南丫海難警方報告｜消失的水密門　設計製造驗船　前後矛盾卸責

警方2015年呈交死因裁判官的《南丫海難死亡調查報告》首次曝光，《香港01》獲得2000多頁報告全文。被撞擊的「南丫四號」迅速下沉的關鍵，在於入水船艙未有如圖則所示，安裝水密門。警方調查發現，關於水密門的圖則、設計及驗船，都有多番矛盾，多個環節連番出錯。

船隻設計公司及職員，對於水密門的設計說法矛盾；內地的船身製造商，曾以文件通知香港的造船廠財利，要加裝水密門，但財利表示無收過；水密門消失，連帶令船隻風險計算出錯；更揭發海事處職員未受訓如何驗船，看油漆新舊了事。



南丫海難周年祭，家屬在海旁展示事發後的相片。（資料圖片／張浩維攝）

2012年10月1日，「南丫四號」在南丫島對開水域被港九小輪「海泰號」撞擊後，船尾不足兩分鐘便已下沉，事故造成39人死亡。海難後，警方就事件進行調查，至2015年向死因裁判官提交逾2,200頁的調查報告。

獨立專家：水密門若無「消失」 或不會沉船

報告指出，警方獨立委聘了外藉船舶工程師York調查，及檢查「南丫四號」殘骸，證實造船廠財利提交、關於抗沉的破艙穩定性數據，是基於「南丫四號」下層的油箱房及舵機房之間，有安裝水密門計算而成。不過，現實中該水密門並不存在，以至數據計算出錯。

撞擊之後，海水從「南丫四號」被撞穿的第四艙及油箱房湧入，而因無裝水密門，海水同時湧入舵機房。York總結指，如船上有按圖則安裝水密門，「南丫四號」在撞擊後，可漂浮更長時間，如不計算風浪等因素，船隻甚至不會下沉。

警方獨立委聘了外藉船舶工程師總結指，如船上有按圖則安裝水密門，「南丫四號」在撞擊後，可漂浮更長時間。（南丫海難死亡調查報告）

驗船看油漆新舊不帶圖則 海事處職員認無受訓

報告亦指出，警方向25名現職或時任海事處的驗船職員錄口供，當中19人審批過「南丫四號」的圖則，亦有兩人看過財利提交的破艙穩定性數據，但上船視察的職員，並未察覺到圖則和現實的差異，無發現船隻漏裝水密門。

口供亦揭露，至少六名海事處職員表示，無受過正式驗船訓練，亦有職員指出，無驗船明文指引，亦無規定驗船時須帶同圖則。而海事處部份職員驗船的時候，只看油漆的新舊，來判斷有無改裝，若覺得無改裝，就不會再看圖則。

警方2015年向死因裁判官呈交2000多頁的《南丫海難死亡調查報告》，有91名證人的口供，總結建議召開死因研訊。（余俊亮攝）

新加坡繪圖公司及職員互卸責 有無水密門至今成謎

「南丫四號」無跟據圖則安裝水密門，警方曾聯絡負責繪製圖則的新加坡公司「Naval Consult Pte Ltd」，但公司董事與繪圖員的說法不一，分別指控對方出錯，誤於圖中加上水密門，該位置原應該是通道口。

換言之，究竟圖則中是否應該要有水密門，至今成謎。而這間新加坡公司，已經解散。

「南丫四號」圖則由新加坡公司「Naval Consult Pte Ltd」繪製，原本有標明要安裝水密門。（南丫海難死亡調查報告）

內地船身製造商 通知香港船廠加裝水密門

警方亦發現，財利與建造「南丫四號」船身的梧州船廠，曾於造船階段，討論水密門問題。外判商1995年曾以文件通知財利，需在船身運抵香港後，於油箱房與舵機房之間安裝水密門。

有財利職員向警方承認，見過有關文件，財利亦負責在原本安裝水密門的位置，開孔建通道口，惟財利一名「羅姓董事」否認有見過這些文件。

2012年國慶煙花期間的南丫海難，39人死亡。（資料圖片）

根據調查報告，圖則和文件，需要財利一位名為「Ken Lo」的人士批核，才能提交至海事處。比對財利的董事資料，相信Ken Lo就是表示無見過梧州船廠文件的「羅姓董事」羅愕瑩。《立場新聞》報道指，曾向財利及羅愕瑩查詢，但未獲回覆。

調查報告指出，圖則和文件，「南丫四號」需要財利一位名為「Ken Lo」的人士批核，才能提交至海事處。（余俊亮攝）

警方又向多名財利職員錄口供，發現無人知道涉事的通道口何時出現，亦無人負責核對圖則，確保船隻按圖則建造，繪圖員亦無發現破艙穩定性的計算，與船艙的實際建造不同。

報告又引述政府化驗師，指船上的坐椅無鑲緊，容易鬆脫，亦指出船上並無小童救生衣。

▼南丫海難死者家屬12月7日發表公開信▼

