的董事同樣難以核實身份，因一般護照號碼會隨著更換而有所更改，故翻查其中一本護照號碼也未必反映實況，如發現兩本護照號碼的人同名同姓，該董事的住址便成關鍵線索核實其身份，但如查冊新限制措施成立，該董事的通常住址同被禁查，核實以護照登記的董事身份愈見艱難。

公司註冊處：無統計內地居民擔任香港公司董事數字

公司註冊處指，新查冊安排只會顯示「部份號碼」，包含字母及數字字數為雙數（不包括空位、標點符號及標記符號），將顯示首個字起計，佔總字數一半的前半部份；若為單數，則顯示首個字起計，以中間位置的字母或數字為完結的前半部份。

公司註冊處並無備存有關內地居民擔任香港公司董事的統計數字。