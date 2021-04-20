撰文： 李穎霖 梁祖饒 最後更新日期： 2021-04-20 20:21

男團MIRROR演唱會將於下月舉行，惟開賣已火速售罄，一票難求，有六名「鏡粉」更於職場被騙。 有苦主向《香港01》投訴，指公司一對新入職的「表兄弟」，自稱與娛樂圈人士相熟，可為同事以正價購入MIRROR演唱會門票，惟收款近10萬元後失聯，不再上班又搬離住處，疑已捲款潛逃。 警方回覆指，於4月16日及19日接獲兩名女子報案，案件列作「以欺騙手段取得財產」，暫未有人被捕。《香港01》正向ViuTV及MIRROR經理人黃慧君（花姐）查詢事件。

MIRROR演唱會｜新入職「表兄弟」賣飛收款後失蹤 六同事失10萬元

MIRROR演唱會｜假冒ViuTV職員在IG賣門票 逾20鏡粉被騙8萬元

男團MIRROR演唱會門票開賣後火速售罄，一票難求，有六名「鏡粉」更於職場被騙。（Facebook圖片）

▼3月27日MIRROR兩周年演唱會記者會▼

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MIRROR演唱會門票在3月25日正式開售，惟約兩小時便已售罄。雖然演唱會已加開至六場，但仍有不少鏡粉到處「撲飛」，參加五月初舉行的演唱會。但是，有騙徒在職場及社交網站訛稱有MIRROR演唱會門票出售。

新入職「表兄弟」曾早透露姜濤代言 苦主買飛無生疑

苦主之一的陳小姐（化名）表示，涉事的33歲梁男為2月入職的市場部新同事，自稱是其表弟的25歲鍾男亦於同日入職倉務部。她指，梁男「表哥」常吹噓自己曾於英皇娛樂工作，與著名經理人霍汶希熟稔。由於梁男曾聯絡上商業電台DJ，「交出來的成績似層層」，又曾早於媒體公布前，告知同事姜濤將為麥當奴代言的消息，故陳小姐初時並無對他起疑。

MIRROR在3月中宣布舉行演場會，梁男當時稱認識ViuTV職員，可以取得內部門票。陳小姐後來查詢時，梁男一度聲稱已沒有剩餘門票，但在同月27日、官方公布加場後，再次表示可取票，又稱可免費帶同事入場觀看ViuTV的頒獎典禮：「他說只幫我買票，叫我不要跟其他人說。」

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「表兄弟」稱買票要保密 收款後請假兼退出公司群組

梁男起初向陳小姐兜售價值1,980元的門票，她表示朋友認為價錢昂貴後，梁男再兜售價值1,280元的門票：「他說同樣可以入後台參觀，我一共買了四張。」梁男指會透過其表弟鍾男的轉數快戶口收款，陳小姐28日將5,120元轉帳至該戶口，於翌日獲梁確定會有門票，又按梁要求交上四人的英文全名，以製作「後台證」。

梁男本來承諾4月10日，會於公司親手將門票交予陳小姐，但他於8日退出所有公司通訊群組：「我個心離一離，心想購票的錢怎辦，但公司說他家中有事要請假。」陳小姐指，自己起初亦擔心梁男，但過了幾天，梁男依然音訊全無，向相熟的同事透露演唱會門票事宜，才發現身邊幾位同事亦有向梁男購票。

騙款合共10萬元 表兄弟住址只餘垃圾

陳小姐透露，公司共6名同事向梁男購票，涉約60張門票，共涉金額近10萬元。當中，有人一次向梁男購買逾20張門票，涉款近三萬元。

陳小姐表示，梁男及鍾男的電話已取消登記，無法接通。公司亦曾派員到他們的住所了解，發現二人已搬走，屋內只剩垃圾。她與同事最後於4月16日報警，她表示警方已通緝梁男，但要求她們自行向ViuTV了解，梁男曾否向電視台購票，以證事件構成詐騙。

陳小姐指，梁男過往工作以「炒散」居多，一直向同事宣稱自己及鍾男身世可憐，故同事對他們照顧有加，「會買嘢食，甚至買衫畀佢哋，煲湯都煲埋佢哋嗰份」。她強調，同事非貪小便宜，而是以正價向梁男購票，二人失蹤初時亦相當擔心，未料墮入騙局：「我想是難過多於憤怒，為甚麼會有人這樣做？事件過後，我想會對新入職同事更小心。」

▼直擊Mirror兩周年演唱會首日開賣情況▼

《香港01》記者在開賣當日登入快達票網站，發現已有不少「鏡粉」急住撲飛，導致系統繁忙，等待超過一小時仍未能成功進入購票畫面。（資料圖片／網站截圖）

警方回覆指，於4月16日及19日接獲兩名女子報案，兩名女子於3月期間透過一名男子購買數張表演門票，並分別支付約8,000元及5,100元，其後卻未能取得門票，報案人懷疑受騙，案件列作「以欺騙手段取得財產」，交由屯門警區刑事調查隊第七隊跟進，暫未有人被捕。

記者向ViuTV及MIRROR經理人黃慧君（花姐）查詢，至截稿前未獲回應。

一票難求 黃牛飛價錢炒高兩倍

MIRROR演唱會門票售罄前，網上已有不少「黃牛黨」兜售門票。記者早前在二手交易平台發現，有用戶以高達$8,000售賣兩張價值$1,280的VIP門票，比原價高超過兩倍。