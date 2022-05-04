01獨家｜粉嶺高球場准售8億元新會籍　曾倡禁售期　條款最終消失

私人體育館會籍需求若渴，可在短時間內可以升值數倍。以香港哥爾夫球會為例，凍結30多年後解封發售新會籍，一手價格已由2019年的1,350萬，升至現時的1,680萬元，升幅約25%。民政事務局在2019年雖曾檢討私人遊樂場地契約，但新地契未有加入當時政府跨部門工作小組建議的「禁售期」等防炒賣條款。

記者於上月21日就為何沒有將防炒賣會籍建議納入新地契，民政局至截稿時未有回覆。有立法會議員同意，政府應規定會籍的轉讓次數及「禁轉讓期」，以打撃有人炒賣會籍獲利，認為即使加入相關限制，不會惹起私人體育會太大的反對聲音。



2018年3月，社民連等團體進入粉嶺高球場示威。（資料圖片 / 黃偉民攝）

修身堂購會籍 上市公告指有轉售價值

私人體育館會籍由於入會費高昂且門檻高，一直被視為城中身份象徵。由於會籍數量有限，加上只有公司會籍可以轉讓，故部份體育館公司會籍可以在短時間內升值數倍，具有轉售價值。

以香港哥爾夫球會為例，上市公司修身堂（8200）4月11日發公告，披露以1,500萬元直接向球會購入會籍時，亦指有參考球會會籍的過往市場價格及其於哥爾夫球行業的地位，認為球會會籍存在二手市場及具有轉售價值。

以往不同團體曾到粉嶺高球場示威，要求收回建樓。（資料圖片 / 張浩維攝）

1970年僅售5000元

事實上，香港哥球會會籍市值不斷飄升。球會在1970年起曾以5,000元出售公司會籍，其後在1986年凍結會籍數目，更令市價急速上升，1989年已升至400萬元；2015年，有上市公司公告，會籍的市值升至1,280萬元。

新發售一手會籍 三年內升幅約25%

即使政府於2019年宣布收回球會部份粉嶺高爾夫球場場地建屋，亦未有影響球會會籍價格。球會在同年即以1,350萬元重新出售公司會籍，近日會籍價格更已上升至1,680萬元，三年內升幅約25%。

香港哥爾夫球會公司會籍數目為401個，每個會籍售價1680萬元。（香港哥爾夫球會網站）

會籍轉讓需付25% 2010至2020年球會收逾3億

會籍價格短時間內升值數倍，會員可透過轉售獲利的同時，球會亦可獲取當中的轉會費。據香港哥爾夫球會《公司章程》 ，如會籍成功轉售，球會可收取轉讓價格的25%。

翻查球會由2010至2020年報，十年間透過會籍轉會費已賺取逾3億元，當中以2020年最多，一年便賺取逾6,432萬元轉會費。

+ 2

政府工作小組曾倡設會籍禁售期 防炒風

民政局在2014年曾就私人遊樂場地契約政策檢討， 成立跨部門工作小組，成員包括發展局、地政總署及規劃署的代表。當時的工作小組就曾建議政府， 要求私人體育會於發行新債券時加入不得在一段時間內在市場自由轉讓該等債券，或只可原價售予相關私人體育會的條款，以防止私人體育會或其會員通過炒賣會籍獲利。

相關建議在公眾諮詢階段獲回應者大致支持，惟政府在2020年批出新地契， 未有加入防跨部門工作小組建議的「禁售期」等防炒賣條款。記者於上月21日就為何沒有將防炒賣會籍建議納入新地契，民政局至截稿時未有回覆。

擁有粉嶺高球場會籍的行政會議成員湯家驊認為，毋須監管公司會籍轉讓。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

湯家驊認為毋須監管

有香港哥爾夫球會個人會籍的行政會議成員湯家驊表示，自己未見私人體育會會籍有炒賣情況，又指轉讓會籍屬會員權利，並沒有違法，即使市價飄升亦只是供求問題並非炒賣。他又指，即做球會可以在會員轉讓會籍中賺取轉會費，但相關金額亦是用在球會設施上，「不是用來分花紅比會員」，故認為政府毋須作出任何監管。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓則認為，政府應規定會籍的轉讓次數及設「禁轉讓期」，如限制新會員在五年內不可轉讓會籍及每個會籍只可轉讓三至四次。（資料圖片／張浩維攝）

謝偉銓建議五年禁售 設轉讓次數上限

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓則認為，政府應規定會籍的轉讓次數及設「禁轉讓期」，如限制新會員在五年內不可轉讓會籍及每個會籍只可轉讓三至四次。他續指，理論上，公司在購入會籍前應已深思熟慮過，故短時間內要轉售的情況並不合理，「入會費那麼貴，應該是深思熟慮過後的決定。」他表示，炒賣會籍情況不多，相信即使加入相關限制，亦不會惹起私人體育館太大的反對聲音。

▼重溫01偵查 貴族俱樂部系列報道▼



【貴族俱樂部】私人體育會季度報告首曝光 互動地圖 偵查報道