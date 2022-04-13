選舉開支｜報稱民主派劉卓裕獲BVI公司捐170萬　盛智文曾報持有

立法會選舉開支出爐，參選新界西南選區、報稱獨立民主派的劉卓裕，申報獲一間英屬處女島（BVI）註冊的離岸公司捐贈170萬元，成為焦點之一。《香港01》發現，蘭桂坊集團主席、選委盛智文九年前曾申報全資持有該公司。

蘭桂坊集團無正面回應盛智文是否捐款人，只強調一切遵從選舉相關規例；劉卓裕無聽記者電話，僅透過文字回應表示根據選舉條例申報捐款。

另外，選委會界別勝出的聖公會牧師管浩鳴，亦申報獲離岸公司提供車輛及司機服務，開支三萬元。



報稱獨立民主派的劉卓裕，去年參選立法會選舉，獲一間離岸公司捐款170萬元。（資料圖片／余俊亮攝）

BVI公司三筆現金捐款 無黨派直選最吸金

荃灣區議員劉卓裕申報，去年底參選立法會選舉新界西南選區，獲一間英屬處女群島（BVI）註冊公司「Vital Fountain Limited」，捐款三筆合共170萬元的現金，成為無黨派的地區直選參選人中「吸金力」最強的參選人。

劉卓裕的開支不少用於宣傳，包括用30萬元在公關，24萬元用在宣傳車，21萬元攝片及製作。

蘭桂坊集團主席、選委盛智文9年前曾申報，持有向劉卓裕捐款的BVI公司。（資料圖片／廖雁雄攝）

盛智文曾向西九申報擁捐款離岸公司

盛智文過去曾出任西九文化管理局董事局成員，根據他在2013年向西九文化管理局的申報，他全資擁有BVI公司「Vital Fountain Limited」，用作投資控股（Investment Holding），並於2008年9月起出任該公司的非授薪執行董事。

2021年立法會選舉，劉卓裕在新界西南選區落敗，雙議席雙票制下，民建聯陳恒鑌（右）、工聯會陳穎欣（左）當選。宣布結果時，劉卓裕並無在台上。（資料圖片 / 張浩維攝）

盛智文、劉卓裕無正面回應

《香港01》曾就捐款問題向盛智文查詢。蘭桂坊集團回覆指，一切都是根據與立法會選舉相關的選舉活動指引及規例進行，無其他補充。回覆並無正面回應盛智文是否仍持有該BVI公司，及有否捐助劉卓裕、捐助原因等問題。

記者曾多次致電劉卓裕，均無聽電話。他之後透過文字回應，表示「本人根據選舉條例申報有關捐款」，並無正面回覆其他關於捐款人身份，及捐助原因等問題。

盛智文出任主席的蘭桂坊集團回覆指，一切根據與立法會選舉相關的選舉活動指引及規例進行，但無正面回應其他問題。（資料圖片／羅君豪攝）

盛智文曾稱願助民主派參選 劉報稱獲商人選委支持

去年10月底，盛智文參選立法會選委會界別，最終落敗，但他曾呼籲民主派參選，指如民主派爭取選委提名上遇到困難，會盡力幫助他們取得提名。他當時指，認為民主派加入會令議會更多元，又指大家都是香港人，黨派不同並不重要。

至11月，劉卓裕報名參選後向傳媒表示，在一名知名商人選委的協助及轉介下，最終取得10個提名參選，但稱不便透露該選委的身份。

劉卓裕當時指，自己與該名商人選委的政治理念、對民主發展及反修例運動的看法不同，但該名選委仍贊成其理念，故在已提名他人的情況下，仍提供協助。

劉卓裕2019年以民主派素人身份參與區議會選舉，在荃灣愉景選區擊敗田北辰。（資料圖片／梁鵬威攝）

2019年勝區選 去年選立會遭民主建制夾攻

2019年反修例示威衝突爆發後，劉卓裕以素人身份參加區議會選舉，並擊敗盤踞荃灣愉景選區多年的自由黨立法會議員田北辰，成功當選，不久後退出有份成立的地區組織「荃民議政」。至去年7月的宣誓風波，230名民主派區議員辭職，劉卓裕選擇留守議會，並成功宣誓。

去年11月，劉卓裕宣布參選，指認為「民主派不應躺平」，引來部份主張杯葛選舉的民主派人士批評，亦被建制派攻擊是「扮民主派」。劉卓裕敗選後，曾向傳媒稱自己太天真，又指追求民主的同路人對香港政制太失望，自己無法扭轉局面。

聖公會牧師管浩鳴申報2021年立法會選舉開支，獲非香港註冊公司捐贈三萬元車輛服務。（資料圖片／羅君豪攝）

管浩鳴同獲離岸公司捐助

除劉卓裕外，立法會選委會界別議員、聖公會牧師管浩鳴於選舉期間，亦接受來自離岸公司的捐助。管浩鳴申報，一間名為「Cheerful Country Enterprise Limited」的公司，向他捐出價值三萬元的車輛及司機服務。該公司在港並無註冊記錄。

管浩鳴早前回覆記者稱，一名「私交的朋友」借出車輛，並指申報捐贈時可使用「Cheerful Country Enterprise Limited」的名義，惟稱不知道該公司無在港註冊，只稱是朋友擁有眾多公司中的一間。

香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強指，BVI公司及政黨捐款與參選人，款項來源同樣不透明。（資料圖片／鄭子峰攝）

蔡子強：政黨捐款亦不透明

香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強指，在過往的選舉中，甚少見到以離岸公司名義向參選人捐贈的案例：「用BVI公司相信是想隱藏捐贈者身份，怕麻煩。」

蔡子強認為，有關做法的透明度低，難以知道捐款來源，並不理想。不過，他亦指出，不少有政黨背景的參選人，由政黨一筆過捐出與其選舉開支總額相近捐款，做法同樣不透明：「香港無政黨法，政黨不需公開收到的捐款來源，隱藏很多金錢的來源。政黨向參選人捐款，外界同樣不會知道款項的實際來源。」

2017年，前財政司司長曾俊華宣布參選行政長官選舉前一日，獲前政協、溢達集團董事長楊敏德的BVI公司「Prescill Holdings Limited」借款300萬元，用作競選活動和辦公室開支。