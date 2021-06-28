王光榮套丁案｜被廉署拘捕後大計未停　妻代夫出征建60幢丁屋

撰文： 梁祖饒 李穎霖 最後更新日期： 2021-06-28 07:00

「村屋大王」王光榮在3月涉套丁被捕，但其家族擴展村屋王國版圖未有停止。《香港01》發現王光榮妻子林綺媚為董事的「帝裕發展」，在元朗下竹園村一帶囤地逾19萬呎，自2005年起賣地予男丁，並申建逾60間村屋，17宗獲批丁屋牌照，佔約27%。 當中10名男丁已獲准展開工程，向帝裕買地均為25萬元，並以帝裕公司地址為申報地址，填土及渠務等工程則由王光榮創辦的「恒安發展」負責。 有涉事男丁否認與發展商合作，亦有人不回應。地政總署無回應是否套丁，僅稱收到投訴會調查，不評論個案。

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▼元朗牛潭尾下竹園村套丁地皮航拍▼

《香港01》獨家揭發「村屋大王」王光榮在元朗田心村涉套丁建村屋屋苑的觸礁過程，雖然王在3月涉套丁被捕，但記者再發現王氏家族仍在元朗牛潭尾下竹園村留下疑似套丁足印。

王光榮妻子林綺媚出全董事的「帝裕發展有限公司」，自2005年起便將多幅下竹園村的土地土地賣給多名男丁，主要持有附近男丁地旁的道路業權。（香港01製圖）

王光榮妻賣多幅地予男丁 每幅25萬元

王光榮妻子林綺媚，為「帝裕發展有限公司」的唯一董事。帝裕早年持有下竹園村囤積約19萬平方呎的土地，自2005年起便將多幅土地賣給多名男丁，主要持有附近男丁地旁的道路業權。

61名男丁在2006年至2018年期間，向地政總署申請興建丁屋，有17宗獲批興建丁屋，並有10宗獲批展開工程。

《香港01》抽查四份獲批丁屋牌的土地買賣合約，發現四名男丁同樣在2005至2006年期間，以25萬元向帝裕購入土地，申報的地址亦均是帝裕公司地址。（香港01製圖）

抽查四男丁買地合約 申報地址填帝裕公司地址

《香港01》抽查四份獲批丁屋牌的土地買賣合約，發現四名男丁同樣在2005至2006年期間，以25萬元向帝裕購入土地。在合約內，四名男丁申報的地址卻均是帝裕公司地址。

記者到場視察，發現該幅19萬方呎涉套丁土地，約10萬方呎有圍牆及鐵絲網圍封，部份沒有圍封的位置則有渠道分隔，圍牆內有10幢村屋正在興建，該10幢村屋的外貌及風格一致，有工人駕駛挖土機挖掘，並有保安把守。保安透露該批村屋未駁水電，也不知何時落成。

涉套丁土地被圍牆圍封，內有10幢村屋正在興建，並有保安把守，保安透露該批村屋未駁水電，也不知何時落成。（香港01記者攝）

▼元朗牛潭尾下竹園村套丁地皮現場▼

+ 4 + 4 + 4

已賣地帝裕夥27男丁覆核城規會「撤銷填塘准許決定」

翻查資料，該10萬方呎圍牆包圍的土地在2007年獲准有條件填土及填塘，但在2008年因偷步填塘，無在工程前落實排水建議，遭城規會撤銷填塘規劃准許。

當時已賣地予男丁的帝裕聯同27名男丁，包括獲批施工紙的9名男丁，入稟覆核城規會有關決定，結果在2009年再次獲准有條件填塘建屋。

涉事的地皮曾因偷步填塘，被城規會銷填塘規劃准許，當時已賣地予男丁的帝裕聯同27名男丁，入稟覆核城規會的決定。（曾國亨攝）

記者在蕃田村找到兩名獲批建丁屋的兩名男丁文炫雅及文星球，當詢問他們有否在下竹園村建丁屋，文炫雅連稱「我唔知呀」，但當時屋內一名女士聽到記者的提問後，曾細聲地說「係呀」。

獲批於下竹園村建丁屋的蕃田村男丁文炫雅稱，不知道有關建屋事宜，惟在他身後的女士聽到記者的提問後，細聲承認建屋。（香港01記者攝）

有男丁否認建屋 有男丁曾提「鄉委會」

我們再詢問文炫雅是否與發展商合作建丁屋，他再稱不唔知道，並否認有建屋。記者再指出土地文件上有他的名字，問是否有人盜用其名字建屋，他稱「我都唔知你哋講咩」，其後便關上大門。

另一名男丁文星球聽見相關問題，則稱「得啦、得啦，唔駛你哋理，我哋鄉委會……」記者再追問他是指該屋苑是否與鄉委會有關，他便稱「唔好、唔好、唔知道」，便關上大門。

另一名涉事的蕃田村男丁文星球回應時，一度說「我哋鄉委會‧‧‧」，記者追問興建中的屋苑是否與鄉委會有關，他拒絕回應。（香港01記者攝）

土地曾轉名兩男丁 帝裕11年後以相同價格重購

雖然有男丁獲批建屋，但有文姓男丁在2006年買完地後，最終輾轉賣回給帝裕。當中一名文姓男丁持有的土地，在2006年以25萬元從帝裕手中買入。

該買地男丁也曾有份覆核城規會「撤銷填塘准許」決定，但他在2011年卻以同樣價錢出售予另一名男丁文潤福。文潤福在2017年卻又同樣以25萬元，賣回給帝裕，業權重回帝裕手中。

住在新田的文潤福見到記者，便問「記者，搵到嚟呢到？」我們向他詢問有否在下竹園村建丁屋，他承認曾買入該幅土地，但表示現時已與他無關。

問及他為何放棄丁建屋，並把土地賣回給發展商，他則稱「我都唔知點解賣返畀佢哋，你問其他人啦！」，便走回屋內。記者再大聲詢問發展商是否王光榮，他沒有回應。

新田男丁文潤福承認曾買入涉事土地後，將地皮回售予發長商，但他稱「我都唔知點解賣返畀佢哋」。（香港01記者攝）

8.6萬呎地32建屋申請 29宗仍在處理

雖然只有該10萬方呎圍牆包圍的土地正興建丁屋，但旁邊約8.6萬平方呎的土地，帝裕同樣在早年已經持有，並把部分土地出售予多名男丁，並持有公家路的地權至今。雖然該8.6萬方呎地同樣自2006年起，便收到32宗丁屋申請，但是29宗仍在處理中，有一宗自行撤銷申請，兩宗不符資格申請。

（香港01製圖）

恒安承接1,300萬元工程 助建圍牆平整等工程

除王光榮妻子與涉套丁的男丁及土地關係密切外，王光榮創辦的恒安發展同樣有參與下竹園村工程項目。

翻查法庭紀錄，帝裕及恒安發展於2019年，就下竹園村土地一條私家路路權糾紛，入稟控告兩間公司，而恒安發展的創辦人正是王光榮，入稟狀代表帝裕及恒安發展簽署「屬實聲明」均是林綺媚。

林綺媚在入稟狀表示，恒安發展是由帝裕以1,300萬元合約聘請的工程承建商，在帝裕持有的下竹園村土地進行拆除建築物、進行土地平整、渠務及建圍牆等工程。

法庭文件披露，王光榮（中）創辦的恒安發展同樣有參與下竹園村工程項目，在帝裕持有的下竹園村土地進行拆除建築物、進行土地平整、渠務及建圍牆等工程。（王潘律師行）

記者曾就事件向王光榮、恒安發展及帝裕發展有限公司查詢，至今仍未獲回覆。記者曾到王光榮多間公司登記的元朗大旗嶺村地址了解，有於該處工作的人稱，王光榮鮮有出現，但拒叫涉事公司的職員下來回應事件，只肯為記者將查詢信件交予職員，而另一幢辦公室則重門深鎖。

地政總署表示，收到關於套丁的投訴，都會作出調查。但署方無回應下竹園村涉事地段有否收到套丁投訴，僅稱不會評論個別個案的跟進情況。