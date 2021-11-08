《香港01》揭發持有逾100間劏房、犯案纍纍的「劏房家族」，「劏房家族」女兒林瑩珠因土瓜灣炮仗街劏房僭建間隔牆，在8月中被判囚兩星期。記者在判刑後到訪該劏房，目擊單位內仍有數間劏房，有人居住，但違規的間隔牆已拆，惟多次敲門未獲回應。

我們相約多次被定罪的「劏房太后」睇樓，直擊兩間劏房均有「黑廁」，即無窗戶的廁所，疑涉違規改建。「劏房太后」承認借用子女名義出資買劏房，稱女兒被定罪後更斥責「太后」，被問「係咪想累死她」，女兒並要求物業轉名。



▼劏房家族系列報道▼

01獨家｜「劏房太后」家族持逾百單位 兩母女判囚後續搞非法劏房

01獨家｜直擊「劏房太后」攜過百鎖匙陪睇樓 稱收租交逾百萬元稅

炮仗街劏房單位曾僭建間隔牆，業主林瑩珠被定罪判囚兩周，緩刑18個月，該單位現時仍有五個電錶，仍有4人居住，違規的間隔牆已拆除。（香港01記者攝）

持有逾100間劏房、犯案纍纍的土瓜灣「劏房家族」，女兒林瑩珠在在8月中，因其土瓜灣炮仗街劏房僭建無按時清拆，被判入獄兩周，緩刑18個月，及罰款逾6萬元。

劏房已拆間隔牆 仍有人居住

記者到訪涉事單位，發現該單位門口並無大閘，記者敲門多次，無人應門，發現大門也沒上鎖。推開大門後，單位內設有數個獨立劏房，房門分別寫上「A、Ｃ、D、E」，牆上有掛有五個電錶。該單位大廳尚算寬敞，地台仍有裝修痕迹，估計拆除部分劏房。屋宇署回覆指，炮仗街劏房內阻礙逃生途徑的間隔牆已被拆除。

到訪期間，該單位內劏房傳出聲音，記者上前敲門，並表明身份查詢，惟劏房內未有人回應，更刻意調低播放器聲量，記者見無人應門後便離去。

兩劏房設有「黑廁」 疑涉違規加建

除女兒林瑩珠被判囚外，「劏房太后」黃培英在2018年同樣因僭建被判囚3個月，緩刑2年，並有逾10次定罪紀錄。《香港01》成功聯絡「劏房太后」，並相約佯裝在土瓜灣睇樓，惟兩間劏房均設有「黑廁」，疑違規加建。

「劏房太后」先帶我們看70呎劏房，甫入走廊便聞到臭味，該單位分割成4至5個獨立房間。該劏房內有窗戶及獨立廁所，但床架及床褥也沒有提供，只有一張地席，走進去便「一眼望晒」。該劏房廁所屬於「黑廁」，即廁所範圍無窗戶。她指現時有印尼姐姐與嬰兒同住，將會搬走。

▼01 直擊「劏房家族」物業▼



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持逾百條鎖匙帶人睇樓 外傭認有逾百間劏房

「劏房太后」帶領我們到另一棟土瓜灣唐樓，因需步行多層樓梯，「劏房太后」喚其外傭帶我們睇樓，外傭來到後向太后詢問「鎖匙呢？」，「劏房太后」便在買餸車取出逾百條鎖匙，每條鎖匙均扣有寫上物業單位街道的紙條，她在10分鐘後終尋獲鎖匙，由外傭帶領睇樓，外傭期間更透露不時要帶人睇樓，並承認「劏房太后」有一百多間劏房。

該高層單位同樣有數間劏房，該120平方呎劏房同樣設有窗戶及「黑廁」，有床及洗衣機等設備，房內設施及環境相對較好。但是，近走廊的廁所牆壁有一個大窿，未有密封，間房內隔廁所的牆，並未有高至天花板，留有空位，衛生情況未算理想。

「劏房太后」帶我們睇樓期間，在買餸車取出逾百條鎖匙，外傭點頭稱她有過百間劏房。（香港01記者攝）

1,000萬元重建賠償買劏房 借按揭再置物業

記者其後向「太后」表明身份，詢問是否有多間劏房。她起初否認，但問及是否與子女一起出租劏房，她才稱子女無錢買樓，是她借用子女的名義購入物業出租，更稱購入物業時便已經是劏房格局。

劏房家族女兒林瑩珠8月被定罪，女兒更責怪劏房太后，要求轉回太后作業主，反問「係咪想累死佢」，她嘆指兒女均不想她繼續辦劏房。

女兒被判囚 太后被責「係咪想累死佢」

但對於多次僭建紀錄，「太后」自言有時會有遺漏，未有清拆。但她也坦言怕再被定罪，更稱女兒林瑩珠8月被定罪，女兒更責怪她，要求轉回她作業主，反問「係咪想累死佢」，她嘆指兒女均不想她繼續辦劏房。

記者翻查紀錄，「劏房家族」持有30至40個物業，有過百間劏房，估計現市值約1.3億元至1.8億元。另單計他們已轉售的物業，帳面獲利已逾2000萬元。