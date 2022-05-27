第五波疫情回顧・2｜急症室護士親述醫療系統崩潰　資訊混亂之禍

持續逾兩年的新冠病毒疫情，香港一直靠送患者到醫院醫治，密切接觸者強制檢疫的政策，此前都能成功隔絕社區擴散，但終於在第五波破功。2月初已經不少市民用快速測試劑，自我檢測出陽性，但政府一直無方案應對，更一度呼籲患者去急症室，迅速令醫療系統崩潰。

市民要冒着嚴寒，在醫院外露天等候入院，還有急症室堆滿屍體的相片流出，都是這一波疫情慘痛的情景。公立醫院急症室護士Leo（化名）接受《香港01》訪問，直言政府發放資訊混亂，後知後覺，令有需要的人無法得到救治。



2月17日，明愛醫院爆滿，病人要在戶外等候幾日才能入院。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

醫管局籲快測陽性去急症室 幾日後改口

「有些市民做了快速抗原測試陽性，根據衞生署建議，要去急症室。」2022年2月6日，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻在疫情記者會上被追問，若市民快速測試結果呈陽性，應該如何應對。

不過三日後，政府就改說法，2022年2月9日，醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業說：「如果抗原測試是陽性，盡量找家人、朋友、速遞，拿深喉唾液樣本，交還樣本之後，耐心在家等候結果，不要去急症室。」

2022年2月底，伊利沙伯醫院病房中，堆放多具遺體，病人在病床上伴屍。（網上圖片）

護士：政府反應慢半拍 資訊令公眾混亂

伊利沙伯醫院急症室病房護士Leo（化名）接受《香港01》訪問，回憶疫情高峰期的情況：「好後知後覺，反應慢半拍。政府疫情初期，低估了嚴重性，叫確診人士去求醫，但到大爆發時，就倒轉頭說叫無特別症狀人士，請勿到急症室，會令公眾感到混亂。」

伊利沙伯醫院急症室護士Leo（化名）接受《香港01》訪問，回憶疫情高峰期的情況。（梁鵬威攝）

醫護確診致人手大減

「在公院大爆發是在2月中後期，開始陸續有醫護確診，致醫院人手大減，所以當時正是醫護最辛苦的時期。在2月尾，每日確診至少幾千、一萬宗，3月初每日有五萬宗確診。我工作病房醫護及助理，至少有八九人確診，整個伊利沙伯醫院，估計至少有100名醫護確診。」Leo不幸確診，7日之後康復，就繼續回前線打仗。

3月4日，伊利沙伯醫院殮房爆滿，遺體要堆放在地下。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

屍體堆放病房內

急症室不勝負荷，死亡人數亦要不斷增加，醫院殮房爆滿，病死患者的屍體就堆放在急症室內。

Leo說：「因為急症室屍體太多無位擺放，屍體擺在病房四五小時，才有醫護同事送到殮房，屍體長時間放室溫，有機會腐爛及發臭，如果病房病格有空位，都有機會擺屍體在細房內，但好多時候未能做到，好多逝世的病人都只能夠放回病床上，都是與其病人放在一起。」

2022年2月底，伊利沙伯醫院急症室，有遺體放在急救房儲物區。（讀者提供）

當局要用貨櫃做臨時殮房，而隔離設施爆滿，大量市民在無教育、無準備下要家居隔離。中央「出手」援建七個俗稱「方艙」的社區隔離設施。

政府專家顧問、中大講座教授許樹昌指，若要「清零」將輕微患者隔離檢疫，隔離設施遠遠不夠。（歐嘉樂攝）

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌說：「我在不同傳媒上都見到，疫情最嚴重時，在公立醫院有不少長者露天地方，或是帳篷中等上病房，我相信部份個案會，延遲了治理。」

3月21日，政府在沙田富山公眾殮房加設遺體冷凍櫃。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

「清零」令輕症患者佔用資源

「香港的檢疫設施，原本以為充足，因為已經有負氣壓房，不是很多國家或城市有那麼多負氣壓房。」許樹昌說，本港2005年後各大醫院都有100張負壓病床，但仍不敵這一波疫情，「一遇到Omicron爆發力那麼厲害，你仍要『清零』將輕微患者隔離檢疫，那公立醫院設施就會不足。就算後來有北大嶼山，用貨櫃起方艙醫院也追不切。」

元朗潭尾「方艙」社區隔離設施，現已停用。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

許樹昌說如果早一點有定點診所，會更好，「不過也有個問題，因未有口服藥，確診了都要找地方隔離，而隔離設施追不上，都會有問題。」

3月初，落馬洲河套應急醫院正在興建，港府以《緊急法》批准搭建臨時橋，工地的人員、物資不受香港法律限制。（資料圖片 / 李澤彤攝）

落馬洲河套的應急醫院，由中央興建和營運，更引用《緊急法》建臨時橋直通內地，4月初交付落成時，香港疫情已回落，至今尚未用過。

4月7日，落馬洲河套區應急醫院第一期周四竣工交付，第一期工程可提供500張負壓病床。（中央電視台）

下一集，記者回到死亡人數對多的地方，安老或殘疾院舍，探討為何最需要保護的一群人，卻處於最危險的地方。