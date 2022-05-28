第五波疫情回顧・3｜逾半死亡自院舍　院長見盡黑箱車　無奈自救

第五波新冠病毒疫情奪去香港9,000多條生命，超過55%都是院舍院友，98%的院舍失守。醫管局曾指院舍拒絕接走輕症院友，但院舍又擔心院友返回後會傳播給其他抵抗力弱的院友。

安老事務委員會委員李輝擔任院長的元朗基德（泰衡）護老院，九成院友感染，23人死亡，她說入行這麼多年，首次見到這麼多次黑箱車，認為原址隔離是錯誤決定，怒斥政府部門各自為政，無協調、無指揮。



深水埗溫暖護老院職員哭訴已被困五日，不准離開亦沒有人派飯。（資料圖片 / 陳傲淇攝）

2月初確診數飆升，安老和特殊院舍陸續失守。深水埗溫暖護老院職員向記者哭訴：「2月8日已經爆發，現在（12日）仍未送我們去隔離，又不准我們回家，又無食物，又無人來圍封強檢，什麼都沒有……沒有老人家，已經全部撤走，剩下十個員工在等死。」

最終全港98%的院舍失守，第五波疫情奪取了9,000多條生命，超過55%是院舍院友。

元朗基德泰衡護老院九成院友染疫。（蘇煒然攝）

安老事務委員會委員李輝擔任院長的元朗基德（泰衡）護老院，九成院友受感染，23名院友死亡。

「有三個是死在這裏，有三個是黑箱車送屍體走，這幾十年都未試過，召喚救護車20多個小時都未到。有些是你見到，院友已經不行了，血含氧量一直跌下去，呼吸又好急促。在高峰那兩個星期內，是要自救 無助、無奈 。」李輝說。

2月17日，醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞指，有院舍拒絕接回輕症長者。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

院友確診，院舍環境又無法將其隔離，只能將他們送院，不過醫院急症室爆滿，又要將院友推回院舍，慘變「人球」。2月17日，醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞在疫情記者會中開腔，呼籲院舍合作：「有些院舍送長者來急症室看醫生，就算醫生評估過，長者情況適合回院舍，但院舍都拒絕接收病人。」

安老事務委員會委員、元朗基德泰衡護老院院長李輝斥政府部門各自為政。（蘇煒然攝）

不過李輝認為，原址隔離是錯誤決定：「都是沒有辦法中的辦法，因為你未有『方艙』，社區隔離設施未有，最重要的是你人力未有。」

疫情中段，當局才將院友送到亞博館隔離治療。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

醫院爆滿，隔離設施不足，又無按需要分流，輕症院友要返回院舍，加劇再傳染的風險，到後期當局才將院友集中隔離和照顧。

「第五波是充分體驗到，政府部門是各顧各的，沒有協調、沒有統一的指揮中心……那麼發達的城市，會有那麼多甩漏 ，好像是世級笑話。」李輝說，第五波疫情證實院舍非用來隔離高傳染性疾病處所，「因為一有個案就一定傳開，而且傳開的長者都是體弱多病，即你留一個定時炸彈在他身邊，遲早也會炸死他。」

元朗基德泰衡護老院無密閉空間，難以做到隔離。（蘇煒然攝）

李輝回憶，其院舍由初初21人確診，到一個多月後確診率是九成，「一幕幕令自己心痛是，做了30多年，好少是見到黑箱車，上來運送屍體走。」

香港從堅持「清零」，到被迫「共存」，新加坡就一早為「共存」做準備，Omicron這輪疫情只有500多人死亡。下一集我們看看，恢復正常生活之路，有什麼可以借鏡。