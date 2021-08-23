凱莉山學校調查・1｜欠薪欠租欠債被清盤　創辦人汪栢賢未能釋疑

香港凱莉山學校（Mount Kelly School Hong Kong），是英國貴族名校凱莉山，來港開設的分校。2016年打算在屯門買地建校，失敗之後糾紛不斷。今年97名員工被拖欠強積金供款，逾60名教職員入稟追討欠薪，校舍被業主追租，家長追討贖回債券，關聯公司被頒令清盤，更鬧出幕後老闆的家族紛爭，兄弟決裂互相指責。《香港01》一連三集揭開凱莉山亂賬內幕。

種種爭議，矛頭均指向香港凱莉山學校的創辦人汪栢賢，他透過公關公司主動邀約記者做訪問，稱要澄清不實傳言，讓學校能正常開學，不過記者發現他不少說法前後矛盾。



▼香港凱莉山尖沙咀好兆年行校舍▼



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近百員工欠薪 入稟追討

引爆醜聞的是欠薪事件，積金局指凱莉山拖欠97名員工，共122萬元強積金供款。學校約60名前僱員入稟勞資審裁處追討欠薪，超過一半是老師及助教。

不願意上鏡的前員工阿山（化名）說，校方從遲出糧變成不出糧：「學校說因社會運動和疫情，令資金有問題，會盡快解決。最初會相信和理解，3月份的薪金基本上是4月才出，有些同事5月才收到。基本上我們正在追3月至6月的薪金。」

學校最初有派代表上庭，但無交答辯文件，又稱遺失資料，要員工交出勤紀錄。裁判官指僱主有完整舉證責任，但學校自8月中無再派代表出庭，案件要押後。裁判官更表明如果凱莉山代表再缺席，就會單方面聽員工證詞。

凱莉山後來拒派代表到勞資審裁處，處理員工追討欠薪的官司。（李穎霖攝）

汪栢賢辯解 不派人上庭因不想浪費法庭時間

凱莉山出現財政危機，創辦人汪栢賢成為眾矢之的，他主動邀請記者參觀學校，回應種種爭議，更將責任推到原有管理班底、擔任財務總監的弟弟汪中身上。

汪栢賢歸咎汪中令學校財政癱瘓，但汪中入稟向汪栢賢追討1,000萬元；汪栢賢指控汪中盜竊，汪中上月被捕，獲准保釋。

汪栢賢說要接管和重組管理層，「現在職員人數未定。有很多因謠言而離開的老師都回歸，亦有很多新人加入。師生比例和以前一樣，也會有新校長Paul Elmmes。」

但不派員上庭，汪栢賢就如此辯解：「我們不會再派人上庭，因為我們不想再浪費法庭資源，私下解決到就不要浪費法庭資源。」

▼汪栢賢主動邀約訪問▼



稱動用私人資金發薪 惟未能證實

記者反問這樣反而是浪費法庭時間，因為法庭要押後案件，亦表明向凱莉山派傳票，汪栢賢才如此回應：「我覺得一定要照程序。」

汪栢賢說部份員工欠薪已處理，又稱用私人資金支付部份薪金，部份人撤回入稟。但記者接觸到多位員工，未能證實到他的說法。

汪中（Martin）曾任香港凱莉山學校財務總監。（余俊亮攝）

家長追討債券 員工「拖字訣」處理

香港凱莉山學校中小學的學費，每年約15至20萬元，入學需要購買195萬元的提名債券。有多名家長指控，申請退還遭拒。前員工阿山說，基本上每日都有一兩個家長要求退錢，但學校用「拖字訣」處理。

「家長會打電話追不同部門，招生部、人事會計部、校務處、幼稚園也有。但學校的回覆很官腔，說因為社會運動和疫情，令資金流有問題，需時間處理。」阿山說，「基本上沒有給家長實質答案。」

▼凱莉山2016年屯門掃管笏動工儀式 但建校不成▼



前CFO指發債達兩億元 相關公司被高院清盤

凱莉山學校前財務總監汪中稱，學校發行債券達兩億元，汪栢賢表示不清楚：「我不知道詳情，債券有很多種，當時我沒有介入，我只負責發展。」

他稱不少債券已經處理和退還，但無法回答具體數目，「多少成？我無法回答你實際數字，所以不能亂說，剩下的不多。」

不過負責債券的公司「Mount Kelly Foundation Limited」，7月被高等法院頒令清盤。

汪栢賢回應凱莉山學校的種種指控，但未能夠釋出疑慮。（余俊亮攝）

校舍欠租 學校縮減規模

除了追薪追債，凱莉山位於官涌及尖沙咀的校舍，分別被業主入稟追租，尖沙咀好兆年行的校舍欠租至少1,500萬元，有兩層的單位要退租。

「好兆年行4樓和11樓，之前擴張得太大了，我們認為要開源節流，欠租的事件完結了，我們就把場地交回業主。」汪栢賢稱欠租事件已解決。

2018年的裝修費官司，法官判辭指汪栢賢不可信，說法誇張、無根據。（HCCT 72/2018判辭）

欠裝修費 法官指汪栢賢不可信

2018年凱莉山又被裝修公司，入稟追討180萬元裝修費，汪栢賢稱裝修質量有問題，亦突然向記者展示部份小朋友受傷的照片，稱不想曝光才令官司敗訴，「因為我們不想影響學校，亦不想托兒上出現問題。」

不過法官在判辭中，批評汪栢賢不可信，說法誇張和未經證實。

凱莉山學校文件指，有收取相當於三個月學費的押金。教育局指，無收到凱莉山學校收取押金的申請。（學校文件）

收三個月學費押金 教育局未接獲申請

教育局曾警告凱莉山幼稚園，違規收取入學押金，雖然幼稚園事後已停止有關做法，但記者取得一份文件，發現中小學部仍繼續收取「押金」，文件列明「入學押金等同三個月學費」。

汪栢賢否認有關做法。但教育局指，未接獲收取三個月學費押金的申請，會了解及跟進。

凱莉山家長J先生（化名），直言風波不斷已失去信心，已安排子女轉校。（鄭子峰攝）

稱有新資金如常開學 家長失信心

面對風波不斷，有家長失去信心。「信不過，汪栢賢說話很多都不實在，當時我覺得他不太有禮貌。我們決定轉校。」家長J先生（化名）表示，有出不到糧的職員，勸他們停交學費，「因為即使替學校收學費，學校亦不向職員支薪，職員說不想騙家長，亦不想幫人騙家長。」

6月8日校方安排網上家長會，汪栢賢有出席，J先生說：「他不停稱帶了很多新資金，新投資者進學校，一切會如常。」

不過記者追問汪栢賢有多少新資金，他就說不便透露，「投資者一直都是同一班人，沒有新的。資金數量我認為有私隱疑慮，我只能說夠負責任，和夠學校營運多年。」

2016年7月7日，凱莉山首次開記者會，宣布在屯門建校大計。但用地未獲批准改變土地用途，又有偷步收生賣債券。（資料圖片 / 劉淩鋒攝）

教育局：嚴肅跟進投訴 違法會懲處

教育局指，一直十分關注有關學校的情況，曾多次明確提醒校方必須妥善照顧學生褔祉，及盡快處理教職員支薪事宜。有關該校運作及安排的其他投訴，會嚴肅跟進，若發現違法會懲處。

凱莉山創辦人汪栢賢，與曾任財務總監的弟弟汪中，互相指控偷錢，汪栢賢的太太和母親，又突然辭任經營學校的公司董事，《香港01》深入調查，發現當中關係錯綜複雜，30億元上市大計亦隨時觸礁。請留意第二集的報道。