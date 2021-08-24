貴族私立學校凱莉山醜聞持續發酵，由財困演變成家族糾紛。創辦人汪栢賢（WONG Pak Yin Edward），與曾任財務總監的汪中（WONG Chung Martin）兄弟決裂，鬧上差館和法庭，互相指責虧空公款。汪中稱汪栢賢為哥哥，但汪栢賢就大爆汪中是母親領養的養子，並非親弟弟。

汪栢賢常以投資者和家長自居，稱學校有危機才「出山」，但其太太和母親，一直擔任公司董事，員工均指他是幕後負責人。

汪栢賢今年6月曾接受財經雜誌訪問，大談30億元上市融資大計，但他接受《香港01》訪問就否認計劃上市。記者獲得上市前的融資簡介文件，汪中指已集資2,000萬元。



凱莉山學校調查・專頁｜英國貴族學校香港分校 財困亂賬醜聞內幕

凱莉山學校調查・1｜欠薪欠租欠債被清盤 創辦人汪栢賢未能釋疑

凱莉山學校調查・2｜兄弟決裂互斥盜用公款 30億元上市大計觸礁

▼英國凱莉山Mount Kelly本校▼



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英國的凱莉山學校是傳統名校，位於英格蘭西南部德文郡的塔維斯托克（Tavistock），不少畢業生可升讀牛津、劍橋。

非牟利的「英國凱莉山基金會」，2016年授權汪栢賢的關聯公司開設香港分校，中小學每年學費15至20萬元，以可升讀英國本校作招徠。

▼汪栢賢主動邀約訪問▼



汪栢賢妻母 任公司董事

香港學校今年爆出財困，汪栢賢今年5月曾發聲明，稱取得授權的公司叫「KA Holdings Limited」，已與經營學校的「Mount Kelly International Limited」終止合約。

不過根據公司註冊處，「KA Holdings」、「Mount Kelly International」，以及負責債券的「Mount Kelly Foundation」，董事都是汪栢賢的太太盧巧兒，和母親湯貴珍。根據教育局資料，湯貴珍為凱莉山學校校監。

盧巧兒和湯貴珍在7月辭去Mount Kelly International的董事，公司改名為「PM Education Operation」。而「Mount Kelly Foundation」已被強制清盤。

▼凱莉山2016年屯門掃管笏動工儀式 但建校不成▼



弟出面 兄幕後操縱

汪栢賢一直是背後話事人，但常以投資者代表和普通家長自居，對外一直由擔任財務總監的弟弟汪中出面，包括2016年11月的屯門掃管笏動土儀式，但之後建校不成。

凱莉山前財務總監、汪栢賢的弟弟汪中，接受《香港01》訪問時說：「大大小小的學校營運，汪栢賢都有直接干預、參與，財務上也是由他分配資金的走向。」

汪栢賢曾向家長發信，稱會功成身退。但他的妻子及母親，一直擔任學校相關公司的董事。（鄭子峰攝）

弟入稟追兄債 兄報警告弟

汪中今年8月初入稟，向汪栢賢索償超過1,000萬元。入稟狀指，2018年汪栢賢先後向汪中借了共950萬元，用於學校，但只有700萬元放入學校的戶口，250萬元入了汪栢賢私人戶口。

汪栢賢7月指控汪中將60萬元，從Mount Kelly International轉賬至個人戶口。警方8月以涉嫌盜竊將汪中拘捕，獲准保釋。

凱莉山學校前財務總監汪中（WONG Chung Martin）接受《香港01》訪問，大談他與哥哥汪栢賢的關係，以及學校賬目混亂事宜。（余俊亮攝）

兄指有支票遺失 弟指妥善入賬

「去年9月起，見到學校的運作開始癱瘓，大筆開支不支付，為何幾百元的開支都不付呢。有人刻意藏起學校的建設費和學費，學校就沒有收入。」汪栢賢指，到7月收到銀行通知，有支票未能兌現，才發現是一些已經遺失了的支票，「這只是一切的開端，我們從來都沒有想到是Martin（汪中），可能錢作怪。」

不過汪中否認汪栢賢的指控，「所有公司交給我的錢，我都有妥善入賬，全部有單據。」又指汪栢賢報警的60萬元轉賬有會計入賬存檔，「他也清楚這件事，而且我獲授權動用公司資金。」

香港凱莉山學校創辦人汪栢賢接受《香港01》訪問，將學校賬目問題責任推給非親生的弟弟汪中。（余俊亮攝）

轉賬至私人戶口 汪栢賢：絕對恰當

Mount Kelly International中銀戶口今年5月的賬單，在教職員之間流傳，其中多筆合共88萬元的款項，轉到汪栢賢私人戶口。

汪栢賢向記者承認賬單是真的，是意外外洩，轉賬的原因是「要鬥快」才將錢轉走。記者追問，轉賬至私人戶口是否恰當，他直言「絕對恰當」，又指太太兼董事盧巧兒簽了授權書，但汪中的轉賬無獲授權。

Mount Kelly International中銀戶口今年5月的賬單，在教職員之間流傳，其中多筆合共88萬元的款項，轉到汪栢賢私人戶口。（受訪者提供）

前CFO：學校資金用作私人開支

汪中亦提供一份200多頁，學校在中銀的交易紀錄，2016年至今有多筆款項，轉賬至汪栢賢私人戶口，亦有用來支付太太和多個私人住宅租金。「為何會有財困問題，因為汪栢賢多年來不斷從公司取走金錢作私人使費，例如買機票去旅行、訂酒、為職員租用住所等。」汪中說。

汪中指，只計現金，多年來汪栢賢取走3,500萬元，「太多由汪栢賢造成的支出對不上，我們要求他提供單據核數，但他都無法提供。」

2021年5月，香港凱莉山學校向家長發信，指汪栢賢已「回歸」學校。（鄭子峰攝）

汪栢賢否認全部指控

不過汪栢賢就否認汪中的全部指控。記者追問「多年來有提走學校款項、交租、買酒紀錄，請問你有做嗎？」汪栢賢回應：「沒有，絕對沒有。」

汪中（WONG Chung Martin）一直稱汪栢賢為哥哥，但在凱莉山學校賬目問題爆出後，汪栢賢指汪中為其母親領養的樣子，並非親生弟弟。（余俊亮攝）

爆身世之謎 弟：未聽過領養之說

汪中稱汪栢賢為哥哥，但汪栢賢就大爆汪中是母親領養的養子，並非親弟弟。

汪栢賢形容汪中「走火入魔」：「家事不想講太多了，現在變成這樣。」

但汪中表示，從未聽過領養之說，一直認知二人為親生兄弟，又反指汪栢賢不是：「多年來他的處事方法不誠實，遮遮掩掩、 左騙右騙。」

2021年6月《資本雜誌》，汪栢賢在訪問中大談上市大計。（資本雜誌網站）

6月大談上市大計 8月否認

兄弟決裂，官司未有結局，但種種醜聞就影響凱莉山的上市大計。今年6月汪栢賢接受雜誌訪問，大談融資上市擴展計劃，稱集團估值30億元，計劃2023年上市，年收入達6億元，更要在日本、馬來西亞、中國內地開分校。

不過汪栢賢對《香港01》記者說，無計劃上市，「很多人將我們商業化，有些人刻意說我們會上市，其實根本是無法上市的，我們管不了別人說什麼。」

香港凱莉山透過開曼群島離岸公司集資。（余俊亮攝）

開曼群島離岸公司集資2000萬元

汪中又指控汪栢賢，在英國凱莉山和校董會不知情的情況下，去年起藉上市為由，以開曼群島註冊的離岸公司「Mount Kelly Cayman」集資逾2,000萬元。

不過汪栢賢否認：「這不是上市前集資，是開曼群島一個戶口，用來建校，那是一個全球發展。不會如前人一樣，將所有（分校）併在一起。」他指英國凱莉山將參與合作。

▼凱莉山集資簡介文件▼



融資簡介列前校董資料 澄清早已辭職

記者獲得一份「Mount Kelly Cayman」2020年8月的融資簡介，列明在港交所的上市計劃，與汪栢賢接受雜誌訪問所講，集團估值和上市時間表吻合。

但文件列出的管理層梁錦芳，透過《香港01》澄清，2019年起已辭任所有職務，再無任何關係，考慮追究。梁曾任東華三院11年營運總監，亦曾任香港凱莉山執行董事兼校董。

「我一直以來的想法是，無論他如何花錢，如員工能收到薪金，學校可正常營運，也沒所謂。」汪中直言，後悔沒有更早揭發事件。

▼香港凱莉山尖沙咀好兆年行校舍▼



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汪栢賢和汪中各執一詞，記者繼續調查，發現汪栢賢曾經入獄和改名，近年亦捲入多宗官司庭上證詞與訪問的說法有很大出入，請留意第三集報道。