南丫海難警方報告︱家屬索副本付9000元影印　反駁林鄭不宜公開論

南丫海難事件造成39死92傷，警方曾在2015年向死因裁判官提交《死亡調查報告》，建議召開死因研訊，惟未獲接納。運輸及房屋局亦曾承諾公開內部調查報告，但至今仍未履行承諾。

家屬去年獲司法機構通知，可以索取副本，但用了六個月時間才最終拿到文件，單是影印費用就要9000元。

特首林鄭月娥今日（7日）出席行會前，稱運房局內部調查報告涉及很多個人資料，故不適宜公開報告。多名南丫海難家屬發表聯署公開信，稱家屬仍未有機會了解事件的完整真相，批評政府以行政權力蓋過真相及公眾利益，亦漠視警方八年來的調查。



▼南丫海難死者家屬12月7日發表公開信▼



去年通知可取副本 影印費每頁4元

警方於2015年向死因裁判官呈交的2,200多頁的《南丫海難死亡調查報告》，但報告一直未有公開。直至2020年11月，司法機構決定，不召開死因研訊後，才通知死難者家屬，可以拿死亡報告的副本。

有死難者家屬用了六個月時間申請，換來一大箱文件。根據《死因裁判官（費用）規則》附表，「關於某人的警務人員報告的副本」，收費是每頁4元，換言之要取得2,200多頁的報告，就要花近9,000元。

有家屬接受傳媒訪問時指，獲得報告後不敢讀下去，看到第一頁家人的名字已經痛哭，着傳媒幫手分析報告。《香港01》及後亦獲得此份報告的副本。

▼2000頁警方調查報告部份內容▼



林鄭月娥今日表示，南丫海難是令人非常傷痛的悲劇，又稱明白死難者家屬的心情，但強調「香港畢竟是個司法為主的地方，如果完成司法程序，包括是否召開死因庭，我們都需要尊重司法決定。」

林鄭又指，須尊重法庭的決定，運房局內部調查報告涉及很多個人資料，如果公開就要作大量遮蓋，「一直嘅看法係不適宜公開，所以至今仍然是這個立場。」

特首林鄭月娥今日出席行會前，稱運房局的內部調查報告涉及很多個人資料，故認為不適宜公開。（李澤彤攝）

梁振英曾指「絕不姑息」 張炳良稱報告「無可能唔公開」

不過林鄭言論旋即引起南丫海難家屬不滿。多名家屬最新發表公開信駁斥林鄭說法，公開信批評，林鄭當年以政務司司長身份，在南丫海難後履⾏職務，之後並無就事件約見家屬會面。信中又指，現屆政府多番以「⾏政主導」作公開發⾔，但今日又變成「司法為主」，質疑政府有多少不同的標準及說法。

對於林鄭今早指出，有關運房局的海難內部調查報告，「一直嘅看法係不適宜公開」。家屬在信中反駁，時任特⾸梁振英曾以特⾸⾝份稱「絕不姑息」，而時任運房局局⾧張炳良亦曾稱「報告絕無可能唔公開」。家屬質疑，若林鄭「一直不適宜公開」的說法屬實，又該如何解釋及追究梁振英及張炳良二人說法，亦批評政府沒有兌現對廣大市民作出的公開承諾。

難道特⾸是要忘記這班為慶祝國慶⽽遭遇慘劇的死傷者與及他們的家屬嗎？⾹港 特⾸是如此這般向祖國交代為國慶遭難的市民的嗎？ 家屬公開信

家屬在公開信中又指，香港政府除於事發的2012年，及之後的2013年曾積極跟進，之後大部份時間皆無視家屬的疑問與困苦，形容情況令家屬陷於無⽌境的徬徨無助與憤怒之中。家屬又引述港府2001年7月，就庾文翰事件紀律聆訊發表的聲明，指當局當年都可披露涉案受查人數、職級及後續處理等資料，顯示政府有責公開完整真相。

家屬又指，今年是南丫海難9周年，但只見特首及官員為國慶而「滿臉春⾵笑容」，未見因當年海難帶一絲傷感。對於林鄭今天稱「明⽩死難者家屬⼼情」，家屬質疑，所說的理解都是「貓哭老鼠」，認為政府有責任公開完整真相。