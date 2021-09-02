凱莉山學校關聯公司清盤　負債3億現金剩7000　家長：學債凍過水

香港凱莉山學校陷財政醜聞，曾負責學校開支、員工出糧及發行部份學債的關聯公司「PM Education Operation Limited」（原名Mount Kelly International Limited），昨日（1日）召開債權人會議。會上文件揭該公司負債逾3億港元，但只剩約7,000元現金。

有與會家長表示，公司董事在會上「一問三不知」，直言每張192萬元的學債「凍過水」，現時已報警，只能等警方行動。

雖然該公司之前的董事是凱莉山學校的校監湯桂珍及其媳婦盧巧兒，但學校就指其為「前營運商」，校方昨日聲明指該公司資不抵債，會將事件交獨立清盤官進行資產的調查和追回，惟未交代會如何處理大批前員工欠薪，以及董事責任問題。



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▼PM Education Operation Limited 清盤文件▼



召債權人會議 數十債主出席

「PM Education Operation Limited」原名為Mount Kelly International Limited，香港凱莉山學校創辦人汪栢賢早前接受《香港01》訪問時，形容該公司為「外判經營商」。該公司改名前，原董事是汪栢賢的母親湯桂珍、妻子盧巧兒，湯亦為凱莉山學校校監，之後董事改為黃智森。

汪栢賢的妻子盧巧兒，母親兼校監湯貴珍，7月28日辭任公司董事，同日委任黃智森（左）接任，他曾於法庭上稱自己是汪栢賢的私人助理。（王海圖攝）

公司於8月啟動清盤程序，並於昨日（1日）早上召開債權人會議，由黃智森及律師主持，並有數十名家長、前員工及服務供應商代表出席。

公司負債3億 流動現金僅7000

記者獲得公司向債權人提供的資產及負債狀況說明書（Statement of affairs），發現公司賬面估值逾千萬港元，惟董事估算後，認為公司只剩10萬元資產，現金只有7,111元，並負債逾3億元。

公司向債權人提供的資產及負債狀況說明書（Statement of affairs）指出，公司只剩10萬元資產，現金只有7,111元，更負債逾3億元。（受訪者提供）

最大債主為關聯公司 已被高院清盤

有關文件亦有列出公司負債的詳細資料，該公司最大「債主」為負責學校債券的Mount Kelly Foundation Limited，欠債逾1.6億元，惟該公司7月已被高等法院頒令清盤。

公司同時亦有債務，拖欠學校另外兩間關聯公司，KA Holsings (Cayman) Limited 及 KA (Holdings) Limited，並欠學校創辦人汪栢賢逾66萬元。

PM Education Operation亦有逾6,100萬元關於學校債券的債務、逾1,500萬元關於欠薪的債務，同時拖欠校舍業主、保安公司、裝修公司等服務供應商逾7,100萬元。

凱莉山學校三間關聯公司Mount Kelly Foundation Limited、KA Holdings (Cayman) Limited 及 KA (Holdings) Limited，皆為PM Education Operation的債主，公司欠學校創辦人汪栢賢逾66萬元，單是這幾項債務已逾1億6千4百萬元。（受訪者提供）

董事「一問三不知」 一度叫人離場

有出席者表示，會上有人要求公司董事黃智森解釋該公司、凱莉山學校，以及其關聯公司的架構，但黃無法解答有關問題。該出席者表示，有在場人士質疑黃智森身份，及接任董事的資格，現場一度變成「鬧交」，黃亦曾要求部份出席者離場。

▼汪栢賢主動邀約訪問▼



有出席會議的家長阿玲（化名）亦形容，會議場面一度混亂，指黃智森「一問三不知」，連簡單的問題都無法解答，又沒有提出具體償還債項的方案，令部份出席的家長和前員工變得激動。

會議原本要求債權人投票委任公司的清盤人，惟她指會議無法令出席者釋疑，不少人亦不信任PM Education Operation找來的負責清盤的公司，故所有出席者都無投票。

汪栢賢的妻子盧巧兒，母親兼校監湯貴珍，7月28日辭任公司董事，同日委任黃智森（中）接任，他曾於法庭上稱自己是汪栢賢的私人助理。（資料圖片 / 余俊亮攝）

家長：預咗攞唔返錢

阿玲2017年向該公司，購入一張價值192萬元的債券，至今年4月，學校爆出欠薪醜聞，又關閉學校，故向學校申請退學及贖回債券。學校曾表示完成重組後，會退回債券，惟之後一直沒有回音。至近日，有家長收到債權人會議的信件，她知道後向負責的律師行要求出席。

阿玲直言，自己和很多出席會議的家長一樣，「預咗攞唔返錢」。雖然無法取回該筆金錢對阿玲家庭的影響不算特別大，但她指該些金錢是「辛苦錢」，感嘆「騙錢原來咁簡單」。她表示，自己和不少家長已就事件報警，現時只能等警方行動。

她又認為，PM Education Operation今日向出席者派發的資產及負債狀況說明書或非正式文件，又相信部份家長如她一樣，本來沒有收到債權人會議信件，未向律師作出登記，認為公司真實的欠債金額或比文件列出的高。

汪栢賢早前接受訪問，稱退還家長債券的工作已接近完成，惟未計主要負責學校債券的Mount Kelly Foundation Limited，單是PM Education Limited已拖欠家長逾6,100萬元未還。（資料圖片／余俊亮攝）

凱莉山學校卸責前CFO 校監聲明其非親生子

香港凱莉山學校昨日透過公關發出聲明，指PM Education Operation Limited是「前任營運商」，公司資不抵債，形容將該公司清盤是唯一負責任的方法，又形容是「無奈」清盤。事件會交由獨立清盤官進行資產的調查和追回，惟未交代會如何處理大批前員工欠薪，以及董事責任問題。

聲明又將資不抵債的責任，推向凱莉山前財務總監、創辦人汪栢賢弟弟汪中（WONG Chung Martin）身上。又附上凱莉山校監湯桂珍的信件，指汪中是收養所得，並非親生兒子。

▼凱莉山學校聲明全文▼



汪栢賢妻母清盤前辭董事

PM Education Operation Limited 原董事為汪栢賢太太盧巧兒，及母親湯貴珍，二人7月底辭任公司董事，並由黃智森接任，旋即啟動清盤程序。黃智森早前代表學校出席勞資審裁處聆訊時，向法庭職員稱自己是汪栢賢的私人助理。

▼原董事為汪栢賢太太及母親▼



記者曾就員工欠薪，及盧巧兒、湯貴珍作為時任董事的責任問題，向學校公關查詢，但對方指有關問題會在債權人會議上討論，會議後亦未提供詳情。

凱莉山學校今年4月爆出欠薪事件，6月至今，已有超過60名前員工入稟追討欠薪，亦有家長就無法贖回債券報案。前稱Mount Kelly International的公司，7月因拖欠七名僱員約57萬元工資，被勞工處控告，被法庭罰款6.8萬元。積金局亦回覆指，凱莉山拖欠97名員工，共122萬元強積金供款。

學校前員工阿凱（化名）引述勞資審裁處裁判官早前的說法，如公司清盤勞審處就要停止處理所有未完成的案件，而前員工需轉到破產欠薪保障基金排期追討欠薪，認為學校創辦人汪柏賢拖延支付欠薪，斥其行為「賤格」。（李穎霖攝）

汪柏賢及弟弟、學校前財務總監汪中，互相指控對方偷錢，導致學校出現財困。汪柏賢早前主動邀請記者進行訪問，回應爭議，但當中說法有矛盾，他亦被發現曾因欺詐入獄。汪當時亦稱，退還家長債券的工作已接近完成。

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