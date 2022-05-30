第五波疫情回顧・4｜從清零到共存　借鑒星滬經驗　探討復常之路

Omicron變種新冠病毒，令香港超過100萬人感染，9,000多人死亡，本港被迫在毫無準備下走向「共存」。曾經與香港一樣採取「清零」政策的新加坡，2021年6月開始轉為「與病毒共存」，總確診宗數與香港差不多，Omicron這一輪爆發只有500多人死亡，上月解除大部份防疫限制。新加坡傳染病專科醫生梁浩楠認為，新加坡的關鍵是做好準備，讓輕症國民在家隔離，集中治療重症患者。

另一邊廂，上海嚴厲封城，60萬人受感染，對經濟的影響難以估計。香港、新加坡，三個不同的金融中心，採取三種不同的抗疫路徑，香港依然通關無期，維持四人限聚令，繼續爭拗免疫屏障，抗疫兩年半，香港人幾時、是否可以恢復正常呢？



1月25日，行政長官林鄭月娥見記者，指不戴口罩因為「是市民要感受我的情緒」。（資料圖片 / 羅君豪攝）

無法說清的「動態」

「『動態清零』我不是「始作俑者」，所以如果你要『動態』二字很權威性的定義，對不起，真的解釋不了。」1月27日，行政長官林鄭月娥在記者會中說。

第五波疫情爆發，香港一開始堅持連林鄭月娥也講不清楚的「動態清零」。政府放風要「全民檢測」，市民怕被禁足，瘋搶食物及日用品的情景，疫情兩年後再現。

2月28日，國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年抵港。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

內地專家鬆口 暫緩全民檢測

3月5日，中央援港防控專家組組長梁萬年鬆口說：「做全民檢測有時機問題，也有基本條件問題」，之後港府才暫緩做全民檢測。

最終100多萬人確診，隨疫情緩和，目前每日新增個案徘徊在200多宗，港府亦逐步放寬社交距離措施。

政府專家顧問、中大教授許樹昌直言，第五波疫情下仍要繼續「清零」政策，加重醫療負擔。（歐嘉樂攝）

清零加重香港醫療負擔？許樹昌：可以這樣說

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌接受《香港01》專訪，說：「初初未遇到Omicron也應付到，但你一去到Omicron，仍要繼續『清零』政策就產生問題，怎樣檢疫也不夠。即使是內地上海，最近都要在展覽館起方艙醫院，內地有那麼多經驗處理，大家都遇到同一問題。」

記者問「可不可以說動態清零，嚴格來說加重香港醫療負擔？」許樹昌坦言「可以這樣說。因為走這個政策，你要謹慎很多，外防輸入、內防擴散。因為疫苗接種率不高，不夠安全去開放，所以要買時間推高三針的接種。」

新加坡4月26日開始解除大部份防疫措施，室外毋須強制戴口罩，毋須保持社交距離，解除限聚令。（Bloomberg / Getty Images / 視覺中國）

新加坡去年開始共存 Omicron疫情500多人死

曾經與香港一樣採取「清零」政策的新加坡，2021年6月開始轉為「與病毒共存」，總確診宗數與香港差不多，達125萬，但總死亡人數是1,300多人，其中Omicron這一輪爆發只有500多人死亡，遠少於香港的近萬人。

新加坡傳染病專科醫生梁浩楠，接受《香港01》專訪，解釋新加坡的防疫策略：「我們沒辨法完全鎖住或控制病毒，不如索性開始和病毒一起存活。如受到（清零）約束，新加坡的經濟不可能保持下去。現在確診數字又開始激增，是因為我們國家已經開放了，而且有新的變異病毒株。重症的病人數字沒有增加，新加坡還是可以邁向與病毒共存。」

新加坡傳染病專科醫生梁浩楠接受《香港01》視像訪問，指新加坡政府為與病毒共存，做足準備。（香港01圖片）

鼓勵輕症留家治療 新加坡醫療系統無被拖垮

「去年Delta傳入後，政府了解到病床床位需求將會激增，接下來政府就積極多找3,000至5,000個床位。」梁浩楠說新加坡去年亦推出「居家康復計劃」，鼓勵輕症人士留家治療，新加坡醫療系統無被疫情拖垮，及保持低死亡率的關鍵。

「這可以保留床位，假設有輕微症狀，不需要急着到醫院求診，可到家庭醫生配藥，甚至可安排人送藥到患者家裏。趕緊找出高危群組，如心臟病、糖尿病患者，發現他們染疫，就讓他們盡快入院。直到Omicron傳入新加坡，我們沒有用盡方艙醫院的床位。」梁浩楠說。

梁浩楠亦有留意香港的情況，「一個老人家得了重症入醫院，他可能佔用床位一段長時間你就少了一個加護病房，這對香港來說是一個很大的損失。」

他認同長遠封鎖並不是辦法，「看一下北韓（朝鮮），那個國家控制得如此嚴格，病毒還是傳了進去，所以我們能做到北韓（朝鮮）那種程度嗎？是不可能的。」

不過隨着新加坡4月26日起幾乎解除所有防疫限制，確診宗數也回升至每日約三四千宗。

▼上海封城▼



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上海嚴格封城

有2500萬人口的上海，超過60萬人感染，在「毫不動搖堅持動態清零」的政策下，市民被禁足一兩個月。

有私人樓被強制徵用作隔離營，有人員破門入屋轉移核酸陰性的市民，或者強制入屋噴消毒劑，更爆出有活人更被裝入屍袋。在封鎖下，有護士等不到陰性報告，哮喘失救致死，亦有救護車以防疫為由，拒絕借出心臟除顫器，另一名哮喘患者失救死亡。

上海《四月之聲》影片在內地網上瘋傳，不斷被刪除，民眾馬拉松式傳播。（四月之聲影片截圖）

屋苑、道路被封死，連消防車都過不到。有人製作影片《四月之聲》，紀錄上海封城時市民的心聲，影片在內地被刪除，繼而被馬拉松式傳播。上海華東政法大學法學教授童之偉質疑這些手段違法，但被禁言。

上海嚴厲封城，基本實現了社會面清零，當局希望6月可以恢復正常生活秩序，但對經濟的影響難以估計。

世界衞生組織總幹事譚德塞，5月10日表示：「談到『清零政策』，我們已與中國專家討論過這個問題，並指出這是不可持續的，考慮到病毒的特性，改變策略是非常重要。」

事隔一日，中國外交部發言人趙立堅就用嚴厲措辭回應：「我們希望有關人士，能夠客觀理性看待中國疫情防控的政策，能夠更多地了解事實，不要發表不負責任的言論。」

5月22日，上海「微解封」，大批市民到虹橋火車站「逃離上海」。（Chinatopix / 美聯社）

港星滬三種不同抗疫路徑

香港、上海、新加坡，三個不同的金融中心，採取三種不同的抗疫路徑。哪種最好，未必有答案。

候任行政長官李家超多次表示，通關是首要任務。（資料圖片 / 李澤彤攝）

候任行政長官李家超多次表明，通關是首要任務，5月8日當選當日說：「我非常清楚讓香港與世界接觸的必要，與內地恢復正常通行亦非常重要。」

本港仍維持四人限聚令，警方多次以限聚令為由，對街站、抗議等活動執法。圖為4月10日，有市民在尖沙咀抗議俄羅斯侵略烏克蘭。（資料圖片 / 李澤彤攝）

香港抗疫兩年半，仍然維持四人限聚令，通關無期，真正的恢復正常，距離我們還有多遠呢，相信都是港人的疑問。