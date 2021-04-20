撰文： 李穎霖 梁祖饒 最後更新日期： 2021-04-20 21:06

男團MIRROR演唱會引起全城搶票潮，兩度加場仍然一票難求。有人公然炒賣黃牛，亦有騙徒看準時機，於網上行騙。 多名苦主向《香港01》投訴，指有騙徒於Instagram以多個帳戶發文，訛稱有MIRROR演唱會黃牛門票出售，但對方未能提供門票，亦一直沒有退款，逾20名苦主被騙8萬元。據指，該騙徒亦自稱是ViuTV的職員，言談間透露自己熟悉內部門票的處理手續，及可在演唱會舉行的地點交收門票，降低苦主戒心。 警方回覆指，於4月7日及13日，分別接獲一名男子及女子報案，兩宗案件均被列作「以欺騙手段取得財產」，暫未有人被捕。《香港01》正向ViuTV及MIRROR經理人黃慧君（花姐）查詢事件。

MIRROR演唱會｜新入職「表兄弟」賣飛收款後失蹤 六同事失10萬元

MIRROR演唱會｜假冒ViuTV職員在IG賣門票 逾20鏡粉被騙8萬元

男團MIRROR演唱會引起全城搶票潮，兩度加場仍然一票難求，有騙徒看準時機，於網上行騙。（Facebook圖片）

▼3月27日MIRROR兩周年演唱會記者會▼

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男團MIRROR演唱會門票上月底開售後，不少人於網上兜售較正價門票昂貴的「黃牛飛」。苦主王小姐（化名）指，朋友上月於Instagram上發現有帳戶兜售的演唱會門票，只較正價門票昂貴數百元，相對於其他炒家便宜，故向賣家詢問詳情。

自稱ViuTV員工 稱可在九展交收

王小姐表示，賣家自稱是ViuTV的員工，可以取得內部門票，言談間透露熟悉訂票流程，可以詳細提供訂票、取票時間。她又指，賣家又指可在演唱會舉行的九龍灣國際展貿中心交收門票，「講到似層層」，令朋友認為對方於該處工作，故向其訂購包括王小姐在內的三張門票，共付3,300元。

交收前夕稱可取首排座位門票

賣家本承諾4月1日交收門票，但在交收前夕，突表示可取得首排座位門票，每人只須加600元，交收亦須延後至同月7日。王小姐指，賣家一次並非要求加巨額金錢，又一直催促她們做決定，故不虞有​詐，再向賣家繳付1,800元。

不過，王小姐認為事有蹺蹊，同日於Facebook上搜尋賣家的收款電話，發現一個迪士尼門票騙案苦主群組，涉事的騙徒電話與MIRROR演唱會門票賣家相同。

賣家電話現「迪士尼門票騙案苦主群組」

王小姐以苦主群組中的騙徒資料與賣家對質，賣家否認詐騙，但默認群組中流傳的相片是他本人。賣家後來稱會退款，但一直以拖延，及後再無回應王小姐及其朋友的訊息。

另一苦主李小姐（化名）亦表示，於Instagram發現有人賣MIRROR演唱會門票，賣家稱自己賣出過很多演唱會門票，又出示過往與客人相約面交的對話作證明。李小姐欲查詢更多時，賣家只回應「唔信就算」。

李小姐向賣家購入4張門票，共付5,920元，但賣家一直未確認是否有票。賣家後來表示可退款，但李小姐一直沒有收到款項。至4月7日，賣家切斷所有聯絡，亦拒接李小姐電話。

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20苦主被騙8萬元 苦主：減少在社交網買飛

事實上，不少「鏡粉」亦同樣受騙，並組成苦主群組。據李小姐及王小姐提供的賣家收款電話號碼，及銀行帳戶名稱縮寫，騙徒疑為同一人。據了解，苦主群組現約有20人，合共被騙近8萬元。有讀者亦反映，曾向涉事譚姓騙徒購買迪士尼門票，最後沒有收到門票，亦無退款。

王小姐表示自己仍是學生，被騙去的金額對她來說不小，現在十分後悔，又指以後不會再透過他人買門票：「我會自己處理，減少在社交網上買門票。」

▼直擊Mirror兩周年演唱會首日開賣情況▼

《香港01》記者在開賣當日登入快達票網站，發現已有不少「鏡粉」急住撲飛，導致系統繁忙，等待超過一小時仍未能成功進入購票畫面。（資料圖片／網站截圖）

警方回覆《香港01》指，於4月7日及13日，分別接獲一名男子及女子報案，指自己於今年3月透過社交媒體購買數張表演門票，其後卻未能取得門票，懷疑受騙，兩人分別支付約5,100元及3,000元。警方現將兩宗案件列作「以欺騙手段取得財產」，分別由元朗警區刑事調查隊第八隊及灣仔警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。

記者正向ViuTV及MIRROR經理人黃慧君（花姐）查詢，正待回覆。