收回土地｜YOHO Midtown三期胎死腹中　揭多年未能購得祖堂地

撰文： 周偉強 勞顯亮 李穎霖 梁祖饒 最後更新日期： 2021-05-14 21:38

政府昨日（13日）宣布以《收回土地條例》回收三幅私人地興建資助房屋，包括元朗新鴻基地產樓盤YOHO Midtown旁的一塊約5,300平方米用地。《香港01》偵查發現，該處地權集中在新地和祖堂「朱震川祖」手中。 新地曾獲城規會批准，在該處興建YOHO Midtown第三期，但至今仍收不齊地權。但知情人士說，祖堂近300個男丁意見不一，過去30年都未能賣地發展。 林鄭這回「亮劍」令新地的計劃泡湯，元朗YOHO王國添上一道「傷疤」。新地執董郭基煇今日（14日）出席活動時直言，認為政府不應將《條例》用於已規劃的私樓地。

收回土地｜靚地起底 政府劍指發展商或只賠半億 團體：時間太長

▼YOHO Midtown三期土地被政府收回▼

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城規會2015年批准新地興建YOHO Midtown第三期，在三層社區設施平台上，興建兩座28層高的私人住宅樓宇，以及地庫停車場，住宅總數約440伙。2018年規劃署長引用城規會授權，將項目限期延至2023年1月2日，即新地可於該日前開展工程。

不過政府昨日（13日）宣布用《土地收回條例》回收這塊5,300平方米的土地，正正就是YOHO Midtown三期的土地。

政府收回元朗YOHO Midtown旁土地，業權主要由祖堂地及新地持有。（香港01製圖）

「朱震川祖」持最多地 新地多年未能購入

《香港01》調查地主身份，發現其中880平方米（9,472平方呎）由新地透過子公司持有，但當中擁有最大業權的是祖堂「朱震川祖」，擁有2,172平方米（23,380平方呎）。

自2015年獲得城規會批准後，新地至今仍未能收齊地權，政府此時出手，YOHO Midtown三期計劃將會泡湯。

城規會2015年批准新鴻基地產，發展YOHO Midtown第三期。（城規會文件）

祖堂曾授權測量師處理違規建築 司理已離世

「朱震川祖」的身份相當神秘，司理「朱石堂」1952年就開始任職，有認識他的人指出，他已經離世。

該幅土地多年來亦從未買賣。2012年地政總署向其發警告，該地上有一間舖屬違規建築，當時祖堂授權一間測量師樓處理相關事宜。《香港01》記者今日（14日）到該測量師樓，欲聯絡「朱震川祖」，及查詢被政府收回土地的事宜，但未能聯絡負責人。

朱震川祖曾授權測量師行處理事宜，記者欲聯絡祖堂負責人。（香港01記者攝）

梁福元：祖堂賣地未得所有男丁同意

十八鄉鄉事委員會前主席梁福元對《香港01》記者表示，早於20至30年前，已有人嘗試不同方法替發展商收購上述地皮，但需要祖堂所有男丁的同意，才能出售祖堂地。

「現時要百分百子孫同意，一個反對都唔得。但不會齊心，有些不等錢使，有人認為不到價，最終賣唔成」。梁表示，朱震川祖合共有200至300多個男丁。

十八鄉鄉事委員會前主席梁福元指，朱震川祖的男丁未能百分百同意出售土地。（資料圖片 / 方家遠攝）

梁稱，傳統上的確是不想子孫賣出祖堂地，希望子孫世世代代都有收入，但他認為現時要求所有子孫同意才能賣地，是無可能。被問及若有子孫移民如何賣地，梁表示若找不到這個子孫同意，便無法賣地。

他表示，新界共有7000多個祖堂，合共2000多公頃祖堂地，認為政府可與鄉議局討論，出售祖堂地門檻，是否可以由100%子孫同意降為80%或90%。

新地執行董事郭基煇，今日出席港大經管學院「香港經濟前景展望」研討會時指，政府不應將《收回土地條例》用於已規劃的私樓地。

郭基煇：不應收回已規劃和正在更換用途土地

這次林鄭政府「亮劍」，勢必令新地的元朗YOHO王國添上一道「傷疤」。

新地執行董事郭基煇，今日出席港大經管學院「香港經濟前景展望」研討會時，被問到政府動用《收回土地條例》收回YOHO Midtown三期的用地，他直言不應引用《收回土地條例》，用於已規劃和正在更換土地用途的私營房屋和商業土地，而應遵循《基本法》對私有產權的保障，以及公共用途在法例上的定義。

他指出部份長時間未有發展的土地，可透過政府收回；若是已有規劃的土地，則應由私人發展商負責。他又指出，只要是收地用作公營房屋用途，符合法律的公共用途，新地樂意配合，惟政府亦需要多管齊下，讓新界農地及濕地鬆綁，讓每年香港公私營房屋供應達五萬伙，方可以解決房屋問題。