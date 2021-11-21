凱莉山學校醜聞｜校方開新公司招生禁傳媒採訪　董事拒答三億欠債

香港凱莉山學校欠薪、欠債三億債務醜聞未解決，原關聯公司清盤，家長批評是「酒樓式結業」。校方以新成立的「中國香港凱莉山學校有限公司」名義，周六（20日）於港島酒店舉行招生活動。

新公司的董事陳金兒，是大公網前高層，她無回應如何處理債務問題，以及學校與大公報的關係。香港大公文匯傳媒集團董事長姜在忠，是招生活動的主禮嘉賓，活動禁止包括《香港01》在內的多間傳媒採訪。

英國本校回應《香港01》查詢時指，拒絕牽涉其中，又指出香港招生宣傳中列出的英國本校顧問Gary Wright，並非校董局成員。



凱莉山學校調查・專頁｜英國貴族學校香港分校 財困亂賬醜聞內幕

香港凱莉山學校欠薪欠債數億元，校方以新成立的「中國香港凱莉山學校有限公司」名義，11月20日舉行招生活動。新公司的董事陳金兒，是大公網前高層，她無回應如何處理債務問題。

邀請函列姜在忠為主禮嘉賓

《香港01》發現，學校以「中國香港凱莉山學校」的名義，周六（19日）於金鐘JW萬豪酒店宴會廳舉辦「中國香港及英國凱莉山學校聯合招生」活動。

據學校向受邀人士發出的信函，活動由大公網協辦，香港大公文匯傳媒集團董事長、全國政協委員姜在忠更被列為主禮嘉賓。

香港凱莉山學校以「中國香港凱莉山學校」的名義舉辦招生活動，據學校向受邀人士發出的信函，活動由大公網協辦，香港大公文匯傳媒集團董事長、政協姜在忠更被例為主禮嘉賓。（受訪者提供）

招生活動屏風遮擋

招生活動相當神秘，事前並無公開宣傳，僅部份家長收到邀請，有人帶同小朋友出席。宴會廳門外，有顯示屏顯示「中國及英國凱莉山學校」，但宴會廳入口被屏風遮擋。

記者早上到場，以家長身份了解招生詳情，宴會廳門外所接待處桌上，有為姜在忠及其他嘉賓準備的名牌。

職員得知記者未獲邀請後，以未準備好典禮場地為由，將記者帶到場地對面、只設枱櫈的小房間作入學諮詢。

阻止多間傳媒採訪

記者後來表明身份，向凱莉山的職員查詢姜在忠今日是否受邀出席活動，以及學校與大公網及姜在忠的關係，惟職員並無回應，只表示活動沒有邀請記者出席。

職員阻止包括《香港01》在內的多間傳媒採訪，又阻止記者訪問從會場離開的家長，家長亦拒絕受訪。

大公網前高層任董事

舉辦招生活動的「中國香港凱莉山學校有限公司」，今年10月由陳金兒創辦。2017年《大公報》報道，陳金兒為時任大公網香港營運中心總經理，曾代表大公網出席不同活動。陳亦為天賜地產創辦人，主要經營屯門區物業買賣。

香港凱莉山學校以新成立的「中國香港凱莉山學校有限公司」名義，周六（20日）於港島酒店舉行招生活動。（梁鵬威攝）

拒回應債務問題及與大公報關係

記者致電陳金兒了解學校與大公網和姜在忠的關係，以及債務問題，她稱「上緊堂」不便回應，並掛斷電話。

學校7月曾向家長發信，稱香港凱莉山的總特許經營商KA Holdings會接管學校。今年10月，學校創辦人汪栢賢辭任該公司董事後，由陳金兒接任。換言之，陳金兒為學校現時的負責人。

據了解，圖為凱莉山學校的新管理團隊，包括「中國香港凱莉山學校有限公司」董事陳金兒（左三），及學校今年新聘用的校長Paul Ellmes（右三）。

新董事曾旁聽家長追債官司庭審 職員指話事人不在場

香港凱莉山學校欠薪欠債三億元，多名家長無法退回債券，負責出糧和學債的公司清盤。有家長早前入稟小額錢債審裁處，向學校追討學費退款，當時陳金兒亦有到場旁聽。

凱莉山代表於庭上向法官稱，學校的新舊經營者曾簽署合約，當中列明新的經營者不會負責學校以前的債務，要求債權人向學校前經營者及外判營運商追討。

凱莉山代表當時亦向法官指，公司新委任一名陳姓董事，惟法官問及該董事全名時，職員避答稱不知道，又向法官稱「可以話事的高層」不在現場。法官作出指示時，職員亦多次與坐在旁聽席的陳打眼色。

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英國本校：拒牽涉其中 指出香港錯誤宣傳董事局成員

《香港01》曾向英國凱莉山查詢周六聯合招生活動詳情，校長Guy Ayling指，英國校拒絕被牽涉其中（decline to be involved）。他又指，邀請函提到的英國凱莉山校董局顧問Gary Wright，並非校董局成員，惟未回應關於香港校更換經營者的問題。

20多名家長周五（19日）召開記者會，指無法退回香港凱莉山學校的債券，當中有家長料損失千萬。（李穎霖攝）

「酒樓式清盤」後再招生 教育局僅去信提醒

《香港01》早前獨家調查凱莉山學校亂賬內幕，學校欠薪、欠債、欠租和裝修費，更涉及家族糾紛，兄弟互相指控盜竊，創辦人汪栢賢亦被揭發曾因欺詐罪入獄。

20多名家長周五（19日）開記者會，稱追討兩億元學債不得要領，斥責校方開新公司招生，是「酒樓式清盤」經營。

就該校周六舉行的招生活動，教育局周五去信學校，要求校方提供該校可以正常及持續營辦的證明，否則在保障學生及家長利益的大前提下，在該校能提供有效的證明前，不應取錄學生或收取學費。教育局亦提醒學校，根據《教育條例》學校不得藉廣告作虛假或具誤導性的宣傳。

香港凱莉山創辦人汪栢賢，原名汪嘉權。他早前接受《香港01》訪問，為學校醜聞解話，但記者向他展示汪嘉權2013年詐騙罪成都判決書，他臉色大變。目前他已辭任董事。（資料圖片 / 余俊亮攝）

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