運血螞蟻直擊・2｜化驗所大股東起底　曾捲寄血走私案被公安通緝

《香港01》直擊走私孕婦血集團，透過跨境運菜車偷運血液來港，並疑由「運血螞蟻」接貨帶到火炭一間化驗所，檢測胎兒性別。火炭化驗所大股東林某某，就是內地2015年破獲全國最大宗「寄血驗子」案的幕後老闆，網絡遍布30多個省市，生意額達2億元人民幣，央視報道指他被公安通緝逃回香港。

記者成功找到林某某對質，他否認涉及跨境運菜車走私血液的指控，對於被內地公安通緝一事，他只回應「黐線，你都傻嘅」。



曾牽涉走私孕婦血案的林某某，否認涉及跨境運菜車走私血液的指控，對於被內地公安通緝一事，他只回應「黐線，你都傻嘅」。（香港01記者攝）

《香港01》直擊走私孕婦血集團利用跨境菜車來港運血全過程，記者發現「運血螞蟻」疑將血液帶到火炭工業中心一樓層，該樓層有一間作胎兒性別鑑定的化驗所。此外，記者亦獲得多條爭執及倒血等片段，亦顯示疑有「運血螞蟻」涉事，當中的血液單據亦寫有該化驗所名字。（詳看另稿）

翻查該火炭化驗所資料，林某某在2019年成為該化驗所大股東。他現時以公司持股方式，至少為香港三間診所及三間化驗所大股東，這些化驗所均有提供胎兒性別鑑定服務。

火炭化驗所大股東林某某，就是內地2015年破獲全國最大宗「寄血驗子」案的幕後老闆，央視報道指他被公安通緝逃回香港。

公安指為集團主腦 檢獲證物見火炭化驗所報告

《香港01》發現，林某某牽涉2015年底，浙江省溫州市永嘉縣公安破獲全國最大的「寄血驗子」案。中央電視台報道，他旗下的員工指證他為幕後老闆，公安檢獲物品，亦見到該火炭化驗所的檢測報告。

報道指，以他為首的犯罪集團，幫助內地孕婦寄血到香港檢測胎兒性別，集團網絡遍布30多個省市，估計生意額達2億元人民幣，超過300人涉案，75人被捕。林某某亦被公安通緝，早已逃回香港，惟現時未能知道他是否仍在通緝名單上。

《香港01》直擊走私孕婦血集團利用跨境菜車來港運血全過程，記者發現「運血螞蟻」疑將血液帶到火炭工業中心一間化驗所，該化驗所大股東林某某曾涉走私孕婦血被公安通緝。（01製圖）

香港公司與深圳涉案公司同標誌

央視引述公安指，林某某在深圳創立「愛心大家庭」，旗下有多間公司，包括「深圳市愛心爸爸投資管理有限公司」，業務領域包括醫療教育、移民留學及網絡科技，並更設立康健、唯康、卓健等品牌，為全國有胎兒性別鑑定需求的客戶提供中介服務。

《香港01》記者調查發現，他目前擔任兩間以「愛心」為名的香港公司董事，其中一間的標誌與深圳的「愛心爸爸」相同。

央視引述公安指，林某某在深圳創立「愛心大家庭」，旗下有多間公司，包括「深圳市愛心爸爸投資管理有限公司」。

記者對質是否被公安通緝 回應稱「黐線」

記者成功找到林某某對質，向他查詢是否有集團利用跨境運菜貨車走私血液，並帶到其化驗所作化驗，他表示對事件並不知情。當記者詢問他是否在2015年曾涉內地的走私血液案件，他說「你不要說這些東西」，再問及他是否被內地公安通緝，他立刻稱「黐線，你都傻嘅」，之後要求記者離開，無再作任何回應。