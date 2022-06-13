運血螞蟻直擊・1｜跨境運菜車藏內地孕婦血液　記者跟蹤分貨過程

走私內地孕婦血液來港化驗胎兒性別屢禁不止，因為疫情封關，非法集團改用跨境運送蔬菜的車輛走私，海關在4月底破獲1,500枝走私血液。

《香港01》記者早在4月初已鎖定走私集團，全程直擊這幫「運血螞蟻」來港的物流鏈，有「工蟻」散貨到不同化驗室，記者更鎖定主腦「蟻王蟻后」，跟蹤他們到火炭一間工廈化驗所的樓層。

記者更調查發現，該化驗所的大股東，是央視報道內地「寄血驗子」走私集團主腦林某某，曾被內地通緝。他回應指對事件毫不知情。



▼非法集團多日疑走私孕婦血過程▼



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海關截獲走私血液 發泡膠箱留有蔬菜碎

內地一直禁止非醫學需要檢驗胎兒性別，防止因「重男輕女」而墮胎。以往多數是自由行遊客或水貨客「螞蟻搬家」，但疫情封關，走私集團「轉型」用跨境運送蔬菜的貨車，將血液樣本走私來港。

香港海關4月20日在文錦渡管制站截查入境貨車，在兩個發泡膠箱檢獲1,500枝血液樣本，從圖片看見檢獲血液樣本中有寫上「孕」字，部份更寫有「5周」、「8周」等字。該個貼有紅色膠紙的膠箱邊更留有菜碎。

香港海關4月20日在文錦渡管制站截查入境貨車，在兩個發泡膠箱檢獲1,500枝血液樣本，左邊膠箱邊仍留有菜碎。《香港01》早在4月初已跟蹤該輛懷疑涉走私血液的跨境菜車。（政府新聞處）

凌晨直擊「運血螞蟻」運貨到「血庫」

《香港01》早在4月初已鎖定該輛被截查的跨境貨車，多日跟蹤整個集團走私來港的流程。整個走私運輸網絡主要集中在長沙灣一個住宅及火炭工業區兩個地點，並由兩名「運血螞蟻」疑在長沙灣「血庫」送貨到火炭工業區，惟過程十分隱秘。

4月初某一日約凌晨1時，該架涉事的跨境運菜車駛進火炭工業區落貨，一名工人負責分發數百個膠箱，當中兩箱貼有紅色膠紙的膠箱，被搬上貨車後再放回路上。

「運血螞蟻」主犯「蟻王」在凌晨兩時取去兩箱膠箱，進入長沙灣住宅後約30分鐘，再次步出把兩個膠箱棄置。 （香港01記者攝）

兩箱完好蔬菜全被棄

半小時後，一名輕型貨車司機取去該兩箱膠箱，駛往長沙灣元州街一帶，由兩名疑為「運血螞蟻」主犯的中年男女取貨，並走進一幢住宅大廈。

惟20多分鐘後，該名「蟻王」再次從大廈推出該兩個膠箱，把膠箱棄置在排檔旁邊後返回大廈。記者發現，此時箱中只餘下大批完好的蔬菜和融化了的冰袋。

兩盒膠箱只餘下大批完好的蔬菜和融化了的冰袋，該膠箱與海關扣查相似，同樣貼有紅色膠紙。 （香港01記者攝）

《香港01》記者早在4月初已鎖定走私集團，全程直擊這幫「運血螞蟻」來港的物流鏈，有「工蟻」散貨到不同化驗室，記者更鎖定主腦「蟻王蟻后」，跟蹤他們到火炭一間工廈化驗所的樓層。（01製圖）

「蟻王蟻后」現身工廈化驗所樓層後

該對「蟻王蟻后」在早上7時再次現身，並攜着四個懷疑裝有血液樣本的環保袋到地鐵站。「蟻后」在站內負責分貨，將部份的環保袋分發給不同的「工蟻」，「蟻王」則背着一個環保袋先行到達火炭。

「蟻王」在早上8時多到達港鐵火炭站，惟他極為謹慎，除不時回望外，更會在火炭站多個出口徘徊近半小時。「蟻后」在完成分貨後，亦趕往火炭與「蟻王」匯合，到火炭內一幢工業中心。記者跟隨他們步入電梯，兩人上樓後更刻意放慢腳步，讓其他人先行。

記者翻查兩人出入的樓層，該樓層有一間可作檢測胎兒性別的化驗所，在內地亦有宣傳檢測胎兒性別技術，並聲稱準確度可達至99.8%。

「運血螞蟻」主犯「蟻后」及「蟻王」到火炭內一幢工業中心，步出的樓層恰巧有一間可作檢測胎兒性別的化驗所， （香港01記者攝）

血液樣本當場被毀片段曝光 均涉同一化驗所

該間化驗所並非首次牽涉化驗走私血液爭議，記者早前取得多段爭執影片及相片，片中一名手拖買餸車的女子在沙田站與他人發生爭執，被多名男子指罵他們走私血液，並要求將血液樣本棄置。

期間，多張與血液捆在一起的單據亦散落一地，單據印有「蟻王蟻后」曾到達樓層的化驗所名字，驗血者亦寫上內地身份證號碼。

▼被倒掉／踩爛血液樣本單據寫有一間火炭化驗所名稱▼



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另一條在火炭站爭執的片段，一名同樣手拖買餸車，車上並掛有環保袋的白衣女子亦與他人爭執，她手持的環保袋更被男子丟到馬路踢爛，當中的血液單據亦是該火炭化驗所名字，惟轉介醫生及診所的欄目留空。根據法例，在香港驗血，必須由醫生轉介到化驗所。

此外，該名白衫女子在較早時間，曾在大圍站與「蟻后」交收，「蟻后」在長沙灣站時已背有疑被丟到馬路、被踢爛血液的環保袋。

另一條在火炭站爭執的片段，白衣女子與他人爭執，手持的環保袋更被男子丟到馬路踢爛。該名白衫女子在較早時間，曾在大圍站與「蟻后」交收，「蟻后」在長沙灣站時已背有疑被丟到馬路、被踢爛血液的環保袋。

走私內地孕婦血液集團改用跨境運送蔬菜的車輛走私到火炭工業區，再送到長沙灣「運血螞蟻」手中，再送回到火炭工業區及不同化驗所。（01製圖）

化驗所大股東：對走私一事不知情

《香港01》向涉事的化驗所及大股東查詢，問及有集團疑送走私血液到其化驗所一事，大股東稱對走私孕婦血一事並不知情，而化驗所則未有回覆。

記者更調查發現，該化驗所的大股東，是央視報道內地「寄血驗子」走私集團主腦林某某，被內地通緝。【明日第二集詳細報道】

《香港01》向涉事的化驗所及大股東查詢，問及有集團疑送走私血液到其化驗所一事，大股東稱對走私孕婦血一事並不知情，而化驗所則未有回覆。（香港01記者攝）

香港醫務化驗所總會主席李偉振表示，雖然血液樣本較穩定，儲放在室溫或攝氏4度都沒有問題，惟走私血液無法確保樣本存放在合適溫度，放在極端溫度，如車的引擎旁邊，或會影響血液內的蛋白質，影響化驗結果。

他又指，用血液化驗胎兒性別一般會在懷孕較早期的時間進行，如在第七至八周抽血，當時孕婦血液中有太少胎兒的基因，亦有可能影響化驗結果。

海關指案中貨車司機正協助調查，所檢獲懷疑血液樣本則轉交衞生署作跟進，惟未有回應檢獲血液中有否該火炭化驗所單據等詳情。

衞生署稱，如發現有違法情況會跟進，任何人輸入該人有理由懷疑含有傳染性病原體的任何血液或血液成分，必須提供衞生署的書面准許，違例者一經定罪，最高可被罰款5,000元及監禁兩個月。