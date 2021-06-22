撰文： 李穎霖 梁祖饒 最後更新日期： 2021-06-22 07:00

「村屋大王」王光榮涉套丁案，3月被廉署拘捕。《香港01》發現，他曾計劃將村屋王國版圖擴展至八鄉田心村，更有法庭文件披露套丁合約及利潤分成詳情。 該套丁計劃估計市值3.5億元，惟最後觸礁，23名男丁撤銷建屋申請，王與地主的合作破裂，對簿公堂。有曾獲丁屋牌的男丁直言套丁是「大家的秘密」，部份男丁與王光榮協議，以丁屋一至兩層單位作報酬，代替建屋費用。 地政總署不評論調查進度，強調丁屋牌擁有人須保證，從未與任何人協議，以轉移、讓與等方式處理相關地段及丁屋。

▼三圖睇清王光榮套丁合約內容▼

▼王光榮套丁案系列報道▼

721兩罪成白衣人涉曉門套丁 家人親解賣丁經過｜王光榮套丁案

王光榮套丁案｜密件首曝光 揭3.5億元朗田心村變屋苑大計觸礁

有「村屋大王」之稱的王光榮，旗下的「恒安發展」過去疑套丁發展曉門、華樂豪庭、曉峯等多個屋苑，至今年3月終被廉政公署拘捕調查。不過，記者發現早於2017年，已有文件披露王光榮的套丁協議。

《香港01》發現，早於2017年，已有法庭文件披露王光榮的套丁協議。（曾國亨攝）

建議客人買地 遊說合作套丁發展

利方城有限公司（Fordadoor Limited）曾就八鄉田心村的一個套丁屋苑的發展項目，入稟控告王光榮、其妻林綺媚出任董事的栢御有限公司，以及28名男丁違約。

根據入稟狀，王光榮與原告公司董事許炯心認識多年，並擔任其事務律師。王光榮1990年代初告知許有涉事地皮出售，推薦他買入，並提議於該處合作發展村屋屋苑。

▼套丁觸礁地皮航拍▼

王光榮曾計劃於元朗八鄉田心村建丁屋屋苑，地皮佔地逾7,6000呎。（香港01記者攝）

合約列明「套丁」 王光榮可分到1.7億元

根據雙方2006年簽訂的協議，地主許炯心只需提供地皮，王光榮擔任項目發展商，負責購買27個八鄉合資格的丁權，出資並興建27座新丁屋，及重建一幢舊丁屋，以發展成一個風格一致的屋苑。合約更訂明，王光榮要「辦妥27個丁權之套丁全部手續」。

合約披露一幢丁屋的建築費不少於120萬元，屋苑建成後，地主許炯心及王光榮會分別分得9幢及18幢新丁屋，並平分重建的丁屋。

整個屋苑建成，估計出售後可套現3.51億元，扣除合約提及的成本，估計利潤達2.85億元，王光榮可分到約1.7億元。

王光榮稱政府改政策令套丁變違法 遭告違約

不過，許炯心指控王光榮沒有為所有男丁申請建屋牌照，亦沒有為獲批申請的21個男丁，繳交約15萬元的行政費，以致到2015年，涉事地段只有一個人取得牌照。

及後，本來稱套丁合法的王光榮，向許炯心稱政府改變了對丁屋的政策，令套丁合約變得違法，並由王潘律師行去信地政處，撤銷所有建屋申請。

許炯心後來入稟控告王光榮違約，要求對方歸還土地，又指控王由始至終都沒有打算履行承諾、合作發展。記者曾聯絡許炯心了解事件，但其女兒拒絕回應。

地主許炯心後來入稟控告王光榮違約，要求對方歸還土地，又指控王由始至終都沒有打算履行承諾、合作發展。記者曾聯絡許炯心了解事件，但其女兒拒絕回應。（香港01記者攝）

24男丁申請建屋 23人撤回

地政總署指，元朗地政處一共收到24宗涉及有關地段的建屋牌照申請，並於2011至2016年間批准了當中23宗，全部都交足費用，但所有人都於2016年自行撤銷申請。

獲批的個案中，有兩個男丁要求撤銷前，已經與署方簽立了牌照，故署方撤銷兩人的牌照後，會視作他們已行使丁權。

▼套丁觸礁地皮現場直擊▼

男丁：部份人與王光榮協議建屋

記者找到其中一名撤銷牌照的張姓男丁，他稱本來希望建屋自用，但知道有男丁與王光榮協議建屋。他指，男丁會以部份丁屋樓層單位作報酬，支付工程費：「有些是建好後，地產商（榮佳建築，又稱恒安發展）要兩層。男丁一毫子也不用出，把丁名交給地產商建屋。」

他又稱，現時不少男丁都是以此模式，與地產商協議建屋，又將此形容為一種「大家的秘密」。

其中一名撤銷牌照的張姓男丁表示，有男丁與王光榮以協議方式建屋。（香港01記者攝）

問及田心村廿多個男丁是否都以該方式協議建屋，張先生故作神秘地說：「以我所知，部份是這種情況，但我不能說誰是這樣。」

張先生指，本認為建成後出租單位有利可圖，不料項目處處碰壁。「路權當時談不攏，所以搞了十多年都建不成，還有很多不同的問題。起碼有廿個男丁和他（王光榮）合作，而又取消、不建屋。」他說，他最後亦因資金不足而放棄。

記者曾就事件，向張先生建屋牌照見證人、元崗新村居民代表楊金粦查詢，但他拒絕回應。（香港01記者攝）

男丁稱80萬元買地 非土地註冊列明10萬元

根據土地註冊處紀錄，張先生現時仍是有關建屋地皮的唯一業主，但他稱地皮一直由榮佳建築（即王光榮創辦的恒安發展）擁有，當年協議買地的價錢，亦非註冊文件所登記的10萬元：「大約80萬，終止合作時我仍未過數。」

建屋不成，張先生指自己虧蝕十多萬元律師費，一眾男丁亦同遭地主控告，但他表示不擔心官司，直指「佢哋（榮佳建築）會幫我搞掂」。他又指，不認同地主指控套丁的說法：「他（地主）現在和發展商談不攏，想要賠償，才說我們套丁犯法。我們合作而已。」

張先生當年申請建屋牌照時，為他作見證的是元崗新村居民代表楊金粦。記者曾向他了解事件，但他拒絕回應。

根據土地註冊處紀錄，張先生現時仍是有關建屋地皮的唯一業主，但他指地皮從來都不在他手上，協議的買地價亦與所登記的不同。（曾國亨攝）

終止合作後 恒安仍有疑涉套丁屋苑落成

雖然地主入稟指，王光榮2016年曾稱套丁已變得違法，但翻查資料，由王光榮旗下恒安發展所興建，曉譽、栢譽、富逸天峰等疑涉套丁的村屋屋苑，均是於其後建成及發售，與其終止田心村發展時的說法不符。

記者曾就事件向王光榮、及柏御有限公司查詢，至今仍未獲回覆。記者曾到柏御有限公司，及王光榮多間公司登記的元朗大旗嶺村地址了解，有於該處工作的人稱，王光榮鮮有出現，但拒叫涉事公司的職員下來回應事件，只肯為記者將查詢信件交予職員，而另一幢辦公室則重門深鎖。

地政總署：不評論個別個案調查進度

地政總署回覆《香港01》時，未透露有否收到關於涉事地段的套丁投訴。問及涉事地段有否因套丁被查，署方只表示，為免影響調查，不會評論個別個案的調查進度。

署方強調小型屋宇建屋牌照要求持牌人保證，從未與其他人訂定或協議，以轉移、讓與或其他方式，處理建屋地段及有關丁屋。男丁在申請牌照時，亦須在法定聲明中，聲明自己是有關地段的唯一合法註冊業權人。

署方又指，如有合理理由懷疑個案涉套丁，以不誠實手法欺騙地政處簽發小型屋宇批約，或違反保證條款，將會轉介執法部門跟進。