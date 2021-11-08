01獨家｜「劏房太后」家族持逾百單位　兩母女判囚後照搞非法劏房

港澳辦主任夏寶龍在7月中發言，期望香港可告別劏房，劏房問題已上升到「黨和國家領導人」關心的議題，但環境惡劣的劏房依舊充斥市場。

有劏房業主在8月因僭建被定罪判囚14天。《香港01》揭發該業主背後有一個「劏房家族」，該家族集團至少持有逾百個劏房，市值逾1.3億元，已轉售的物業更賺逾2,000萬元。該家族母親「劏房太后」更有逾十次僭建被定罪紀錄，曾被判囚3個月。

記者相約「劏房太后」睇樓，她承認借用子女名義出資買劏房，並稱因有時忘記執行清拆令，被多次罰款。如港府執意取締劏房，她稱會跟從政府政策，聲稱擔憂無錢交高昂罰款。

有學者表示，現時經營非法劏房的法例欠阻嚇力，建議對重犯者要加重罪則。



▼劏房家族系列報道▼

01獨家｜「劏房太后」家族持逾百單位 兩母女判囚後續搞非法劏房

01獨家｜直擊「劏房太后」攜過百鎖匙陪睇樓 稱收租交逾百萬元稅

該家族集團至少持有逾百個劏房，市值逾1.3億元，已轉售的物業更賺逾2,000萬元。該家族母親「劏房太后」更有逾十次僭建被定罪紀錄，曾被判囚3個月，女兒被曾判囚兩周，兒子也曾被定罪罰款。（01製圖）

全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍在7月中發言，期望香港的住屋問題可得到改善，告別劏房及籠屋。但是，香港住房問題依舊嚴重，劏房的平均呎價更高於同區私樓，業主仍是有利可圖。

母女僭建均曾被判囚 兒子被罰款

在8月18日，土瓜灣炮仗街劏房業主林瑩珠因僭建並無按時清拆，被判入獄14天，緩刑18個月，及罰款逾6萬元。

《香港01》發現，林瑩珠家族持有逾百間劏房出租，林的母親黃培英有超過十次在不同物業，拒絕遵從清拆令的定罪紀錄。「劏房太后」黃培英長寧街的住宅天台建了一個400平方呎僭建物，在2017年被判罰款約9,000元，但她仍未有清拆，最終在2018年被判入獄3個月，緩刑2年，以及罰款逾7萬元。除兩母女被定罪判囚外，「太后」兒子林世豪在2013年亦因同樣罪名被罰款1.4萬元。

「劏房太后」黃培英有超過十次在不同物業，拒絕遵從清拆令的定罪紀錄，在2018年被判入獄3個月，緩刑2年，以及罰款逾7萬元。（香港01記者攝）

家族物業市值逾1.3億元 已轉手物業獲利逾2,000萬

翻查多間「劏房家族」的物業，「劏房天后」黃培英及子女，現時持有約30至40個舊樓單位，至少闢作逾100間劏房，當中約60%位於土瓜灣，其餘位於九龍城、深水埗、佐敦等區域。單單計算她多年買入30多個單位，便已花費逾5000萬元。

黃氏三人於約1990年起，已經不斷買賣舊樓，單計已轉售的物業，帳面獲利已逾2000萬元。隨着沙中線啟用，黃氏的唐樓價值水漲船高，其物業估計現市值約1.3億元至1.8億元。最新的施政報告表明研究降低舊樓強制拍賣門檻，若落實會加快舊樓重建，亦可令黃分一杯羹。

早於2016年，「劏房太后」持有的土瓜灣道68B號地下單位獲恒基以600萬元收購，她持有物業9年，帳面獲利530萬元。及至近年黃氏的劏房王國仍不斷擴充，例如其子林世豪於2019年不惜繳付15%辣稅即60萬元，購入深水埗鴨寮街254號頂樓單位連天台，樓價400萬元。

持近百條鎖匙帶人睇樓 外傭認有逾百間劏房

記者其後相約「劏房太后」睇樓，她打扮樸素，手拖賣餸車前來，以街坊裝束示人。她向記者介紹了兩間土瓜灣的劏房，一間70平方呎劏房，另一間120平方呎高層劏房，後者須行樓梯，同樣開價3,000元。

「劏房太后」帶我們睇樓期間，在買餸車取出近百條鎖匙，部份鎖匙貼有所屬物業的街道名稱，「太后」查找近十分鐘才找出睇樓單位鎖匙予外傭，由外傭引領我們拾級而上到高層睇樓。外傭透露「太后」不時叫她帶人睇樓，我們詢問她「太后」有否過百間劏房，外傭點頭稱，「過百間有，但200間劏房就唔知」，並指租住的人士多為南亞裔，只有少量本地人。

兩間細小劏房內均設有「黑廁」，即沒設窗戶的廁所。根據《建築物（規劃）規例》36條規定，居住房間的浴室和廁所必須提供窗戶或天窗，否則要獲到屋宇署批准，才能建造黑廁。惟翻查屋宇署百樓圖網紀錄，該等劏房未有就黑廁作出申請，所以兩個劏房均違反建築物法例，屬非法劏房或違規僭建。

「劏房太后」帶我們睇樓期間，在買餸車取出逾百條鎖匙，外傭點頭稱她有過百間劏房。（香港01記者攝）

1,000萬元重建賠償買劏房 借按揭再置物業

記者其後向「太后」表明身份，詢問是否有多間劏房。她起初否認，但問及是否與子女一起出租劏房，她才稱子女無錢買樓，是她借用子女的名義購入多間物業出租，更稱購入物業時便已經是劏房格局。

「太后」言談間提起她的發迹經過，指當時土瓜灣重建，她的四個物業獲得賠償近千萬元。她便用該筆賠償購入多個劏房，並稱無資金時便用物業借按揭買樓，故現時便持有多個物業，更稱歷年來交物業稅交百多萬元。

10次僭建被定罪 稱忘記執行清拆令

但對於多次僭建被定罪紀錄，「太后」聲稱偶爾有所遺漏，忘記執行清拆令，但她也坦言怕再被定罪罰款及住坐監，但問及為何仍出租劏房，她僅稱「咁都無計」，都是照做，賣又無人要，都係等收購。

說到中央官員「告別劏房」論，「太后」說如政府要取締劏房，也只能跟隨政府政策，並聲稱無能力繳交高昂罰款。她更聲稱「以前買劏房都想幫到基層」，部分租客未能交租也會通融。惟外傭在睇樓時，則稱她會斷了無交租租戶的水電，並換上新的門鎖。

▼01 直擊「劏房家族」物業▼



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伍美琴：劏房僭建重犯者應要重罰

運房局的劏房報告指，15年樓齡以上的私人樓宇有逾10萬間劏房，超過22.6萬人居住劏房。劏房戶佔香港人口約3至4％，中文大學地理與資源管理學系教授伍美琴認為，香港作為一個繁華都市，有充足財力解決劏房問題。

伍直言劏房戶居住環境惡劣，面對違規的劏房業主，罰則應該係累進式，重犯者應該要加重罰則，否則缺乏阻嚇力。

▼01重訪違規劏房單位▼

