撰文： 李穎霖 梁祖饒 何進康 最後更新日期： 2021-06-21 07:00

元朗721白衣人暴動案上周宣判，八名被告中七人罪成，需即時還柙，下月判刑。 《香港01》發現，罪成的鄧懷琛及蔡立基，疑涉王潘律師行創辦人王光榮的「曉門套丁案」。二人均是丁屋屋苑「曉門」的建屋男丁，早期以10萬元買地，兩幢丁屋建成後以約1,000萬元出售，並由王光榮創辦的「恒安發展」公司董事簽署賣屋合約。 鄧懷琛在還柙前向記者否認賣丁，蔡立基父親指不清楚兒子建丁屋事宜，但承認早年將自己的丁權出售，介紹人正是王光榮。曉門案中被捕的十八鄉鄉委會主席程振明，其弟程振勝為鄧懷琛丁屋牌作見證人，他向記者稱不認識鄧。

鄧懷琛及蔡立基的丁屋獲地政總署發出滿意紙後 ，二人同樣在短期內後補地價，並售出整幢丁屋。（香港01製圖）

元朗丁屋屋苑曉門涉套丁，廉政公署今年3月採取行動，「恒安發展」及「王潘律師行」創辦人王光榮、十八鄉鄉委會主席程振明等24人涉案被捕。

王潘律師行由王光榮（中）創立，其長子王威信（右）是該行律師，次子王德信（左）是該行總經理。（王潘律師行網站）

《香港01》翻查曉門的售樓書，發現721暴動案的被告鄧懷琛及蔡立基，同為曉門賣方，疑賣丁權圖利。

元朗丁屋屋苑曉門涉套丁，廉政公署今年3月採取行動拘捕相關人士，《香港01》發現721暴動案的被告鄧懷琛及蔡立基，同為曉門賣方，疑賣丁權圖利。（香港01記者攝）

+ 2 + 2 + 2

祖堂地轉售割細 鄧懷琛10萬元超低價買地

根據曉門售樓書，鄧懷琛為曉門97座的賣方。他興建丁屋的地皮原為「觀音會」的祖堂地，2006年3月由程振明以司理身份，以近366萬元轉讓予八鄉鄉事委員會測量顧問、曉門大地主李軍樑。

李軍樑隨即將地皮分割成18幅，於同年5月以「蝕讓價」10萬元，將其中一幅售予鄧懷琛。

記者今年3月在高等法院外向鄧懷琛查詢涉套丁事宜，他稱不知道曉門售樓書上為何有自己的名字，亦不認識蔡子聰。被問及王光榮被捕，他連呼「不了解」。（盧翊銘攝）

▼721元朗襲擊 鄧懷琛現場施襲連環圖▼

蔡立基之名在新版售樓書中消失

另一名被告蔡立基，是曉門售樓書上為第130座的賣方，但他的名字因不明原因，於其後更新的售樓書上消失。他2000年同樣以10萬元，向一名鄧姓男丁買入建屋地皮。

另一被告蔡立基（圖中戴頭套者），是曉門售樓書上為第130座的賣方，當年同樣以10萬元買入建屋地皮，建成後短期內已將整幢丁屋以逾1,200萬元售出。（資料圖片／陳浩然攝）

恒安發展董事代簽全部買賣合約

鄧懷琛及蔡立基的丁屋，分別在2014及2016年獲地政總署發出滿意紙，二人同樣在數月後補地價約143萬元，之後再於短期內將整幢丁屋出售，售價分別為925.8萬元及1,245萬元。

值得注意的是，兩幢村屋的全部買賣合約，兩名男丁沒有親自簽署，而是一如曉門其餘數十名男丁，委託王光榮創辦的「恒安發展」公司董事蔡子聰代為簽署。

▼721元朗襲擊 蔡立基現場施襲連環圖▼

程振明胞弟當鄧丁屋牌見證人

鄧懷琛及蔡立基的曉門丁屋同在2010年獲批建屋牌照。兩間丁屋牌照見證人，分別程振勝（Ching Chan Sing）及「Lee Yue Yuen」，但是兩名見證人申報的地址相同，為元朗富盛大廈一住宅單位。暫時未知該單位當時業主與套丁相關人士的關係，之後單位轉手，目前有人租住。

程振勝的胞兄是十八鄉鄉委會主席程振明，他亦因涉曉門套丁案，在3月曾被廉署拘捕。

翻查資料，一名同名為「Lee Yue Yuen」的退休地政督察李銳元，於90年代多項元朗村屋發展項目中貪污、串謀詐騙，收賄30萬元，於2004年被判囚39個月。據當時的報道，涉案的村屋發展商馮炳仁曾於八鄉任鄉村代表，第20屆八鄉鄉事委員會執行委員名單亦有同名的增選委員，但未能證實案中的李銳元，是否與蔡立基建屋牌照見證人為同一人。

鄧懷琛及蔡立基的曉門丁屋全部買賣合約，均由「恒安發展」董事蔡子聰代簽署之餘，建屋牌照任見證人的申報地址亦相同。（香港01製圖）

鄧懷琛否認賣丁 稱「不了解事件」

今年2月，721案開審，鄧懷琛每日出庭應訊，中午休庭時常相約其他被告用午膳。《香港01》記者3月在高等法院外向他查詢涉套丁事宜。他稱不知道曉門售樓書上為何有自己的名字，亦不認識蔡子聰。

記者問到王光榮已涉套丁被捕，會否擔心自己步其後塵時，鄧懷琛邊行邊說：「我不知這些東西，完全不理解這些東西。」他連呼「不了解」後登上的士離去。

蔡立基一直不獲保釋，記者找到蔡父，他向記者表示，不清楚蔡立基興建曉門丁屋的事宜，但指自己的丁名多年前亦是經王光榮賣出。（香港01記者攝）

蔡立基父：20年前經王光榮賣丁權

另一被告蔡立基，去年8月被捕後還柙至今。蔡父向記者表示，不清楚蔡立基興建曉門丁屋的事宜。蔡父指不認識為蔡立基建屋牌照作見證的「Lee Yue Yuen」，被問到兒子賣丁權，他說：「那是丁名而已，我的丁名以前也賣了給別人。」

蔡父又承認認識王光榮：「我的丁名也是經他介紹賣，王光榮律師嘛。」他說自己的丁權於20多年前，以約五萬元售出。

為鄧懷琛曉門丁屋牌照作見證的程振勝，向記者稱不認識鄧，記者出示他為鄧簽名作見證的文件，程只稱「唔搞呢啲嘢」。（香港01記者攝）

程振勝拒答作見證人簽署一事：唔搞呢啲嘢

程振勝回應時，稱自己不認識鄧懷琛，記者出示他為鄧簽名作見證的建屋牌照文件，程只稱「唔搞呢啲嘢」。及後，他表示「唔得閒」，並繼續在花園打理植物，不再回應記者的提問。

地主李軍樑同樣稱不認識鄧懷琛，拒回應關於曉門及王光榮的問題。

八鄉鄉事委員會測量顧問、曉門大地主李軍樑同樣稱不認識鄧懷琛，拒回應關於曉門及王光榮的問題。（香港01記者攝）

王光榮及恒安發展無回應

記者曾就事件向王光榮及恒安發展查詢，至今仍未獲回覆。

記者曾到恒安發展及王光榮多間公司登記的元朗大旗嶺村地址了解，有於該處工作的人稱，王光榮鮮有出現，但拒叫涉事公司的職員下來回應事件，只肯為記者將查詢信件交予職員，而另一幢辦公室則重門深鎖。

《香港01》2016年已揭曉門涉套丁

《香港01》2016年的「新界套丁風雲」系列偵查報道曾揭發，「村屋大王」王光榮創辦的恒安發展及王潘律師行，以一條龍方式建立丁屋王國。

▼2016年「01偵查」揭發王光榮疑涉套丁▼

廉政公署今年3月進行代號「芒草」行動，先後拘捕24人，包括地產發展商負責人、丁屋申請人及中間人，涉嫌以向元朗區的原居民收購丁權，並集中發展一個大型地產項目圖利。

據了解，事件涉多個新界屋苑，包括元朗曉門，《香港01》從多個消息渠道證實王光榮、其子王德信、十八鄉鄉事委員會主席程振明等人被捕。

曉門套丁案中，十八鄉鄉委會主席程振明亦被捕。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

廉署調查事宜不屬《一手住宅銷售監管條例》範圍

曉門目前仍根據《一手住宅銷售監管條例》發售，一手住宅銷售監管局回覆查詢時表示，有關廉政公署正在調查的事宜並不屬《條例》的範圍，《條例》亦沒有暫停或終止發展項目銷售的條文。局方又指，會檢視所有受《條例》規管的一手住宅物業的銷售文件，如發現有涉嫌違反《條例》的情況，會作出跟進調查。

廉政公署今年3月進行代號「芒草」行動，先後拘捕24人 ，據了解當中包括王光榮。（王潘律師行）

721白衣人暴動案6月18日裁決，八名被告中兩人認罪，五人受審後罪成，一人脫罪，案件押後至下月22日判刑。當中報稱是商人的罪成被告鄧懷琛，多年於西鐵元朗站旁的土地經營的西鐵燒烤樂園，面積有三個籃球場般大。元朗區議會歷來多次討論燒烤樂園衍生的環境問題，該燒烤樂園一直是議會內民主派與鄉事派的角力場所。