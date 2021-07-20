新冠肺炎疫情下，康文署去年12月推出「網上互動體育訓練課程」，透過Zoom視像軟件教授並推廣十項運動，包括羽毛球、乒乓球及網球等。

該個項目預計年辦200班課程，每班50人，課程預算開支為1,500萬元，每小時平均須花約3萬元公帑。但記者親身上堂實測，發現署方課程全程只在同一視角拍攝，同一名乒乓球教練，在外一對一教授每小時只需380元。

乒乓球總會指，網課收入無150萬元，但指署方有聘用技術支援人員，稱可花費不菲。但教練則指與技術支援人員無交流，康文署拒絕回覆教練及製作公司的價格，亦拒絕提供製作公司名稱。



康文署今年4月至6月新增三種球類課程，圖中為以Zoom視象軟件教授兵乓球。（康文署乒乓球課程Zoom錄影截圖）

康文署今年首季舉辦「網上互動體育訓練課程」試驗計劃，利用Zoom視像軟件以實時網上互動形式教授多項運動，4月開始新增三項球類訓練，包括羽毛球、乒乓球及網球。

出席率僅佔收生人數三成 一半無開鏡頭

記者付款20元報名費後，以初學者身份實測上三節的乒乓球課程。課堂開始前，教練數次提醒學員開啟鏡頭，以便糾正動作，惟50個名額的課堂實際上僅有13至15名學員上課，且超過一半未有開鏡頭。



課堂由熱身開始，繼而教授不同的乒乓球技巧，三節課堂主要圍繞握拍、控球及步法。教授動作期間，當教練示範數次後，便會播放港隊乒乓球員的片段作輔助，三節課堂模式雷同，未知是否欠缺趣味性，有學員上課途中亦禁不住分心玩濾鏡。

而三節課堂結束，亦未曾教導學員如何開波及對打。

乒總職員認難網上教學 稱康文署堅持辦課

負責涉事課程項目的香港乒乓球總會職員陳小姐解釋，網上教授乒乓球屬首次，「以往無做過呢類型，係康文署邀請，想我哋設計課程時簡單、以入門為主。」她續指，網課形式教授球類運動存在困難，部份技巧例如發球、對打，「家中打乒乓球有限制，要拋波喺自己張枱再彈去對方張枱，無張枱教唔到開波。」

同時又指，「有啲學員只係放張相，張相其實係咪佢本人都唔知。如果唔開鏡頭，動作是否正確或受傷亦唔知。」她表示，曾向康文署反映惟沒有得到任何指示，故學員倘未有開鏡頭亦不會強迫他們。

陳小姐續透露，與網球總會溝通時，亦得悉他們表示所需的空間較大、需要的設備較多，在家中打網球存困難，曾向康文署反映，獲告知明白有一定難度，但仍然堅持希望提供較多運動項目讓大眾市民參與。

課程開支1500萬元 平均每小時約3萬元

翻查文件，康文署指相關訓練課程預算開支為1,500萬元，並計劃舉辦200項課程，以此計算所得每小時的課程平均花費2.5萬元至3.75萬元公帑。

同一教練一對一面授380元

我們成功聯絡涉事教授乒乓球網課的其中一名教練陳文峰，他表示街外一對一的面授課程，每小時僅收380元。至於教授康文署舉辦的網課會獲得多少收入，他則拒絕透露，着記者向乒總查詢。

教授乒乓球網課的其一教練陳文峰指，街外一對一面授課程每小時僅收380元。（WhatsApp截圖）

乒總稱收入不足150萬元 認為技術支援索價昂貴

陳小姐指，總會就4月至6月舉辦課程所獲得的收入不足150萬元，形容「技術支援都可以好貴，佢哋有好多器材、螢幕」。惟進一步追問當局聘用哪一間製作公司負責課程拍攝及技術支援等服務，陳小姐則稱「我唔清楚，佢哋會投標，基本上係同一間，但亦有機會唔係，但我哋唔識個啲人」；陳文峰亦指，對製作公司的細節毫不知情。

康文署多番拒披露分項開支細節 稱會影響招標工作

《香港01》多番向康文署查詢，均拒披露分項開支，僅回覆計劃包括宣傳、課程設計、拍攝等服務，並會按公平、公正、公開原則招標，以聘用合約承辦商協助製作及提供課程拍攝、播放等服務，又指因相關課程現時仍進行中，故不便透露招標的中標價或聘用承辦商的第三者資料，以免影響下一輪服務的招標工作。

對於網上教授球類活動存困難、報名及出席情況未如預期，康文署則稱「在籌備至推行網上課程期間，相關體育總會並無表示教授球類活動存在困難」，且表示學員在完成網上課程後，會安排他們參與實地教學，重溫及鞏固在網上課堂中所學習的技巧。

另外又指，第一期即今年1至3月首30班網上互動課程共有1,440名參加者報名，滿額率平均達96%、出席率平均達七成；但隨着疫情漸趨穩定，五月初陸續復辦各項實體社區康樂及體育活動，六月份起停止舉辦需求減少的網上「網球小將」課程。