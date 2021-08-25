《香港01》一連幾日跟進貴族私立學校凱莉山醜聞，學校年初起出現欠薪、欠債、欠租和賬目問題，後來更演變成學校創辦人汪栢賢和前財務總監汪中兄弟決裂，互相指責盜竊公款。

汪栢賢透過公關主動邀約《香港01》記者解畫，但當記者問及他早年因欺詐罪成坐監的往事，他就面色大變，反問「大家想怎樣」。

他亦捲入多宗官司，官司更透露他曾在向家長保證學校會繼續營運之際，表示公司會破產、清盤，永遠離開香港。



凱莉山學校調查・專頁｜英國貴族學校香港分校 財困亂賬醜聞內幕

凱莉山學校調查・1｜欠薪欠租欠債被清盤 創辦人汪栢賢未能釋疑

凱莉山學校調查・2｜兄弟決裂互斥盜用公款 30億元上市大計觸礁

凱莉山學校調查・3｜創辦人汪栢賢曾因詐騙入獄 一度稱永遠離港

▼汪栢賢主動邀約訪問▼



認曾改名 原名汪嘉權

香港凱莉山學校今年爆出財困和官司，創辦人汪栢賢8月中透過公關公司，主動邀約《香港01》做訪問，希望為種種傳言解畫。

他先帶記者參觀課室，再解釋學校現況和發展，記者追問他原名是否汪嘉權，他表示「是很久以前的名字」。

香港凱莉山創辦人汪栢賢，原名汪嘉權。記者向他展示汪嘉權2013年詐騙罪成都判決書，他臉色大變。（余俊亮攝）

面對入獄過去：不是我、不記得、不想答

記者向他展示2013年，他因為一項「詐騙罪」和兩項「以欺騙手段促致銀行的紀錄內記入記項罪」罪成，被判入獄兩年十個月的法庭判決書。記者問他：「這宗訴訟的被告汪嘉權是你嗎？」

汪栢賢面色一沉，先否認說：「這個不是，不是我。」

記者追問：「被告的英文名也叫『WONG Ka Kuen Edward』。」

汪栢賢答：「不如你們去舉證，我不記得……其實你們想怎樣……是白紙黑字，但我都不想再提，也不記得。」

記者問：「但你剛說這不是你？」

汪栢賢答：「這些都過去了。」

記者問：「這位汪嘉權是你嗎？」

汪栢賢答：「我可否不回答？」

記者表示希望確認是否同一個人，他直言不希望影響學校，「學校是無辜的。大家想學校如何？問題是你們是想學校摧毀？是不是想這樣？這是良知問題，我很辛苦整頓好學校，或者開學後你們再寫。」

訪問後公關亦多次來電，希望記者不要報道汪栢賢的過去。

法官判辭：絕不可信、一派胡言

根據2013年的法庭判決書，當年他任職電腦公司銷售員，騙取兩名客戶共150萬元。法官形容他的解釋絕不可信、一派胡言，拒絕信納他的證供。

記者找過案中的公司，負責人透過相片確認，昔日的汪嘉權（WONG Ka Kuen Edward），就是今日的汪栢賢（WONG Pak Yin Edward）。

記者向凱莉山創辦人汪栢賢問及賬單，他面有難色。（余俊亮攝）

一邊向家長保證學校營運 一邊稱將破產永遠離港

汪栢賢一直稱自己作為家長，為了小朋友努力救回學校。但今年6月，他太太、凱莉山的董事盧巧兒，因校舍捲入官司，被律師行追討95萬元服務費。官司披露汪栢賢曾經說，公司已收到清盤令及將會破產，自己亦會永遠離開香港，而他太太的資產亦被凍結。

汪栢賢承認，當時認為學校無法挽救，曾有打算破產和清盤：「大家當時不知有大量支票失蹤，沒有收入，我想這是很正常一個生意人會做的事，無法挽救就申請破產，後來我們看見很多家長堅持，我們就繼續營運。」

文件顯示，他當時說打算「leave Hong Kong for good」（永遠離開香港），他說「沒有打算離港……這是當時這樣和對方說而已，我說過本身打算去上海。」

汪栢賢稱要離開香港是發生於6月底，亦即是他多番向家長保證，學校會如常營運之後。而高等法院在7月，才向凱莉山關聯公司頒清盤令，時間上有出入。

▼教聯會黃楚標學校「汪盧巧兒禮堂」▼



投資電影 捐錢冠名學校禮堂

盧巧兒是汪栢賢的第二任太太，二人投資過2019年上映、高志森執導的紀念梅艷芳電影《朝花夕拾・芳華絕代》，擔任出品人。

二人又在2020年，向教聯會黃楚標學校捐錢，將學校禮堂冠名為「汪盧巧兒禮堂」。學校指他是著名商人和慈善家。

▼香港凱莉山尖沙咀好兆年行校舍▼



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認為有人刻意抹黑

面對種種爭議，汪栢賢說：「這是有人刻意抹黑，就是這麼簡單。大家想怎樣？想我公布明天關掉學校？想百多個小朋友沒有書讀？我覺得大家要有點良心。」

「我太太是個無辜的主婦，我為了送她一份大禮，才會和別人一起投資，答應凱莉山幫忙作海外發展，奈何我家門不幸，令她受到牽連。」汪栢賢說，會繼續營運好學校，「我覺得這是做教育的精神，凱莉山精神，錯了就改、永不放棄。」

香港凱莉山的家長J先生（化名）直言，事件已經傷害了小朋友。（鄭子峰攝）

家長：已傷害小朋友

凱莉山亂局真相尚待水落石出，但職員和學生已經大受影響。已為子女轉校的家長J先生（化名）直言，事件已經傷害了小朋友：「似乎管理層有很多大話。董事是他的太太，其他關聯公司董事也是他太太，母親當校監，不要說什麼只是創辦人回歸，會做回一個家長，不可能，根本整件事背後就是同一班人。騙錢也好，不要騙小朋友的將來，最卑劣的就是傷害了小朋友。」

▼英國凱莉山Mount Kelly本校▼



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▼凱莉山2016年屯門掃管笏動工儀式 但建校不成▼

