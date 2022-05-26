第五波疫情回顧・1｜追查爆發源頭　久守必失為何香港毫無準備

新冠病毒疫情持續兩年多，第五波年初爆發，本港超過100萬人確診，近萬人死亡。Omicron高度傳染性，防不勝防，院舍成重災區，香港從一直跟隊內地「清零」，短短幾個月間被迫「共存」，到現在每日持續約300宗新確診，防疫限制逐漸放鬆，但專家又預告可能有新一波。

《香港01》一連幾集，追查爆發源頭，檢視為何政策失效，會拖垮醫療系統，及造成院舍大規模爆發，並探討如何恢復日常。



1月21日，葵涌邨多幢樓圍封強檢，最長被封七日 。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

Omicron殺入香港，涉及多個群組，包括國泰空少違反檢疫規定到酒樓用膳傳播，同時亦有Delta變種病毒傳播，當局要滅殺倉鼠。

但真正令社區爆發的源頭，是經杜拜轉機返港的巴基斯坦裔婦人，入住油麻地海景絲麗酒店，懷疑檢疫期間因為酒店換氣量不足，被對面房住客傳染。巴裔婦人的丈夫曾到葵涌邨拾荒，將病毒帶入社區，到他們確診時已是抵港後第26日。

2022年1月16日，政府專家顧問、港大教授袁國勇視察油麻地海景絲麗酒店，追查Omicron傳入社區的漏洞。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

「Omicron入侵本地社區，是由於機組人員所引起的，當時有『望月樓』酒樓的個案，亦有『跳舞群組』個案，我們已成功切斷，這兩條傳播鏈的傳播。」2022年1月27日，本港疫情升溫，行政長官林鄭月娥傍晚見記者時，解釋了社區爆發來源。

巴裔夫婦的女兒說，曾被鄰居不友善對待。（香港01記者攝）

「爆發源頭」被檢疫酒店漏洞

《香港01》記者找到這個巴裔家庭，夫婦的女兒坦言，曾被鄰居不友善對待，「有些人指摘我們。有些人說完我們後，去搭另一架升降機，在我們回來時，很多人都不用我們的升降機。」

她說同住的家人都曾染疫，其他不願多談，強調父親已無再去葵涌邨。

住葵涌邨的何小姐（化名）指當時不斷延長禁足，大家都會感到憤怒，每天落樓檢測時也會害怕，怕脫下口罩進行採樣時中招。（梁祖饒攝）

葵涌邨居民：每天落樓檢測都害怕

疫情初期，葵涌邨是「重災區」，政府大規模圍封，最久的一幢封了七日。居民何小姐（化名）說：「不斷延長禁足，大家都會感到憤怒，雖然政府有提供物資，但大家都要上班，感覺是無了期，不知禁足到何時。每天落樓檢測時也會害怕，怕脫下口罩進行採樣時中招。回想起來，最不開心的是圍封，一整天都在聽新聞，每天都是寄望個案會減少。」

2月初，每日新增約60幢大廈納入強制檢測名單，部份要做三次檢測。全港各個檢測站都大排長龍，有人要排六七個小時。圖為2月9日坑口檢測站人龍。（資料圖片 / 李澤彤攝）

遲遲不承認快測 市民排隊檢測、攞樽仔

圍封葵涌邨未能切斷傳播，病毒已在社區擴散，當局一開始繼續沿用強制檢測的策略，強檢大廈愈來愈多，市民日曬雨淋排六七個鐘頭。

2022年2月22日，記者凌晨4點多開始，直擊調景嶺站市民排隊取深喉唾液檢測樽。5:50分，港鐵開閘，市民開始取檢測樽。（資料圖片 / 勞顯亮攝）

2月11日起強檢大廈減少，但檢測量嚴重不足，有人等十日都未有結果，當局又一直不承認快速檢測，市民要在寒風冷雨的凌晨排隊，拿深喉唾液「樽仔」。

第五波疫情爆發時，一度有快速檢測劑搶購潮。（資料圖片 / 羅君豪攝）

政府直至2月26日，才表示承認快測結果，但申報系統又要等，到3月7日才能上線，此時香港單日確診人數已超過3萬，最高一日是3月2日，連同追加的數字，當日有近8萬新確診。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，這一輪疫情的其中一個漏洞，是即時繁殖率急升時，無即刻收緊社交距離措施。（歐嘉樂攝）

1月即時繁殖率達6 未加強社交距離

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌說：「機組人員有漏洞，酒店檢疫有漏洞，第三個漏洞是，1月份Rlog（即時繁殖率）去到6，但當時未有加強社交距離措施，我想都是有些輕視。當你Rlog去到6，可能農曆新年要嚴些，要花市、寺廟也不應該開，當時你已知疫情會急速上升。」

本港新冠病毒即時繁殖率。（香港大學公共衞生學院）

Omicron的特點是傳播速度快，多數是輕症，政府曾呼籲市民，快測陽性要去急症室，幾日後又呼籲市民不要衝急症室，資訊混亂令大眾恐慌，醫療系統瞬間被拖垮，下一集急症室護士剖白醫院慘況。