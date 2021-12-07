南丫海難警方報告｜2000多頁調查文件曝光　曾建議開死因庭

2012年導致39人死亡的南丫海難，法官倫明高率領的調查委員會在翌年發表過238頁報告，而警方亦在2015年，向死因裁判官呈交2000多頁的死亡調查報告，涵蓋90幾名證人的口供，不過一直未有公開，直至今年應個別死難者家屬申索要求，才向家屬發放。

《香港01》獲得報告文件，發現警方總結指船公司負責人及海事處人員未曾在公開法庭中作供，建議召開死因研訊。不過死因庭去年按律政司意見決定，不召開聆訊。



2012年國慶煙花期間的南丫海難，39人死亡。（資料圖片）

2012年國慶煙花，載有127名乘客和船員的港燈客輪「南丫四號」，被港九小輪海泰號床撞擊後迅速沉沒，造成39人死亡、92人受傷。

當時特首梁振英委任上訴法庭法官倫明高，出任「南丫島附近撞船事故調查委員會」主席，委員會在2013年提交238頁的報告，批評南丫四號設計、建造、檢驗過程中及接二連三出錯，監管制度本身有嚴重問題，提出13項改善建議。當時報告遮蓋部份內容，直至2015年9月底才公開完整內容。

警方2015年向死因裁判官呈交2000多頁的《南丫海難死亡調查報告》，有91名證人的口供，總結建議召開死因研訊。（余俊亮攝）

警方報告：船公司海事處人員未曾公開作供 建議開死因庭

警方亦在2015年向死因裁判官呈交《南丫海難死亡調查報告》，2000多頁報告中，有91名證人的口供，包括13人名乘客或難屬，11名有利船廠人員，22人海事處職員。

根據報告，南丫四號沒有安裝水密門，而水密門的圖則亦有多個版本，船公司的說法不一前後矛盾，海事處驗船時沒有發現船結構不符合圖則。

警方總結指，船公司負責人及海事處人員未曾在公開法庭中作供，海難的成因尚待釐清。基於案件嚴重、敏感有重大公眾利益，建議召開死因研訊。

It is recommended that a Death Inquest be held to ascertain the cause of death of the deceased. 警方《南丫海難死亡調查報告》2015年4月23日

警方2015年向死因裁判官呈交2000多頁的《南丫海難死亡調查報告》，有91名證人的口供，總結建議召開死因研訊。（余俊亮攝）

死因裁判官裁定「非法被殺」 不開死因庭

不過司法機構在2020年10月收到律政司的意見，並綜合倫明高法官的《南丫島附近撞船事故調查委員會報告》，以及警方的《南丫海難死亡調查報告》，決定不召開死因庭。

死因裁判官向家屬發信，認為調查委員會報告及引申的刑事審訊，已全面披露遇難者的死因和死亡環境，警方及後獲得的額外證供，無帶來幫助和改變，亦未發現欠缺水密門的證據，因此完全接納委員會報告及刑事案件裁決，裁定遇難者死亡結論為「非法被殺」。

司法機構指，不評論個別案件。律政司指，內部工作不會對外公開。警方回應傳媒查詢指，呈交報告至死因裁判官後，收到指示毋須展開死因研訊。

▼南丫海難死者家屬12月7日發表公開信▼

